అతి త్వరలోనే సీఎం చంద్రబాబుకు తుది నివేదిక ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన మంత్రి వర్గ ఉపసంఘం - కొత్త జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు సహా మండలాలు, గ్రామల సరిహద్దులు మార్పులపై సిఫార్సు

Cabinet Sub-Committee On New Districts and Revenue Divisions in AP
Cabinet Sub-Committee On New Districts and Revenue Divisions in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 8:45 PM IST

Cabinet Sub-Committee On New Districts and Revenue Divisions in AP : రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్ వ్యవస్థీకరణ సమస్యల పరిష్కారంపై ఏర్పాటైన మంత్రి వర్గ ఉపసంఘం అధ్యయనం తుదిదశకు వచ్చింది. అతి త్వరలోనే సీఎం చంద్రబాబుకు తుది నివేదిక ఇవ్వాలని మంత్రులు నిర్ణయించారు. కొత్త జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటు సహా మండలాలు, గ్రామల సరిహద్దులు మార్పులకు సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు సిఫార్సు చేయనున్నారు. జిల్లాల పునర్విభజన సమస్యల పరిష్కారంపై ఏర్పాటైన మంత్రి వర్గ ఉప సంఘం సచివాలయంలో సమావేశమై సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. సీఎం చేసిన సూచనలు మార్గదర్శకాల మేరకు ఆయా అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు.

కొత్త జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు - తుదిదశకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం అధ్యయనం (ETV)

7-8 కొత్త జిల్లాలు కావాలని ప్రజలు వినతి : మదనపల్లి, మార్కాపురం కేంద్రాలుగా కొత్త జిల్లాలుగా చేయాలని ప్రతిపాదనలపై ఇప్పటికే ఆమోద ముద్ర వేయగా మరిన్ని కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలపై లోతుగా చర్చించారు. 7-8 కొత్త జిల్లాలు కావాలని ప్రజలు వినతి పత్రాలివ్వగా పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే మరీ చిన్న జిల్లాలు ఏర్పాటు చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదని మంత్రి వర్గం అభిప్రాయపడింది. పీలేరు, అద్దంకి, గిద్దలూరు, మడకశిర కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనల పై చర్చించి రూట్ మ్యాప్ ఖరారు చేశారు. కృష్ణా జిల్లాలోని నూజివీడు, గన్నవరం నియోజకవర్గాలను ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనలు, కైకలూరు నియోజకవర్గాన్ని కృష్ణా జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదలపైనా చర్చించారు.

పోలవరం ముంపు మండలాలు ఎక్కడ? : రెవెన్యూ డివిజన్లు కావాలని ఎక్కువ వినతులు వచ్చాయని మంత్రి వర్గ ఉపసంఘం తెలిపింది. అల్లూరి జిల్లాకేంద్రాలకు వెళ్లాలంటే ప్రజలు 200-300 కిలోమీటర్లు దూరం వెళ్లాల్సి వస్తోందని ఎఎస్​ఆర్ జిల్లా అభివృద్ది కోసం ప్రత్యేక అథారిటీ ఏర్పాటు అంశాన్ని పరిశీలించాలన్న సీఎం ఆదేశాలపై చర్చించామన్నారు. పోలవరం ముంపు మండలాలను ఎక్కడ కలపాలనే విషయం పైనా చర్చించినట్లు తెలిపారు. త్వరోలోనే మరో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటుపై తుది నివేదిక రూపొందిస్తామన్నారు. సీఎంకు తుది నివేదిక ఇచ్చాక తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు.

తప్పుచేసే అధికారుల్లో భయం : ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడమే లక్ష్యంగా రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖను ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీతో తనిఖీలు చేస్తున్నామని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ద్వారా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు ప్రజల నుంచి మాకు చాలా ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, వీటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నామన్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖపై ఏసీబీ దాడులు జరగడం మంచిదేనన్నమంత్రి, తనిఖీల ద్వారా తప్పు చేసే అధికారుల్లో భయం కలుగుతుందన్నారు.

అధికారుల్లో భయం ఉంటే పరిపాలన మెరుగు పడుతుందన్నారు. తప్పు చేసిన వారందరిపై ప్రభుత్వం తప్పక చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదు వస్తే వెంటనే రంగంలోకి దిగి చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్న మంత్రి గతంలో ఫిర్యాదులు వస్తే విచారణ జరిపి పలువురు అధికారులను సస్పెండ్ చేశామన్నారు. తప్పు చేసిన వారందరిపైనా ప్రభుత్వం తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

Last Updated : November 5, 2025 at 8:45 PM IST

CABINET SUB COMMITTEE MEETING
NEW DISTRICTS IN AP
CABINET SUB COMMITTEE DECISIONS
DISTRICTS REORGANISATION IN AP
NEW DISTRICTS AND REVENUE DIVISIONS

