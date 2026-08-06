నేడు మంత్రివర్గం సమావేశం - అమరావతిలోని ప్రాజెక్టులపై నేడు కేబినెట్లో చర్చ
సీఆర్డీఏ పరిధిలోని పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించే అవకాశం - క్వాంటమ్ వ్యాలీ కోసం రెండు టవర్ల నిర్మాణ పనులను ఎల్ అండ్ టీకి అప్పగించే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 10:21 AM IST
AP Cabinet Meeting : అమరావతి సచివాలయంలో నేడు జరగనున్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో సీఆర్డీఏ పరిధిలోని పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించనుంది. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం సమావేశమై, దాదాపు 30కి పైగా అజెండా అంశాలను చర్చించి ఆమోదం తెలపనుంది. అమరావతి అభివృద్ధి, సీఆర్డీఏ ప్రతిపాదనలు, భూ సమీకరణ, ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన కీలక రాష్ట్ర నిర్ణయాలపై ఈ సమావేశం దృష్టి సారిస్తుంది.
చర్చించే ముఖ్యమైన అంశాలు : రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి, కొత్త ప్రాజెక్టులు, భూ కేటాయింపులు, పలు సంక్షేమ, పరిపాలనా సంస్కరణలపై కేబినెట్ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. అమరావతి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులలో ఒకటైన 'అమరావతి ఐ' టెండర్లకు గతంలో బిడ్లు రాకపోవడంతో, తాజాగా మళ్లీ టెండర్లు పిలవాలని, గరిష్టంగా 10 ఎకరాల వరకు అదనపు భూమిని లీజు పద్ధతిలో కేటాయించేలా కొత్త ప్రతిపాదనను కేబినెట్ ముందుకు తెచ్చినట్లు సమాచారం.
అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ కోసం రూ.1205 కోట్లతో 18 అంతస్తుల రెండు టవర్ల నిర్మాణ పనులను ఎల్ అండ్ టీ సంస్థకు అప్పగించేందుకు CRDAకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. అసెంబ్లీ, హైకోర్టు భవనాల అదనపు డిజైన్లు, కన్సల్టెన్సీ పనుల కోసం ఫోస్టర్ + పార్ట్నర్స్ కన్సార్టియంకు సవరించిన పరిపాలనా అనుమతులతో మొత్తం వ్యయాన్ని రూ.206.60 కోట్లకు పెంచే అంశంపై చర్చించనున్నారు. రాజధానిలో వివిధ సంస్థలకు భూముల కేటాయింపుపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చేసిన సిఫార్సుల అమలుకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది.
భూ సమీకరణ పై ప్రత్యేక దృష్టి : ల్యాండ్ పూలింగ్ రైతులకు వార్షిక యాన్యుటీ చెల్లింపుల కోసం APPFCL నుంచి తీసుకున్న రూ.300 కోట్ల రుణానికి మంత్రివర్గ ఆమోదం కోరనున్నారు. వైకుంఠపురం ఇనాం భూముల వివాద పరిష్కారంలో భాగంగా దేవాదాయ శాఖకు రూ.122.20 కోట్లు చెల్లించి, 244.39 ఎకరాల భూసమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే ప్రతిపాదనపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. విశాఖ వెలంపేట స్లమ్ పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్టులో భాగంగా 177 పేద కుటుంబాలకు అదే ప్రాంతంలో బహుళ అంతస్తుల గృహాలు నిర్మించే 28.44 కోట్ల PPP ప్రాజెక్టుకు ప్రత్యేక సడలింపులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణాభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేందుకు భీమవరం, మార్కాపురం, నంద్యాలలో కొత్త UDAల ఏర్పాటుతో పాటు కొన్ని అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీల పేర్లు, పరిధుల మార్పులు, విలీనాల ప్రతిపాదనలు కేబినెట్ పరిశీలనలో ఉన్నాయి. పాదచారుల భద్రతే లక్ష్యంగా 'పాదచారుల భద్రత విధానం–2026'ను తీసుకువస్తూ సురక్షిత ఫుట్పాత్లు, రోడ్ సేఫ్టీ ఆడిట్లు నిర్వహించాలని నిర్ణయించనున్నట్లు సమాచారం. విద్యా, వైద్య, సేవా సంస్థలకు మున్సిపల్ భూముల లీజును 25 ఏళ్లకు మించి పునరుద్ధరించేలా చట్ట సవరణలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ దిశా బిల్లు చట్ట సవరణపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చ జరగనుంది. అందులో భాగంగా చేపలు, రొయ్యల సాగు ఫారాలకు యూనిట్కు రూ.1.50 రాయితీపై, విద్యుత్ టారిఫ్ను 2026 జూన్ 1 నుంచి కొనసాగించే ప్రతిపాదనపై చర్చించనున్నారు.
అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు, రైల్వే లైన్ నిర్మాణాల నిమిత్తం మోతడక గ్రామంలో 2,340 ఎకరాల భూమిని ల్యాండ్ పూలింగ్ చేయడానికి, పల్నాడు జిల్లాలోని 244.39 ఎకరాల దేవాదాయ శాఖ ఇనామ్ భూములను CRDA నిధులు 122 కోట్లతో సేకరించేందుకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేయనుంది. రాజధానిలో 20 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్లు, 20 ప్రాంతాల్లో 5G సెల్ టవర్ల ఏర్పాటుకు టెండర్లు పిలిచేందుకు మంత్రివర్గం అంగీకారం తెలపనుంది. PPP మోడల్లో రోప్ వే ప్రాజెక్టుల నిర్వహణకు కన్సల్టెంట్ను ఆహ్వానించడంతో పాటు, వినోద పర్యాటక రంగం అభివృద్ధికి అమరావతిలో 'లండన్ ఐ' నమూనా నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచేందుకు అనుమతించనున్నారు. ఈ నెల మూడో వారంలో రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై కూడా సమావేశంలో ప్రాథమికంగా చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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