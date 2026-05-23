జూనియర్ కళాశాలల్లోనూ మధ్యాహ్న భోజనం పథకం - ఆమోదించిన కేబినెట్
సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభం - రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకల్లో ప్రారంభించనున్న పలు అంశాలపై కేబినెట్ నిర్ణయం - ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకంపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం
Published : May 23, 2026 at 5:15 PM IST
Updated : May 23, 2026 at 5:21 PM IST
Telangana Cabinet Meeting Today : సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభమయ్యింది. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకల్లో ప్రారంభించనున్న పలు అంశాలపై కేబినెట్ చర్చిస్తోంది. జూనియర్ కళాశాలల్లోనూ మధ్యాహ్న భోజనం పథకం అమలు చేసేందుకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుతం పాఠశాలల్లో ఈ స్కీమ్ అమల్లో ఉంది. ఇప్పుడు జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం, పాలు, మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని మంత్రిమండలి నిర్ణయం నిర్ణయించింది.
ఇంకా ఈ సమావేశంలో ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమాతో పాటు కొత్త పింఛన్ల పంపిణీపైనా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
