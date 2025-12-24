ETV Bharat / state

'కొన్ని సవాళ్లున్నాయి - మరోసారి చర్చించి 'విశాఖ రుషికొండ'పై నిర్ణయం'

వందల కోట్లు ఖర్చుపెట్టి నిర్మించిన రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్మాణాలను ఎలా ఉపయోగంలోకి తేవాలని మంత్రుల చర్చ - వినియోగానికి ముందుకు వచ్చిన టాటా సహా పలు సంస్థలు

Cabinet Sub Committee Meeting about Rushikonda Palace of Visakhapatnam
Cabinet Sub Committee Meeting about Rushikonda Palace of Visakhapatnam (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Cabinet Sub Committee Meeting about Rushikonda Palace of Visakhapatnam : రుషికొండపై నిర్మించిన ప్యాలెస్‌ను ఎలా ఉపయోగంలోకి తేవాలన్న అంశంపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం మరోసారి తీవ్రంగా చర్చించింది. విశాఖలోని రుషికొండపై గత ప్రభుత్వం నిర్మించిన రాజభవనాలను వినియోగంలోకి తెచ్చే అంశంపై కూటమి ప్రభుత్వం తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ అంశంపై ఏర్పాటు చేసిన కేబినెట్​ సబ్​ కమిటీ ఆ ప్యాలెస్​లను వీలైనంత త్వరగా వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఆ క్రమంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని వాటిని అధిగమించేందుకు పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.

ఆతిథ్య కేంద్రాలుగా మార్చేందుకు యోచన : సచివాలయంలో రెండోబ్లాక్​లో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం మూడో సారి సమావేశమైంది. ఇందులో మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేష్, పాల్గొనగా, మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి వర్చువల్​ విధానంలో పాల్గొన్నారు. పర్యాటక శాఖ స్పెషల్​ చీఫ్​ సెక్రటరీ అజయ్​ జైన్​, టూరిజం ఎండీ ఆమ్రపాలి, పర్యాటక శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. రుషికొండ ప్యాలెస్​ను ఆతిథ్య కేంద్రాలుగా మార్చేందుకు టాటా గ్రూప్​ సహా పలు ప్రముఖ సంస్థలు ముందుకు రాగా ఎవరికి అప్పగించాలనే అంశంపై చర్చించారు.

విశాఖ రుషికొండ ప్యాలెస్ వినియోగంపై కేబినెట్ సబ్‌కమిటీ భేటీ (ETV)

వాటి నిర్మాణాలపై ప్రత్యేక చర్చ : ఆతిథ్య కేంద్రాలు, రెస్టారెంట్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, ఫంక్షన్ హాళ్లుగా వినియోగానికి సంస్థలు డీపీఆర్ ఇవ్వగా వాటిపై సమగ్ర విశ్లేషణలు జరిపారు. ప్రసుతం ఉన్న ప్యాలెస్​లు రాజభవనాలు కావడంతో పర్యాటకుల కోసం ప్రత్యేకంగా 60 వేల చదరపు అడుగుల్లో అదనంగా గదులు నిర్మిస్తే తీసుకునేందుకు సిద్దమని పలు సంస్థలు సంసిద్దత వ్యక్తం చేయగా వాటి నిర్మాణాలపై ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. రుషికొండ భవనాల కింద ఉన్న ప్రాంతంలో 9 ఎకరాల్లోని 7 ఎకరాల్లో భవనాల నిర్మాణాలు సాధ్యపడదని అధికారులు తాజాగా తేల్చారు. 7 ఎకరాలు సీఆర్​జెడ్​ పరిధిలోకి వస్తాయని, నిర్మాణాలు చేసేందుకు నిబంధనలు ఒప్పుకోవని తేల్చారు.

చర్యలపై కేబినెట్​కు నివేదిక : మిగిలిన 2 ఎకరాలు సరిపోని కారణంగా రుషికొండ సమీపంలోనే అదనంగా భూముల లభ్యతపై దృష్టి సారించాలని అధికారులను మంత్రి వర్గ ఉపసంఘం ఆదేశించింది. రెండు రోజుల్లో మరో సారి సమావేశమై భూముల లభ్యత సహా ప్యాలెస్​లపై అదనపు భవంతుల నిర్మాణాల అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించనున్నారు. ఎవరికి భవనాలు అప్పగించాలనే అంశంపైనా సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నారు. అనంతరం ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకువాల్సిన చర్యలపై నివేదిక రూపొందించి వచ్చే కేబినెట్​కు నివేదిక ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. గత ప్రభుత్వం విధానాలతో ప్రభుత్వానికి భారీ నష్టం వాటిళ్లగా, వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకురావడం తలనొప్పిగా మారిందని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ అన్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడటం అదే సమయంలో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చేలా త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి దుర్గేశ్ తెలిపారు.

'ఆతిథ్యరంగంలోని పెద్ద సంస్థలు ఈ నిర్మాణాల వినియోగానికి ముందుకు వచ్చాయి. ఆతిథ్యరంగం నిర్వహణ కోసం పెద్ద సంస్థలు అదనపు స్థలం కోరాయి. రుషికొండ దిగువనే 9 ఎకరాలు గుర్తించాం కానీ అందులో 7 ఎకరాలు సీఆర్​జెడ్​ నిబంధనల కిందకు వస్తుంది. నిర్మాణాలు చేయడానికి లేదు. ఈ తరుణంలో తదుపరి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై త్వరలోనే మరోసారి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం.' - మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్​, కందుల దుర్గేష్​

విశాఖలోని రుషికొండ భవనాలను పర్యాటక ప్రాంతంగా, అద్భుత ఆతిథ్య కేంద్రాలుగా, పర్యాటక ప్రాంతంగా, విలాసవంతమైన బీచ్‌ విల్లాలుగా చక్కని మ్యూజియంతో అలరారేలా తిరిగి తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రముఖ హోటల్, హాస్పిటాలిటీ సంస్థలు ప్రభుత్వానికి గతంలోనే ప్రతిపాదనలు సమర్పించిన సంగతి తలిసిందే.

