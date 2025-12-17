రుషికొండ భవనాల వినియోగంపై ప్రభుత్వం కసరత్తు - ప్రముఖ సంస్థలు ప్రతిపాదనలు
క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ భేటీ - ఆతిథ్య కేంద్రాలుగా మార్చాలని మరో ప్రతిపాదన
Key Proposals to Repurpose Rushikonda Buildings: విశాఖలోని రుషికొండ భవనాలను పర్యాటక ప్రాంతంగా, అద్భుత ఆతిథ్య కేంద్రాలుగా, పర్యాటక ప్రాంతంగా, విలాసవంతమైన బీచ్ విల్లాలుగా చక్కని మ్యూజియంతో అలరారేలా తిరిగి తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రముఖ హోటల్, హాస్పిటాలిటీ సంస్థలు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. తమకు అవకాశం కల్పిస్తే ఆ ప్రతిపాదనలకు చక్కటి రూపకల్పన చేస్తామని పేర్కొన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నిర్మించిన ఈ భవనాలను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తేల్చేందుకు ప్రభుత్వం నియమించిన క్యాబినెట్ సబ్-కమిటీ సచివాలయంలో మంగళవారం సమావేశమైంది.
టాటా ఎంటర్ప్రైజెస్కు చెందిన ఐహెచ్సీఎల్ గ్రూపు, ఎట్మాస్పియర్ కోర్ హాస్పిటాలిటీ గ్రూపు, ద లీలా (ప్యాలెస్లు, హోటళ్లు, రిసార్టుల గ్రూపు), హెచ్ఈఐ (హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ గ్రూపు) వాటి సామర్థ్యాలను వివరిస్తూ ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. అనంతరం అంతిమంగా సంస్థల సమర్థతను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తెచ్చేలా ప్యాలెస్ వినియోగంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని సబ్ కమిటీ వెల్లడించింది. హైదరాబాద్లోని ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ను సహజత్వం కోల్పోకుండా ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నారన్న ఆంశంపైనా కూడా ఈ సందర్భంగా చర్చించారు.
బహుళ ప్రయోజన హాళ్లు:- ఐహెచ్సీఎల్ - టాటా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈతకొలనుల సహా విల్లాలు, స్పా, యోగా సెంటర్లుగా సూచనలు చేసింది. మాడ్యులర్ సమావేశ మందిరం, భోజన హాళ్లు కోసం కన్వెన్షన్ బ్లాక్ (కళింగ) ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సమావేశాల నిర్వహణ, ఇతర ప్రజా అవసరాలకు వీలుగా క్లబ్ హౌస్ నిర్మించనున్నారు. దీనిలో స్పా, యోగా డెక్, జిమ్, మినీ థియేటర్, ఎఫ్అండ్బీ ఔట్లెట్లు నిర్మాణాలు.
కల్చరల్ సెంటర్ (వేంగి బ్లాక్-1): ఆర్ట్ గ్యాలరీలు, హస్తకళల మార్కెట్, క్రాఫ్ట్ స్టూడియోలు, ఉత్సవాలు, ఎగ్జిబిషన్ల నిర్వహణకు బహుళ ప్రయోజన హాళ్లు
వేెంగి బ్లాక్-2: చరిత్రకు సంబంధించిన ఆర్కైవ్లు, నేచురల్ హిస్టరీ గ్యాలరీలు, రొటేటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ల ఏర్పాటుకు అనువుగా మలచడం.
ఒలింపిక్ సైజు ఇన్ఫినిటీ పూల్: సూర్యవనం, చంద్రవనం, తారావనం వంటి గార్డెన్లు, ఎదురుగా ఉన్న తీరాన్ని చూస్తుండే విధంగా ఒలింపిక్ సైజు ఇన్ఫినిటీ పూల్ ఏర్పాటు చేయడం.
9 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి ఇలా:-
- 200-250 స్టాండర్డ్, డీలక్స్ గదులు, సహా విల్లాలు, ఈత కొలనులు ఏర్పాటు.
- లాబీ, ఎఫ్అండ్బీ ఔట్లెట్లు, స్పా, ఫిట్నెస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, భోజన మందిరాలు ఏర్పాటు.
- సీఆర్జడ్ నిబంధనలకు వర్తించే స్థలాలు అనుమతులు ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి.
- నేరుగా బీచ్కు వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పించాలి.
- చుట్టూ ప్రభుత్వ స్థలం సుందరీకరణ, రిక్రియేషన్ ఇతర కార్యకలాపాల నిర్వహణకు వెసులుబాటు ఇవ్వాలి.
లగ్జరీ వసతి సదుపాయాలు:- రుషికొండ భవనాలను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎట్మాస్పియర్ గ్రూపు ప్రభుత్వానికిి ప్రతిపాదనలు ఇలా ఉన్నాయి. ప్రస్తుత భవనాలను అద్భుత లగ్జరీ ఆతిథ్య కేంద్రంగా మలచడం. 30 ఆతిథ్య గదులతో పాటు మంచి మ్యూజియం కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చు. డెస్టినేషన్ డైనింగ్ అనుభవం అందించేలా 2 ప్రత్యేక రెస్టారెంట్ల ఏర్పాటు చేసేలా ప్రణాళికలు. రిసార్ట్, వెల్నెస్ కేంద్రంగా మలచడం దానికి సమీపంలో ఉన్న 9 ఎకరాల భూమిని సేదతీరే పర్యాటకులు, వ్యాపార పర్యటకులకు అనువుగా మలచనుంది. వీటితో పాటుగా జిమ్, వెల్నెస్ సదుపాయాలు, ఆరోగ్య, జీవనశైలి అనువైన వసతి కల్పనకు వినియోగం.
మరుపురాని అనుభూతిని అందించేలా:- అత్యంత విలాసవంతమైన వసతితో మన వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక కేంద్రాలుగా మలచడం. మరపురాని అనుభూతిని ప్రీమియం ధరల్లోనే అందించేలా రూపకల్పన చేసేలా లీలా గ్రూపు సూచనలు చేసింది. అల్ట్రా లగ్జరీ, వినోద విభాగాల అవసరాలను తీర్చే విభాగంగా తొమ్మిది ఎకరాల లగ్జరీ రిసార్ట్స్ను తీర్చిదిద్దాలి. తద్వారా ఆక్యుపెన్సీతో పాటు బ్రాండ్ విలువ పెంచుకోవాలా బహుళ మార్కెట్ వ్యూహన్ని సిద్ధం చేసింది. సగటు రోజువారీ ఆదాయం (ఏడీఆర్) పెంచుకునేందుకు మార్కెట్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ధరలను నిర్దేశించాలి. ఓవైపు వాణిజ్యపరమైన అవకాశాల్ని పెంచుకోవడంతో పాటు మరోవైపు మార్కెట్లో ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతంగా రూపొందించారు. ఆదాయం అవకాశాలు పెంచే దిశగా వీటిని వారసత్వ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
ఆర్ట్ క్లబ్గా అంతర్జాతీయ సదస్సులకు వేదికగా:- అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలను ఉత్తమంగా వినియోగించుకోవడం. విజయనగర బ్లాక్ 3 యూనిట్లను అద్భుతమైన దృశ్యాలతో ఆర్ట్స్ క్లబ్ను తలపించేలా అల్ట్రా లగ్జరీ, లాంజ్ల ఏర్పాటు చేసేలా రూపకల్పన చేశారు. గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్లు, ఈవెంట్లు నిర్వహించడానికి వీలుగా కళింగ్ బ్లాక్ను తీర్చిదిద్దాలిని ప్రతిపాదించారు. వేంగి బ్లాక్లోని 2 యూనిట్లలో బిజినెస్ సెంటర్, ఆఫీసు గదులు ఏర్పాటు చేయాలి హెచ్ఈఐ గ్రూపు ప్రతిపాదనలు వెల్లడించింది.
రుషికొండ భవనాలను ఎలా వినియోగించుకోవాలో ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని ప్రభుత్వం పలు సంస్థలను ఆహ్వానించింది. వీటికి సంబంధించి మొత్తం 1,517 ప్రతిపాదనలు అందాయి. వాటిలో 250 ప్రతిపాదనల్లో మాత్రం వీటిని ఎలా తీర్చిదిద్దవచ్చో, ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో ఉన్నాయి. మిగిలిన 1,267 మంది ఈమెయిల్స్ పంపించారు. వాటిలో ఎలా వినియోగించుకోవచ్చో స్పష్టంగా ఎలాంటి సూచనలు కూడా చేయలేదు.
