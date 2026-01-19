ETV Bharat / state

వీలైనంత త్వరగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు - రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయాలు ఇవే

బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు టెంపుల్ సర్కూట్​ను అభివృద్ధి - 6 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా రహదారులకు రూ.11,399 కోట్ల అంచనాతో టెండర్లు వేగవంతం - మెట్రో విస్తరణ భూసేకరణకు రూ.2,787 కోట్లు

ETV Bharat Telangana Team

January 19, 2026

January 19, 2026

Telangana Cabinet Decision : వచ్చే సంవత్సరం జులై 23 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు గోదావరి పుష్కరాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికోసం ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలను రూపొందించాలని అధికారులను క్యాబినెట్​ ఆదేశించింది. బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రధాన ఆలయాలు, పురాతన ఆలయాలు, ఎకో టూరిజం పనుల అభివృద్ధికి సంబంధించి త్వరలో క్యాబినెట్​ సబ్​ కమిటీ ఏర్పాటవుతుందని తెలిపింది. బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు టెంపుల్ సర్కూట్​ను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి. దేవాదాయ, రెవెన్యూ, అటవీ, పర్యాటక, పురావస్తు శాఖలు సంయుక్తంగా మార్చి 31 నాటికి సమగ్ర నివేదికను రూపొందించాలని అధికారులకు మంత్రివర్గం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

మారుమూల గిరిజన ప్రాంతంలో : సమ్మక్క, సారలమ్మ మహా జాతర నేపథ్యంలో ములుగు జిల్లా మేడారంలోని హరిత హోటల్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఆదివారం రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశమైంది. హైదరాబాద్​ వెలుపల అందులో మారుమూల గిరిజన ప్రాంతంలో రాష్ట్ర క్యాబినెట్​ భేటీ కావడం ఇదే మొదటిసారి. కాగా సుమారు 2 గంటల పాటు ఈ సమావేశం కొనసాగింది. దావోస్​లో ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో పాల్గొనడానికి ఇప్పటికే ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్లు శ్రీధర్​బాబు వెళ్లడంతో క్యాబినెట్​ భేటీలో పాల్గొనలేదు.

వీలైనంత త్వరగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు - రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయాలు ఇవే (ETV)

ఎన్నడూ జరగని విధంగా : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు సహా ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శులు, ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. అనంతరం సమావేశ మందిరంలో ఎంపీ బలరాం నాయక్​తో కలిసి మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, సీతక్క క్యాబినెట్​ నిర్ణయాలను వివరించారు. నాటి ఉమ్మడి ఏపీలో కానీ, ప్రత్యేత తెలంగాణలో కానీ జరగని విధంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి నాయకత్వంలో 27వ క్యాబినెట్​ సమావేశాన్ని గిరిజనులు, ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవమైన సమ్మక్క, సారలమ్మ కొలువుదీరిన మేడారం పుణ్యక్షేత్రంలో నిర్వహించుకున్నామని చెప్పారు. ఇందులో పలు కీలక నిర్ణయాలను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. పునరుద్ధరించిన మేడారం క్షేత్రాన్ని సోమవారం ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, సహచర మంత్రుల సమక్షంలో ప్రారంభించారు.

మంత్రి మండలిలో చర్చించిన ప్రధన అంశాలివీ :

  • వీలైనంత త్వరగా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు వెళ్లాలని రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫిబ్రవరిలో రంజాన్​, శివరాత్రి పండుగలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ఇబ్బందులు లేకుండా షెడ్యూల్​ రూపొందించుకోవాలని మంత్రి వర్గం అధికారులకు సూచించింది.
  • హైదరాబాద్​ మెట్రో రైల్​ ఫేజ్ -1 ప్రాజెక్ట్​ను ఎల్అండ్​టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు సంబంధించి ఇంతవరకు జరిగిన పురోగతిని మంత్రివర్గం సమీక్షించింది. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించింది. మెట్రో ఫేజ్​-2ఎ లోని నాలుగు కారిడార్లు, ఫేజ్-2బి లోని మూడు కారిడార్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం పెండింగ్​లో ఉన్నాయి. ఈ లోపు భూసేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ.2,787 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో భూ సేకరణ ప్రతిపాదనలను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది.
  • కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలకు 14 ప్రాంతాల్లో భూములు కేటాయింపు.
  • హైదరాబాద్​ సమీపంలోని అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​ మండలంలో ఎకో టౌన్​ అభివృద్ధి కోసం టీజీఐఐసీకి 494 ఎకరాల భూమిని కేటాయించేందుకు క్యాబినెట్ అనుమతి ఇచ్చింది.
  • హైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్ సమస్యను అధిగమిచేందుకు బంజారాహిల్స్​లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్​ కంట్రోల్​ సెంట్రర్​ నుంచి శిల్పా లే అవుట్ రోడ్డు వరకు 9 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త హైలెవల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది.
  • రామప్ప జలాశయంలోని గోదావరి జలాలను లక్నవరానికి అక్కడి నుంచి పైపులైన్ల ద్వారా జంపన్నవాగుకు తరలించడం కోసం రూ.35 కోట్ల మంజూరుకు ఆమోదించింది. తద్వారా జంపన్నవాగులో 365 రోజులూ నీళ్లుంటాయి. భవిష్యత్​లో మేడారాన్ని తిరుమలు, కుంభమళాను మరిపించే విధంగా అభివృద్ధ చేయాలని క్యాబినెట్​ నిర్ణయం తీసుకుంది.
  • నల్గొండ జిల్లా మహాత్మాగాంధీ యూనివర్సిటీ లా కాలేజీలో 24, ఫార్మసీ కాలేజీలో 28 కొత్త పోస్టుల మంజూరుకు, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా యూనివర్సిటీలో రిజిస్ట్రార్​ పోస్టుకు ఆమోదం తెలిపింది.
  • హ్యామ్​ రోడ్లకు సంబంధించి ఆర్అండ్​బీకి చెందిన 6 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా రహదారులకు రూ.11,399 కోట్ల అంచనాతో టెండర్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని పంచాయతీరాజ్​కు సంబంధించి రూ.6 వేల కోట్లతో పనులను త్వరగా ప్రారంభించాలని నిర్ణయం.
  • ములుగు జిల్లాలో కొత్తగా పొట్లాపూర్​ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్​ ప్రాజెక్ట్​ను క్యాబినెట్​ ఆమోదించింది. రామప్ప చెరువు నుంచి నీటిని లిఫ్ట్ చేసి ములుగు జిల్లాలోని 5 గ్రామాలు, 30 చెరువులు, కుంటలను నింపడంతో పాటు 7500 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీటిని అందించనుంది. రూ.143 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ పథకం చేపట్టనుంది.

"116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్​లు, 2996 వార్డులు డివిజన్లు వీటిలో టైమ్​ పూర్తయింది. వీలైనంత త్వరలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డెడికేషన్ కమిషన్ నివేధిక ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం 2 రోజుల క్రితం రిజిర్వేషన్లు కోసం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాం. వీటన్నింటి ఆధారంగా వీలైనంత త్వరగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తాం." - పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, మంత్రి

