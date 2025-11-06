ఏపీలో 2 కొత్త జిల్లాలు, 6 రెవెన్యూ డివిజన్లు! - జిల్లాల పునరవ్యవస్థీకరణ కసరత్తు కొలిక్కి
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోకి నూజివీడు పరిశీలనలో గన్నవరం - కృష్ణా జిల్లాలోకి కైకలూరు, నెల్లూరు జిల్లాలోకి గూడూరు - కొత్తగా తెరపైకి నక్కపల్లి, బనగానపల్లి రెవెన్యూ డివిజన్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 2:01 PM IST
New Districts in AP : మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రాలుగా కొత్త జిల్లాలకు ఓకే ఏలూరు జిల్లాలోని నూజివీడు నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో, కైకలూరు నియోజకవర్గాన్ని కృష్ణా జిల్లాలో, గూడూరు నియోజకవర్గాన్ని తిరుపతి జిల్లా నుంచి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో తిరిగి చేర్చే ప్రతిపాదనలకూ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సానుకూలత వెలిబుచ్చింది. గన్నవరం నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపే అంశంపై స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో మాట్లాడి రెండు రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకోనుంది. పీలేరు, అద్దంకి, గిద్దలూరు, మడకశిరతోపాటు మరో రెండు కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటుకూ సానుకూలంగానే ఉంది.
పాలనా సౌలభ్యం, ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకే ఇవన్నీ అంటున్నా అదే ప్రజలు కోరుతున్నట్లు విజయవాడలో భాగమైన పెనమలూరు నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపే అంశాన్ని అసలు పరిశీలనకే తీసుకోలేదు. జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాల సరిహద్దుల్లో మార్పుచేర్పులపై ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం బుధవారం సచివాలయంలో సమావేశమైంది. ఒక నియోజకవర్గంలోని మండలాలన్నింటినీ ఒకే రెవెన్యూ డివిజన్లోకి చేర్చడం, మండలాల మధ్య ఉన్న దూరం తదితర అంశాలపై 4 గంటలపాటు చర్చించింది. మూడు రోజుల్లో నివేదిక తయారుచేయాలని రెవెన్యూశాఖకు సూచించింది.
పెనమలూరు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులే మోకాలడ్డు? : పెనమలూరు నియోజకవర్గం విజయవాడలో భాగమే అయినా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ జిల్లాను కాదని కృష్ణా జిల్లాలో చేర్చింది. పెనమలూరు నుంచి జిల్లా కేంద్రమైన మచిలీపట్నం వెళ్లాలంటే 65 కి.మీ. ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి కల్పించింది. పనిపై అక్కడికి వెళ్లిరావాలంటే ఛార్జీలు, ఖర్చులు కలిపితే రూ.500 అవుతోంది. పెనమలూరు నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలపాలని నియోజకవర్గ ప్రజలు కోరుతున్నారు. అయితే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు దీనికి మోకాలడ్డుతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన తప్పులు సరిదిద్దాలని, పాలనా సౌలభ్యమే ప్రాతిపదికగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించినా మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కూడా దీన్ని పరిశీలించట్లేదు.
ఆ రెండు డివిజన్లతో పోలవరం అథారిటీ! : చింతూరు, రంపచోడవరం రెవెన్యూ డివిజన్లతో ప్రత్యేక అథారిటీ ఏర్పాటుచేసి అభివృద్ధి చేయాలనేది సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన. అందుకు అనుగుణంగా మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ప్రతిపాదనల్ని రూపొందిస్తోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ఈ రెండు డివిజన్ల ప్రజలు జిల్లా కేంద్రమైన పాడేరు వెళ్లాలంటే ఒక రోజంతా ప్రయాణమే. అలాగని రెండు డివిజన్లతో ప్రత్యేక జిల్లా ఏర్పాటుచేస్తే మరీ చిన్నదైపోతుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కలపాలని తొలుత ప్రతిపాదించారు. గిరిజన ప్రాంత జిల్లా నుంచి తప్పించి, మైదాన ప్రాంత జిల్లాలో కలిపితే ఏమైనా సమస్యలొస్తాయా అని ఇప్పుడు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. అల్లూరు జిల్లాలోనే కొనసాగిస్తూ అథారిటీ ఏర్పాటును పరిశీలిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో 77 రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్నాయి. కొత్తగా మరో ఆరు డివిజన్ల వరకు ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది. యలమంచిలి, పాయకరావుపేట నియోజకవర్గాల్లోని మండలాలతో నక్కపల్లి కేంద్రంగా రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటుచేయాలని అక్కడి ఎమ్మెల్యే, హోం మంత్రి అనిత చేసిన ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సానుకూలంగా ఉంది. రెండు నియోజకవర్గాల్లోని 8 మండలాలతో ఒక ఆప్షన్ యలమంచిలి, నక్కపల్లి, పాయకరావుపేట, కోటవురట్ల, ఎస్.రాయవరం మండలాలతో ఏర్పాటు చేయడమనే మరో ప్రత్యామ్నాయాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ప్రతిపాదన మేరకు బనగానపల్లి రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటుపైనా చర్చించారు. అవనిగడ్డ రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటుపైనా చర్చ జరిగింది.
రెవెన్యూ డివిజన్ల మార్పుచేర్పులపై కొన్ని ప్రధాన ప్రతిపాదనలు :
- శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస రెవెన్యూ డివిజన్లోని నందిగాం మండలం టెక్కలి డివిజన్లోకి
- పెదబయలు మండలాన్ని విభజించి గోమంగి కేంద్రంగా కొత్త మండలం ఏర్పాటు
- డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఉన్న మండపేట నియోజకవర్గంలోని మండపేట, కపిలేశ్వరం, రాయవరం మండలాల్ని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోకి తెచ్చి రాజమహేంద్రవరం డివిజన్లో కలపాలి.
- రామచంద్రాపురం నియోజకవర్గంలోని కాజులూరు మండలాన్ని అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రామచంద్రాపురం డివిజన్లో కలపాలి.
- కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని సామర్లకోట మండలాన్ని పెద్దాపురం డివిజన్లోకి తేవాలి.
- భీమవరం డివిజన్లోని గణపవరం మండలాన్ని ఏలూరు డివిజన్లో కలపాలి.
- నూజివీడు డివిజన్లోని చింతలపూడి, లింగపాలెం మండలాల్ని జంగారెడ్డిగూడెం డివిజన్లో చేర్చాలి.
- నూజివీడు నియోజకవర్గంలోని 4 మండలాలతోపాటు గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని బాపులపాడు, గన్నవరం, ఉంగుటూరు మండలాల్ని నూజివీడు డివిజన్లో కలపాలి.
- వీరులపాడు మండల కేంద్రాన్ని జుజ్జూరు నుంచి వీరులపాడుకు మార్చాలి.
- ఏలూరు డివిజన్లోని మండవల్లి, కైకలూరు, కలిదిండి, ముదినేపల్లి మండలాల్ని గుడివాడ డివిజన్లో కలపాలి.
- బాపట్ల జిల్లాలోని అద్దంకి, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలోని కందుకూరు నియోజకవర్గాలను తిరిగి ప్రకాశం జిల్లాలో చేర్చాలి.
- కొత్తగా అద్దంకి రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు చేసి, ఆ నియోజకవర్గంలోని 5 మండలాలతోపాటు ముండ్లమూరు, తాళ్లూరు మండలాల్ని కలపాలి.
- దర్శి, దొనకొండ, కురిచేడు మండలాల్ని కందుకూరు డివిజన్లో చేర్చాలి.
- బాపట్ల రెవెన్యూ డివిజన్లోని పర్చూరు, మార్టూరు, యద్దనపూడి మండలాల్ని చీరాల రెవెన్యూ డివిజన్లో చేర్చాలి.
- ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలోని వరికుంటపాడు, కొండాపురం, జలదంకి, కలిగిరి, దుత్తలూరు, వింజమూరు, ఉదయగిరి, సీతారామపురం మండలాల్ని కావలి డివిజన్లోకి తేవాలి. విడవలూరు, కొడవలూరు మండలాల్ని కావలి నుంచి నెల్లూరు డివిజన్కు మార్చాలి.
- వెంకటగిరి నియోజకవర్గంలోని కలువాయి, రాపూరు, సైదాపురం మండలాల్ని గూడూరు డివిజన్లోకి తేవాలి.
- వెంకటగిరి, బాలాయపల్లి, డక్కిలి మండలాల్ని శ్రీకాళహస్తి డివిజన్లో కలపాలి.
- చిత్తూరు జిల్లాలోని పలమనేరు నియోజకవర్గాన్ని మదనపల్లె జిల్లాలో కలపాలి.
- నగరి నియోజకవర్గంలోని నగరి, విజయపురం, నిండ్ర మండలాల్ని తిరుపతి జిల్లాలోకి తేవాలి.
- వడమాలపేట, పుత్తూరు మండలాలను నగరి డివిజన్లో కలపాలి.
- నగరి డివిజన్లోని కార్వేటినగరం, పాలసముద్రం మండలాల్ని పలమనేరు డివిజన్లోని బంగారుపాళ్యం మండలాన్ని చిత్తూరు డివిజన్లో కలపాలి.
- మడకశిర, గుడిబండ, రోళ్ల, అమరాపురం, అగలి మండలాలతో మడకశిర కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు.
- కదిరి డివిజన్లోని అమడగూరు మండలాన్ని పుట్టపర్తి డివిజన్లలోకి తేవాలి.
- పుట్టపర్తి డివిజన్లోని గోరంట్ల మండలాన్ని పెనుగొండ డివిజన్లో కలపాలి.
- రెండు, మూడు రోజుల్లో సమగ్ర నివేదిక
రెండు, మూడు రోజుల్లో సమగ్ర నివేదిక : జిల్లా, రెవెన్యూ డివిజన్, మండలాల సరిహద్దుల్లో మార్పుచేర్పులపై రెండు, మూడు రోజుల్లో నివేదిక రూపొందించి సీఎం చంద్రబాబుకు అందిస్తామని రెవెన్యూశాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ వెల్లడించారు. సమావేశం అనంతరం మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, అనిత, బీసీ జనార్దన్రెడ్డి, రామానాయుడు తదితరులతో కలిసి విలేకర్లతో మాట్లాడారు. ‘ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మార్కాపురం, మదనపల్లె జిల్లాల ఏర్పాటుపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సానుకూలంగా ఉంది. ఎమ్మెల్యేలు, వివిధ సంఘాలు, పెద్దల నుంచి వచ్చిన ప్రతి వినతిపై కూలంకషంగా చర్చించాం. జిల్లా, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాలకు మధ్య దూరాన్ని పరిశీలించాం. సమగ్ర నివేదిక తయారు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో 7- 8 కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలు అందాయి. ఇప్పటికే చిన్న జిల్లాలు అయ్యాయి. రెవెన్యూ డివిజన్లలో మార్పుచేర్పులు, కొత్త వాటి ఏర్పాటుపై వినతులు చాలా వచ్చాయి. చాలావాటికి ఆచరణలో సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి లేదు’ అని పేర్కొన్నారు.
కొత్త జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు - తుదిదశకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం అధ్యయనం
ఏపీలో జిల్లాల పునర్విభజనపై కసరత్తు - ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఆ రెండు నియోజక వర్గాలు!