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ఆ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయసు 62 ఏళ్లకు పెంపు - ఏపీ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే

కృష్ణానది తీరంలో 'అమరావతి ఐ' ప్రాజెక్టు అభివృద్ధికి టెండర్లకు అనుమతి ఇచ్చిన కేబినెట్‌ -ఏపీ రిజర్వాయర్ల కేజ్ కల్చర్ పాలసీ-2025 ముసాయిదాకు ఆమోదం -సీఎం అధ్యక్షతన మూడు గంటల పాటు సాగిన కేబినెట్‌ భేటీ

AP Cabinet Meeting Key Decisions
AP Cabinet Meeting Key Decisions (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 3:36 PM IST

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AP Cabinet Meeting Key Decisions : అమరావతి అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడులు, ఏవియేషన్, ఉపాధి, మత్స్యరంగం, పోలవరం, పారిశ్రామిక పార్కులు, పోర్టులు, పర్యాటకం వంటి అంశాల ప్రతిపాదనలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజర్వాయర్ల కేజ్ కల్చర్ పాలసీ-2025 ముసాయిదాను ఆమోదించింది. మద్దువలస, యేలేరు రిజర్వాయర్లలో ఫిషిన్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు కేజ్ కల్చర్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు కేబినెట్ అనుమతించింది. నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మూడు గంటల పాటు కేబినెట్‌ భేటీ జరిగింది.

ఆ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయసు 62 ఏళ్లకు పెంపు - ఏపీ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే (ETV)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏవియేషన్ పాలసీ-2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీకి కేటాయించిన భూమి రిజిస్ట్రేషన్‌పై స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపునను ఆమోదించింది. మానవ అవయవ మార్పిడి చట్టం అమలుకు ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. చీరాల, విశాఖపట్నంలో బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకు ఎక్సైజ్ పాలసీ మార్గదర్శకాలకు కేబినెట్ ఆమోదించింది. జలవనరుల శాఖలో పోలవరం సహా వివిధ ప్రాజెక్టుల పనులకు మంత్రివర్గం పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేసింది.

కృష్ణా నది తీరంలో "అమరావతి ఐ" ప్రాజెక్టు : అగ్రిగోల్డ్ తదితర డిపాజిటర్ల కేసుల పరిష్కారం కోసం 21 పోస్టుల మంజూరుకు ఆమాత్యులు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. చిత్తూరు జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ భూమిపై PM-KUSUM పథకం కింద సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు NREDCAPకు 30 ఏళ్ల లీజు ఇచ్చేందుకు మంత్రులు అనుమతించారు. ఏపీ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్‌కు HUDCO నుంచి రూ.300 కోట్ల రుణం పొందేందుకు ప్రభుత్వ హామీకి ఆమోదం తెలిపింది. కృష్ణా నది తీరంలో "అమరావతి ఐ" ప్రాజెక్టు అభివృద్ధికి టెండర్లకు అనుమతి ఇచ్చింది. రాజధాని అమరావతిలో పలు నిర్మాణాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు మంత్రివర్గం పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేసింది.

ఆ ఉద్యోగులకు పాత పింఛను అమలు : ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు, సొసైటీలు, కార్పొరేషన్లు, గురుకులాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయసును 62 ఏళ్లకు పెంచింది. CPS అమల్లోకి రాకముందు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌లో ఎంపికై వివిధ కారణాలతో ఆ పరిధిలోకి వచ్చిన ఉద్యోగులకు పాత పింఛను అమలు ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ సమ్మతి తెలిపింది. అలాగే నెగోషియేటెడ్ సెటిల్‌మెంట్ పాలసీలో సవరణలను ఆమోదించింది. ప‌లు సంస్థల‌కు భూ కేటాయింపుల‌కు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్‌గార్ అజీవికా మిషన్ (VB-GRAMG)ను జూలై 1 నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అమలు చేసే ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.

" ఈరోజు 35 అంశాలపై కేబినేట్​లో చర్చించి ఆమోదించాం. ఏపీ రిజర్వాయర్ల కేజ్ కల్చర్ పాలసీ-2025 ముసాయిదాకు కేబినేట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఏపీ ఏవియేషన్ పాలసీ-2026కు ఆమోదం తెలిపింది. స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపునకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మానవ అవయవ మార్పిడి చట్టం అమలుకు ఆర్డినెన్స్ జారీ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. కృష్ణానది తీరంలో 'అమరావతి ఐ' ప్రాజెక్టు అభివృద్ధికి టెండర్లకు కేబినెట్‌ అనుమతి ఇచ్చింది. అమరావతిలో నిర్మాణాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అనుమతులు మంజూరు. నెగోషియేటెడ్ సెటిల్‌మెంట్ పాలసీలో సవరణలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. వీబీ జీ రామ్‌జీని జులై 1 నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అమలు ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపాం. ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు, సొసైటీలు, కార్పొరేషన్లు, గురుకులాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ వయసు 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది." - కొలుసు పార్థసారథి, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి

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KEY DECISIONS ON CABINET MEETING
CABINET MEETING DECISIONS
CM CHANDRABABU ON CABINET MEETING
ఏపీ కేబినెట్‌ మీటింగ్ నిర్ణయాలు
KEY DECISIONS ON AP CABINET MEETING

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