తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక సమావేశం ప్రారంభం - హైకోర్టు తీర్పు, ఆర్టీసీ సమ్మెపై ప్రధానంగా చర్చ

సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ భేటీ - హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే యోచనలో ప్రభుత్వం - ఆర్టీసీ సమ్మెపై మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం

Telangana Cabinet Meeting Today
Telangana Cabinet Meeting Today (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 23, 2026 at 4:44 PM IST

Telangana Cabinet Meeting : ఆర్టీసీ సమ్మె, జస్టిస్ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ నివేదికపై హైకోర్టు తీర్పు వంటి కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశమైంది. ఈ భేటీలో గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్న ఎమ్మెల్సీల అంశం చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మెట్రో రైల్‌ స్వాధీనం, ఉద్యోగుల డిమాండ్ల వంటి సమాలోచనలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పలు సంస్థలకు భూకేటాయింపులకు సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం అమలుపై నిర్ణయం వెల్లడించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

