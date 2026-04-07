రుషికొండ భవనాల వినియోగంపై సబ్ కమిటీ నివేదిక సిద్ధం - సీఎం ఆదేశాల మేరకు తుది నిర్ణయం
సచివాలయంలోని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ కార్యాలయంలో రుషికొండ భవనాల వినియోగంపై కేబినెట్ సబ్ కమిటీ భేటీ- ప్యాలెస్ను ప్రజల సందర్శనతో పాటు, ఆదాయ వనరుగా మార్చే దిశగా చర్చలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 3:43 PM IST
Cabinet Sub Committee Meeting Over Rushikonda Palace: విశాఖ రుషికొండపై నిర్మించిన ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగంలోకి తేవాలన్న అంశంపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం మరోసారి చర్చలు జరిపింది. రుషికొండ భవనాల వినియోగంపై ఏర్పాటైన కేబినెట్ సబ్ కమిటీ అధ్యయన తుది నివేదిక సిద్దం చేసింది. సచివాలయంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ కార్యాలయంలో సబ్ కమిటీ 5వ సారి భేటీ అయింది. మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, డోలా వీరాంజనేయస్వామి వర్చువల్గా భేటీకి హాజరయ్యారు. గత 4 భేటీల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై చర్చించిన మంత్రులు, తీసుకోవాల్సిన అంశాలపై తుది నివేదికను సిద్దం చేశారు. రుషికొండ ప్యాలెస్ను ప్రజల సందర్శనకు అనుమతించడంతో పాటు, ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరుగా మార్చే దిశగా చర్చలు జరిగాయి.
సంస్థలకు అవకాశం: రుషికొండ ప్యాలెస్ను ప్రజల సందర్శనకు అనుమతించడంతో పాటు, ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరుగా మార్చే దిశగా చర్చలు జరిగాయి. సీఆర్ జెడ్ నిబంధనల ప్రకారం హిల్ టాప్ పైన 2400 చదరపు మీటర్లు, కొండ కింద మరో 2400 చదరపు మీటర్లు మొత్తంగా 4800 చదరపు మీటర్ల భూమి అందుబాటులో ఉన్నట్లు కమిటీ గుర్తించింది. అందుబాటులో ఉన్న భూమి ఆధారంగా ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్లాలన్న దానిపై కమిటీ ఆలోచన చేసింది. ఈ భవనాల నిర్వహణకు తాజ్, ఎట్మాస్పియర్ కోర్, లీలా, ఫెమా వంటి అంతర్జాతీయ హోటల్ గ్రూపులు ఆసక్తి చూపుతున్న దృష్ట్యా ముందుకు వచ్చే సంస్థలకు కూడా అవకాశం కల్పించే అంశంపై కమిటీ చర్చించింది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర కేబినెట్లో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి దుర్గేష్ తెలిపారు.
'రుషికొండ పైన ఉన్న భవనాలను ఏ విధంగా వినియోగించాలి, అదనంగా ఏఏ నిర్మాణాలు చేపట్టాలనేది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంటాం. మొత్తం భవనాల వివరాలు, వాటిని ఎలా వినియోగిస్తే బాగుంటుంది అనే అంశాలపై నివేదిక ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంది. దాని ప్రకారం ప్రజల సందర్శనానికి అందుబాటులో ఉంచడమా, ఆసక్తి చూపుతున్న పలు సంస్థలకు ఇవ్వడమా అనేది ఇంకా తేల్చాల్సి ఉంది.' -కందుల దుర్గేష్, పర్యాటక శాఖ మంత్రి
