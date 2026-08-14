నేడు కేబినెట్ సమావేశం - సంక్షేమ పథకాల విస్తరణ సహా కీలక అంశాలపై నిర్ణయాలు!
నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం - ఉదయం 10.30 గంటలకు కేబినెట్ భేటీ - కొత్తగా 2 లక్షల మందికి చేయూత పింఛన్ల మంజూరుకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం
Published : August 14, 2026 at 8:03 AM IST
Telangana Cabinet Meeting Today : రాష్ట్రంలో 22ఏ నిషేధిత భూములు, మెట్రో రైలు వంటి కీలక అంశాలపై నేడు కేబినెట్ చర్చించనుంది. సంక్షేమ పథకాల విస్తరణ, కొత్త లబ్ధిదారులకు మంజూరుపై కూడా చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానం, చేయూత పింఛన్లు, స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు, హిల్ట్ పాలసీ, ఆహార కల్తీ వంటి వాటిపై మంత్రివర్గం సమాలోచనలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలు, హైడ్రాపై హైకోర్టు ఉత్తర్వులతో పాటు తాజా రాజకీయ అంశాలపై కూడా సీఎం, మంత్రులు చర్చించే అవకాశం ఉంది.
అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్న కేబినెట్ : రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నేడు సమావేశం కానుంది. సచివాలయంలో ఉదయం పదిన్నరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ కానుంది. వివాదాస్పదంగా మారిన 22ఏ నిషేధిత భూముల వివాదంపై మంత్రివర్గం చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో భూములను ప్రభుత్వం నిషేధిత జాబితాలో చేర్చినట్లు ఆందోళన వ్యక్తమవుతోన్న నేపథ్యంలో ఏం జరిగింది? ఎలా పరిష్కరించాలనే విషయంపై కీలక చర్చ జరగనుంది. ఈ వివాదానికి ముగింపు పలికేలా అధికారులకు కేబినెట్ దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది.
పలు అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకోకున్న కేబినెట్ : మెట్రో విస్తరణపై చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్రం నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న మెట్రో అనుమతులు, రెండో దశకు రుణ సమీకరణపై సమాలోచనలు చేయనున్నారు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో మెట్రో రైలు విస్తరణపై నిర్ణయాలు తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. ఆహార, ఔషధ కల్తీపై ఉక్కుపాదం మోపాలని భావిస్తున్న ప్రభుత్వం, దీనికోసం ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటుపై చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కొత్తగా ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ బ్యూరో (టీమార్స్) ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదనపై మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది.
రూ.500 గ్యాస్ సిలిండర్ : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సంక్షేమ పథకాల విస్తరణపై మంత్రివర్గం పలు నిర్ణయాలు తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా సుమారు 2 లక్షలకు పైగా చేయూత పింఛన్ల మంజూరుకు మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేయనున్నట్లు సమాచారం. కొత్తగా రేషన్కార్డులు పొందిన వారికి 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్, రూ.500 గ్యాస్ సిలిండర్ పథకాలను మంజూరు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానంపై కూడా కీలక చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ల్యాండ్ పూలింగ్లో భూములు ఇచ్చే రైతులకు అదనపు ప్రయోజనాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భాగంగా త్వరలో ప్రారంభం కానున్న గాంధీ సరోవర్పై కూడా కేబినెట్లో చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. చట్టసభల్లో పోటీకి కనీస వయసును 21 ఏళ్లకు తగ్గించే అంశంపై అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసే విషయంపై కూడా చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, రానున్న ఎమ్మెల్సీ, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలపై కూడా సీఎం, మంత్రులు సమాలోచనలు చేసే అవకాశం ఉంది.
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