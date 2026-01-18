ETV Bharat / state

మేడారంలో నేడు కేబినెట్‌ భేటీ - మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు సహా కీలకాంశాలపై చర్చ

వందల ఏళ్లయినా చెక్కు చెదరని రీతిలో మేడారం రాతి కట్టడాలు - మేడారం ఆలయ ప్రగతి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్న సీఎం - కేబినెట్‌ భేటీలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు, గోదావరి పుష్కరాలపై కీలక చర్చ

Telangana Cabinet Meeting In Medaram
Telangana Cabinet Meeting In Medaram (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 7:35 AM IST

3 Min Read
Telangana Cabinet Meeting In Medaram : మేడారంలో ఇవాళ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు సహా కీలక అంశాలపై కేబినెట్‌లో చర్చించనున్నారు. అత్యద్భుతంగా చేపట్టిన మేడారం ఆలయ అభివృద్ధి పనులను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రేపు ఉదయం ప్రారంభిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు అధికారులు పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేశారు.

దేదీప్యమానంగా మేడారం : ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మల ఆలయం విద్యుద్దీప కాంతులతో శోభాయామానమైంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి రాక కోసం చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లతో మేడారం పరిసరాలు దేదీప్యమానమయ్యాయి. ఆలయ అభివృద్ధి పనులు పూర్తి కావటంతో ప్రారంభోత్సవం కోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ మేడారానికి విచ్చేస్తున్నారు.

రూ.101 కోట్లతో చేపట్టిన పనులు : మహా జాతరకు తరలివచ్చే భక్తులకు తోపులాటలు లేకుండా గద్దెలు విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించి, ఆ మేరకు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గతేడాది సెప్టెంబర్ 23న శ్రీకారం చుట్టారు. ఆలయ నమూనాను డిజిటిల్ తెరపై ఆవిష్కరించారు. రాతి కట్టడాలతో వందల ఏళ్లయినా చెక్కు చెదరని రీతిలో 46 పిల్లర్లతో 271 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రాకార నిర్మాణం చేశారు. మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, సీతక్కలు పలుమార్లు అధికారులతో సమీక్షలు చేసి రూ.101 కోట్లతో చేపట్టిన పనులను పరుగులెత్తించారు.

ఆదివాసీ సంప్రదాయాలకు ఏ మాత్రం భంగం కలగని రీతిలో ఆలయాన్ని రాతి కట్టడాలతో పునర్నిర్మించారు. నాలుగు వేల టన్నుల గ్రానైట్ శిలలపై ఆదివాసీ చరిత్ర, సంస్కృతి తెలియచేసే 7 వేల చిత్రాలను చెక్కించి అద్భుతంగా ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆదివాసీల మూలాలను, చరిత్రను కళ్లకు కట్టినట్లుగా నిర్మాణాలు చేసి తక్కువ సమయంలోనే పూర్తి చేశారు.

ముఖ్యమంత్రి మేడారం పర్యటనకు సర్వం సిద్ధం - తొలిసారి హైదరాబాద్‌ వెలుపల కేబినెట్‌ భేటీ (ETV)

అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో : మేడారం వనదేవతలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలు చూపిస్తారు. గత సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు వన దేవతలను దర్శించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాదయాత్రను నిర్వహించి అధికారం చేపట్టారు. ఈసారి మేడారంలో కేబినెట్ భేటీ కావడం మరో ప్రత్యేకత. హైదరాబాద్‌ వెలుపల తొలిసారిగా మేడారంలో ముఖ్యమంత్రి సారథ్యంలో మంత్రివర్గం సమావేశమవుతోంది. మున్సిపల్ ఎన్నికలు, గోదావరి పుష్కరాలపైనా కేబినెట్‌ కీలకంగా చర్చించనుంది. మేడారం అభివృద్ధికి అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని ప్రజలకు తెలిసేలా మరిన్ని పనులకు అనుమతించే సూచనలున్నాయి. పొట్లపూర్‌ ఎత్తిపోతలకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులంతా మేడారానికి రానుండటంతో వనదేవతల చెంత కోలాహలం నెలకొననుంది.

విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు : ముఖ్యమంత్రి ఖమ్మం నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు నేరుగా మేడారానికి చేరుకుని తొలుత అభివృద్ధి పనులను పరిశీలిస్తారు. అనంతరం హరిత హోటల్‌లో కేబినెట్ సమావేశం అవుతుంది. ఇందుకోసం జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. హరిత హోటల్ ప్రాంగణాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దారు. ముఖ్యమంత్రికి ఆహ్వానం పలుకుతూ బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలను పార్టీ నేతలు ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం ఉదయం ఆరున్నర తర్వాత మేడారం అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం హెలికాప్టర్​లో హైదరాబాద్‌కు వెళతారు.

"ప్రతిష్ఠాత్మకమైన కట్టడాలు పూర్తయ్యాక ఈ జాతరను నిర్వహించుకుంటున్నాం. నేటి సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయంలో సీఎం రేవంత్​తో పాటు మంత్రివర్గం ఇక్కడికి చేరుకోనుంది. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడి పనులను పరిశీలిస్తారు. ఆపై కేబినెట్​ భేటీ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సాంస్కృతి కార్యక్రమాలు డోలు, కోయ నృత్యాలు వంటివి ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తారు. ఆలయానికి దగ్గరలోనే ఈ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అనంతరం భోజనాలు, రాత్రికి ఇక్కడే బస చేస్తారు. తరువాత రోజు ఉదయం 7 గంటల సమయంలో ఆలయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాం. ఆపై అమ్మవార్ల దర్శనం అనంతరం సీఎంతో సహా ఇతర మంత్రులు తిరుగు ప్రయాణం చేస్తారు." - సీతక్క, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మంత్రి

పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్లు : ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులకు ఘనమైన ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆదివాసీ రుచులతో ఘుమఘుమలాడే వంటకాలను అతిథుల కోసం సిద్ధం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల రాక సందర్భంగా మేడారంలో పోలీసు అధికారులు పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. అనుమతి లేకుండా డ్రోన్ కెమెరాలు ఎగురవేయరాదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రద్దీ దృష్ట్యా మేడారం మార్గాల్లో భక్తులకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

