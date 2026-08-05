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అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు గుడ్​న్యూస్​ - 6 వేల ఎకరాల వేలానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

అగ్రిగోల్డ్‌కు చెందిన 6 వేల ఎకరాలకు పైగా భూములను వెంటనే వేలం వేయాలని నిర్ణయించిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం - ఆస్తుల వేలానికి సంబంధించిన పూర్తి విధివిధానాలను ఈనెల 11 నాటికి ఖరారు చేయనున్నట్లు వెల్లడి

Cabinet Sub Committee Meeting On Agrigold Scam Cases
Cabinet Sub Committee Meeting On Agrigold Scam Cases (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:46 PM IST

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Cabinet Sub Committee Meeting On Agrigold Scam Cases : అగ్రిగోల్డ్‌కు చెందిన 6,000 ఎకరాలకు పైగా భూములను వెంటనే వేలం వేయాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయించింది. సచివాలయంలో హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశంలో డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాల పరిరక్షణపై సమగ్రంగా చర్చించారు. భూముల వేలం ప్రక్రియను వేగంగా ప్రారంభించాలని సీఐడీ, పోలీసు శాఖలను సబ్ కమిటీ ఆదేశించింది. ఆస్తుల వేలానికి సంబంధించిన పూర్తి విధివిధానాలను ఈ నెల 11 నాటికి ఖరారు చేయనున్నట్లు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు.

సెప్టెంబర్ 15 నాటికి బాండ్ల పంపిణీ : బాధితుల కేసుల వేగవంతమైన విచారణ కోసం ఆగస్టు 15 లోగా ప్రత్యేక కోర్టును కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. 9 రాష్ట్రాల్లోని డిపాజిటర్లకు బాండ్లు అందించేందుకు ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సెల్స్, డిపాజిటర్ల సమాచారం కోసం ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్‌ను అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 15 నాటికి బాండ్ల పంపిణీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడి ఆదేశాల మేరకు విడతల వారీగా చెల్లింపులు జరపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు భారీ ఊరట - 6 వేల ఎకరాల భూముల వేలాని ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ (ETV)

భూములను చిన్న బిట్లుగా విక్రయిస్తే : ఈ ప్రక్రియపై ఈ నెల 11న ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో మరో కీలక సమీక్ష సమావేశం జరగనుంది. ప్రభుత్వం భూముల వేలానికి శ్రీకారం చుట్టడంపై బాధితుల సంఘం నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ భూములను చిన్న బిట్లుగా విక్రయిస్తే బాధితులకు త్వరితగతిన పరిహారం అందుతుందని ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు అభిప్రాయపడ్డారు. సమావేశంలో అనగాని సత్యప్రసాద్, పయ్యావుల కేశవ్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

"అగ్రిగోల్డ్ డిపాజిటర్లకు న్యాయం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అగ్రిగోల్డ్‌కు చెందిన 20 వేల ఎకరాలు ఏపీలో ఉన్నాయి. 6 వేల ఎకరాల అగ్రిగోల్డ్ భూములను వేలానికి సిద్ధం చేశాం. వేలం ప్రక్రియ వెంటనే ప్రారంభించాలని సీఐడీని ఆదేశించాం. ఆస్తుల వేలం విధివిధానాలు ఈ నెల 11లోగా ఖరారు చేస్తాం. అగ్రిగోల్డ్‌ చరాస్తుల స్వాధీనానికి ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చాం. సంస్థ రూ.6 వేల కోట్ల డిపాజిట్లు సేకరించింది. అగ్రిగోల్డ్ ఏపీ నుంచే రూ.3 వేల కోట్ల డిపాజిట్లు సేకరించింది. బాధితుల వివరాల కోసం ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్ తెస్తాం. బాధితులకు బాండ్లు అందించేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేస్తాం. సెప్టెంబర్ 15లోగా బాండ్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. అగ్రిగోల్డ్‌పై ఈ నెల 11న సీఎస్‌తో కీలక సమీక్షా సమావేశం ఉంటుంది. ఆగస్టు 15లోగా అగ్రిగోల్డ్ కేసులపై ప్రత్యేక కోర్టు ఏర్పాటు చేస్తాం." - నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సభ్యులు

అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఊరట - ఆరు నెలల్లో సమస్యకు పరిష్కారం?

ఇలా చేసి, వారిని బయటపడేద్దామా! అగ్రిగోల్డ్​పై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం?

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