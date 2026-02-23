ETV Bharat / state

నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం - రైతు భరోసా, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలపై చర్చ!

నేడు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం - అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలపై నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం - జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలపై చర్చించే ఛాన్స్

Cabinet Meeting Telangana
Cabinet Meeting Telangana (ETV Bharat)
Telangana Cabinet Meeting Today : రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం నేడు జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ కానుంది. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలపై నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత రైతు భరోసా నిధులు వేస్తామని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించి, నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. మెట్రో రైలు టేకోవర్​పై చర్చించే అవకాశం ఉంది. మార్చి 2 నుంచి జూన్ 2 వరకు రాష్ట్రంలో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధిపై వంద రోజుల ప్రణాళికను మంత్రివర్గం చర్చించి ఆమోదించే అవకాశం ఉంది. వివిధ శాఖలు వంద రోజుల ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాయి. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, తదితర అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

రైతు భరోసాపై నిర్ణయం : మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత రైతు భరోసా నిధులు వేస్తామని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ అంశంపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. హైదరబాద్​ మెట్రో రైలు టేకోవర్, విస్తరణపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

