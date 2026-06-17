రుషికొండ ప్యాలెస్ వినియోగంపై ఉత్కంఠ - నేడు మంత్రుల కమిటీ విస్తృత చర్చ
రుషికొండ భవనాలపై మంత్రుల కమిటీ కీలక సమావేశం - విలాస భవనాల వినియోగంపై ఏం నిర్ణయిస్తారోనన్నదానిపై ఆసక్తి - లీజుకు తీసుకోవడంపై పలు అంతర్జాతీయ హోటళ్ల ఆసక్తి - పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చాలనీ ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 12:50 PM IST
Cabinet Sub Committee Meeting on Usage of Rushikonda Buildings Today: విశాఖలోని రుషికొండపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన విలాస భవనాల భవిష్యత్తుపై ఉత్కంఠ వీడటం లేదు. తెల్ల ఏనుగుల్లా మారిన ఈ ప్యాలెస్ కాంప్లెక్స్ను దేనికి ఉపయోగించాలనే అంశంపై కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. ఇవాళ జరిగే మంత్రుల కమిటీ కీలక సమావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్నదానిపై అందరి దృష్టి నెలకొంది.
రూ. 452 కోట్ల ప్రజాధనంతో నిర్మాణం: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రుషికొండను తొలిచేసి రూ. 452 కోట్ల ప్రజాధనంతో నిర్మించిన విలాసవంతమైన భవనాలు వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వీటిని దేనికి వినియోగించాలన్నదానిపై సుదీర్ఘ చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సూచన మేరకు ముగ్గురు మంత్రులతో కేబినెట్ సబ్ కమిటీని ప్రభుత్వం నియమించింది. మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేశ్, డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీ ఇప్పటికే ఐదుసార్లు సమావేశమైంది.
లీజు పద్ధతిలో తీసుకోవడంపై ఆసక్తి: వివిధ ప్రత్యామ్నాయాలపై విస్తృతంగా చర్చించింది. లీజు పద్ధతిలో తీసుకోవడంపై పలు అంతర్జాతీయ ప్రైవేటు హోటల్ సంస్థలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయి. ఏపీటీడీసీ సైతం ఇందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ లగ్జరీ ప్యాలెస్ కాంప్లెక్స్ను సాధారణ ప్రజలు సందర్శించేలా పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చాలని పర్యాటకశాఖ అధికారులు కోరుతున్నారు. కొంత ప్రైవేటు హోటల్స్కు లీజుకు ఇచ్చినా స్వదేశీ, విదేశీ పర్యాటకుల కోసం సాధారణ రుసుము వసూలుతో మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు.
నిర్వహణకు లక్షల్లో ఖర్చు: మరోవైపు అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థలకు విశాఖ గమ్యస్థానంగా మారుతున్న తరుణంలో ఈ భవనాలను ఆర్థిక రాజధానికి సరిపోయేలా వినియోగించుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్న రుషికొండ ప్యాలెస్ భవనాలకు కేవలం విద్యుత్ బిల్లులకే నెలకు రూ. 12 లక్షల పైనే ఖర్చవుతోందన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గార్డెనింగ్ సహా ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులకు ఇంకొన్ని లక్షల రూపాయల ప్రజాధనం వృథా అవుతోంది.
"ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్న రుషికొండ ప్యాలెస్ భవనాలకు కేవలం విద్యుత్ బిల్లులకే నెలకు 12 లక్షల పైనే ఖర్చవుతోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గార్డెనింగ్ సహా ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులకు ఇంకొన్ని లక్షల రూపాయల ప్రజాధనం వృథా అవుతోంది. భవనాలను ఇలాగే వదిలేస్తే లోపలున్న కోట్ల రూపాయల విలువైన వస్తువులు పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని లగ్జరీ ప్యాలెస్ కాంప్లెక్స్ను సాధారణ ప్రజలు సందర్శించేలా పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చాలని పర్యాటకశాఖ అధికారులను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం". -మూర్తి యాదవ్, జనసేన నేత
వినియోగంపై సర్వత్రా చర్చ: భవనాలను ఇలాగే వదిలేస్తే లోపల ఉన్న కోట్ల రూపాయల విలువైన వస్తువులు పాడైపోయే ప్రమాదం ఉందన్న ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ జరిగే మంత్రుల కమిటీ సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పర్యావరణ నిబంధనలకు, హైకోర్టు తీర్పులకు లోబడి ఈ భవనాలను సత్వరమే పర్యాటక రంగం కోసమో, ప్రజాప్రయోజనాల కోసమో వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని అందరూ కోరుతున్నారు.
"లగ్జరీ ప్యాలెస్ కాంప్లెక్స్ను సాధారణ ప్రజలు సందర్శించేలా పర్యాటక ప్రాంతంగా రుషికొండను తీర్చిదిద్దాలి. కొంత ప్రైవేటు హోటల్స్కు లీజుకు ఇచ్చినప్పటికీ స్వదేశీ, విదేశీ పర్యాటకుల కోసం సాధారణ రుసుము వసూలుతో మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలి. అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థలకు విశాఖ గమ్యస్థానంగా మారుతున్న తరుణంలో ఈ భవనాలను ఆర్థిక రాజధానికి సరిపోయేలా వినియోగించుకోవాలి" -నరేష్, ఆర్థిక విశ్లేషకుడు
రుషికొండ ప్యాలెస్లపై కూటమి ప్రభుత్వం అసంతృప్తి - భవన పనుల్లో ఆలస్యం ఎందుకు?
రుషికొండ భవనాల వినియోగంపై ప్రభుత్వం కసరత్తు - ప్రముఖ సంస్థలు ప్రతిపాదనలు