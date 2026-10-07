సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం - 12 అజెండా అంశాలపై చర్చ
సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం కొనసాగుతోంది. 12 అజెండా అంశాలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, సంక్షేమం, గిరిజన విద్య, భూములు, దేవాదాయశాఖలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు అజెండాలో ఉన్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:54 AM IST
Cabinet Meeting Chaired by CM Chandrababu: విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల క్యాంపస్ల ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం చేసే 2026 పాలసీకి రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం కొనసాగుతోంది. 12 అజెండా అంశాలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, సంక్షేమం, గిరిజన విద్య, భూములు, దేవాదాయ శాఖలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు అజెండాలో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా చట్టం–1982కు సవరణలు చేయడంతో పాటు విదేశీ ఉన్నత విద్యాసంస్థలు, ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల క్యాంపస్ల ఏర్పాటుకు వీలు కల్పించే 2026 పాలసీకి ఆమోదం తెలపనున్నారు.
క్యాంపస్ల ఏర్పాటు, ప్రోత్సాహకాలు, సదుపాయాలు, అర్హతలు, పర్యవేక్షణకు ఈ విధానం ఫ్రేమ్వర్క్ రూపొందించనుంది. ఉద్యానశాఖలో డిజిటల్ వ్యవస్థ కోసం ఏపీహెచ్ఐఎంఎస్ ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. రూ.20.62 కోట్లతో వాసర్ ల్యాబ్స్ ఐటీ సొల్యూషన్స్కు ప్రాజెక్టు అప్పగించే ప్రతిపాదన ఉంది. మొత్తం 72 నెలల్లో ప్రాజెక్టును అమలు చేయనున్నారు. సేవలో ఉండగానే మరణించి అర్హత కలిగిన ఆశా కార్యకర్తలకు గ్రాట్యుటీ చెల్లించే ప్రతిపాదనను కేబినెట్ పరిశీలిస్తోంది. ప్రతి సేవా సంవత్సరానికి రూ.5 వేల చొప్పున గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల వరకు చెల్లించనున్నారు.
100 పడకల ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్: బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె 30 పడకల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను 100 పడకల ఏరియా ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేయడంపైనా మంత్రివర్గం చర్చిస్తోంది. రూ.58.42 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పాటు 66 పోస్టుల మంజూరుకు ప్రతిపాదన ఉంది. తల్లికి వందనం 2026-27 మార్గదర్శకాలు, పరిపాలనా అనుమతుల ఉత్తర్వులకు రాటిఫికేషన్తో పాటు సంక్షేమ హాస్టళ్లు, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు, ఆశ్రమ పాఠశాలలు, కేజీబీవీలు, మోడల్ స్కూళ్లలో డైట్ ఛార్జీల పెంపు ఉత్తర్వులపైనా రాటిఫికేషన్కు ఆమోదం తెలపనున్నారు. గిరిజన విద్యార్థులకు ఐఐటీ-జేఈఈ, నీట్ శిక్షణ కోసం విశాఖ మరికవలసలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు ఆమోదం కేబినెట్ ఆమెదం తెలపనుంది.
కుప్పం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి 1.69 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి అప్పగింపుపైనా మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ పోరంబోకు భూముల ఆక్రమణల క్రమబద్ధీకరణకు జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల రాటిఫికేషన్ కూడా అజెండాలో ఉంది. కడప జిల్లా నందలూరు పాతూరులో శ్రీ కన్నేశ్వర స్వామి ఆలయ అభివృద్ధికి 7.66 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి బదలాయింపును పరిశీలించనున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా కొండపి మండలంలో 7 ఎకరాల భూమిని బాలుర రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, హాస్టల్ కోసం వినియోగించే ప్రతిపాదన కూడా అజెండాలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారానికి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు - నెలకు రూ.1.50 లక్షల వరకు
రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త పోలీస్ కమిషనరేట్లు - కేబినెట్ ఆమోదం