గిగ్ వర్కర్లు, న్యాయవాదుల రక్షణ బిల్లులకు కేబినెట్ ఆమోదం - మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయాలు ఇవే

పలు కీలక బిల్లులకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం - విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు నేరాల నిరోధక బిల్లు, గిగ్ వర్కర్ల బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర

Telangana Cabinet Meeting Key Decisions
Telangana Cabinet Meeting Key Decisions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 10:06 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 10:40 PM IST

Telangana Cabinet Meeting Key Decisions : విద్వేష పూరిత ప్రసంగాలు, నేరాల బిల్లును రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. తెలంగాణ న్యాయవాదుల రక్షణ బిల్లుకు కేబినెట్ పచ్చజండా ఊపింది. విద్యాలయాల్లో కులవివక్షను నియంత్రించే ఉద్దేశంతో రోహిత్ వేముల చట్టం విధివిధానాలు తయారు చేసేందుకు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాటైంది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను ఆదరించని ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ, ప్రైవైట్ ఉద్యోగుల వేతనాల నుంచి 15 శాతం లేదా రూ.10వేలను తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చే బిల్లుకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్​ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

పలు కీలక బిల్లులకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం : అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్‌లో సమావేశమైన కేబినెట్ కీలక బిల్లులకు ఆమోదముద్ర వేసింది. విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు నేరాల నిరోధక బిల్లును మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. మత సామరస్యానికి భంగం కలిగించేలా సోషల్ మీడియా పోస్టులు అల్లర్లు, ఘర్షణలు ప్రేరేపించే ప్రసంగాలను కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును రూపొందించింది. గిగ్, ప్లాట్‌ఫామ్ కార్మికుల సంక్షేమం భద్రత కోసం రూపొందించిన తెలంగాణ ప్లాట్​ఫామ్ ఆధారిత గిగ్ వర్కర్ల రిజిస్ట్రేషన్, సామాజిక భద్రత, సంక్షేమ బిల్లును మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదించింది.

గిగ్​వర్కర్ల బిల్లుకు కేబినెట్ గ్రీన్​సిగ్నల్ : రాష్ట్రంలో సుమారు 4.20 లక్షల మంది గిగ్ వర్కర్లు, ప్లాట్ ఫారం ఆధారిత కార్మికులు ఉన్నారు. గిగ్ వర్కర్ల రిజిస్ట్రేషన్​తో పాటు సంక్షేమ బోర్డు, నిధిని ఏర్పాటు చేస్తారు. గిగ్‌ వర్కర్లకు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు, సామాజిక భద్రత లభించడంతో పాటు హ‌క్కుల‌కు రక్షణకు కల్పించేలా బిల్లును రూపొందించారు. గతంలోనే మంత్రివర్గం ఆమోదించినప్పటికీ ఇటీవల కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ కు అనుగుణంగా స్వల్ప మార్పులు చేశారు. సుమారు 60 కిలోమీటర్ల హైదరాబాద్ మెట్రో వ్యవస్థను ఎల్అండ్ టీ కంపెనీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునే చర్యలు వేగవంతం చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

అప్పులతో పాటు మొత్తం 15 వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఎల్ అండ్ టీకి చెల్లించి ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్టు స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఇప్పటికే సబ్​కమిటీ నివేదికను సమర్పించింది. ప్రభుత్వం తరపున నిధుల చెల్లింపులు, లావాదేవీలు నిర్వర్తించే బాధ్యతను హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్​లిమిటెడ్​కు మంత్రివర్గం అప్పగించింది. హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ను నోడల్ ఏజెన్సీగా నియమించేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.

తల్లిదండ్రుల మద్ధతు బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం : తల్లిదండ్రుల మద్దతు బిల్లును రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న త‌ల్లిదండ్రుల‌ను ఆద‌రించ‌ని ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల వేత‌నాల నుంచి 15 శాతం లేదా 10 వేలు ఏది త‌క్కువైతే ఆ మొత్తాన్ని వారి త‌ల్లిదండ్రుల‌కు ఇచ్చేలా బిల్లును రూపొందించారు. విద్యాల‌యాల్లో కుల‌ వివక్ష నియంత్రించే ఉద్దేశంతో రోహిత్ వేముల చ‌ట్టం విధివిధానాల రూపకల్పన కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రి భ‌ట్టివిక్రమార్క అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటుకు చేయాలని నిర్ణయించారు. మంత్రివ‌ర్గ ఉప సంఘంలో దామోద‌ర రాజ‌న‌ర‌సింహ‌, శ్రీ‌ధ‌ర్ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ సభ్యులుగా ఉంటారు.

రాష్ట్రంలో చేప‌ట్టిన కుల‌గ‌ణ‌నను అధ్యయనం చేసిన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ సమర్పించిన నివేదికను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. నిపుణుల కమిటీ సమర్పించిన నివేదికలోని అంశాలను కేబినెట్ చర్చించింది. నిపుణుల కమిటీ నివేదికను పరిశీలించే బాధ్యతను కేబినెట్ సబ్ కమిటీకి అప్పగించింది. తెలంగాణ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. న్యాయవాదులపై దాడులను కట్టడి చేసేందుకు, రక్షణ కల్పించేందుకు ఈ బిల్లు రూపొందించారు. న్యాయవాద దంపతులు వామనరావు హత్యల వంటి ఘటనల నేపథ్యంలో న్యాయవాదులకు రక్షణ, తగిన భద్రత కల్పించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.

ఉద్యోగులు, పింఛనర్లకు ప్రభుత్వం శుభవార్త - ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే రూ.1.2 కోట్లు

పాఠ్యపుస్తకాల్లోని మొదటి పేజీలో 'జయజయహే తెలంగాణ' - పలు కీలక అంశాలకు కేబినెట్​ ఆమోదం

Last Updated : March 23, 2026 at 10:40 PM IST

TELANGANA CABINET KEY DECISIONS
TELANGANA CABINET MEETING
తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం
TELANGANA CABINET KEY DECISIONS

