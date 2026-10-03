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పర్యాటక రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు ఆకర్షించేలా ప్రాజెక్టులు సిద్ధం చేయాలి : భట్టి

పర్యాటక రంగంలో భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా ప్రాజెక్టులను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు. వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటూ ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ చేపట్టాలన్నారు.

CABINET SUBCOMMITTE MEETING
ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 10:19 PM IST

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DY CM Bhatti Review on revenue mobilization : హిల్ట్‌ పాలసీపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఆరు పారిశ్రామిక పార్కుల్లో రోడ్‌షోలు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు. మంత్రుల నేతృత్వంలో రోడ్‌షోలు ఉండాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి(సీఎస్​కు) భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. హిల్ట్ పాలసీలో అభ్యంతరాలు లేని ఇండస్ట్రియల్ పార్కుల్లో వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి క్లియర్ చేయాలని ఆదేశించారు. ఆదాయ వనరుల సమీకరణపై కేబినెట్ సబ్ కమిటీ సభ్యులు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్‌రెడ్డి సచివాలయంలో సమీక్ష జరిపారు. పర్యాటకరంగంపై విస్తృతంగా చర్చించారు. అధికారులకు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించేలా

రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటూ ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ చేపట్టాలని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు తెలిపారు. పర్యాటక రంగంలో భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా ప్రాజెక్టులను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. గతేడాది గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో పర్యాటక రంగంలో సుమారు రూ.30వేల కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. డిసెంబరులో జరగనున్న గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో దేశ, విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు తెలంగాణ పర్యాటక రంగంలోని అవకాశాలను సమగ్రంగా ప్రదర్శించేందుకు సుమారు 80 ప్రాజెక్టులను సిద్ధం చేయాలని సీఎస్​కు భట్టి సూచించారు.

పర్యాటక కేంద్రాలుగా చారిత్రక కోటలు

చారిత్రక కోటలను పర్యాటక కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు పీపీపీ విధానంలో రూ.11 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. టైగర్‌ టూరిజం కార్యక్రమాలను వెంటనే ప్రారంభించాలని ఉపముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. నిజాంసాగర్‌లోని నిజాం గెస్ట్‌హౌస్‌ను పర్యాటక అవసరాలకు వినియోగించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి సూచించారు. మూడు జిల్లాల్లో కారవాన్‌ పార్కుల ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు. సమావేశంలో సీఎస్ సంజయ్ జాజు, ఉన్నతాధికారులు వాణీ ప్రసాద్, సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా, గౌరవ్ ఉప్పల్, శశాంక, కృష్ణ భాస్కర్, ఇలంబర్తి, నిఖిల్ చక్రవర్తి, లోకేష్ కుమార్, కృష్ణ ఆదిత్య, సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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DY CM BHATTI ON HILT POLICY
ఆదాయవనరుల సమీకరణపై భట్టి విక్రమార్క
DY CM ON REVENUE MOBILIZATION
CABINET SUBCOMMITTE MEETING
CABINET SUBCOMMITTE MEETING

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