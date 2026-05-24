ఔటర్ చుట్టూ 10 ఫార్మా విలేజ్లు - ఐదేళ్లలో 5 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు
2026-2030 మధ్య 25 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు - ఔటర్ చుట్టూ పది ఫార్మా విలేజ్లు లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్నోవేషన్ ఫండ్ ఏర్పాటు - తెలంగాణ నెక్స్ట్జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ విధానానికి కేబినెట్ ఆమోదం
Published : May 24, 2026 at 11:35 AM IST
Telangana Govt Focus on Life life sciences : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2030 నాటికి ఐదు ప్రపంచ శ్రేణి లైఫ్ సైన్సెస్ సెంటర్లలో ఒకటిగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయనుంది. ఫలితంగా ఈ రంగంలో రానున్న ఐదేళ్ల కాలంలో కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించే తెలంగాణ నెక్ట్స్జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ విధానాన్ని రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదించింది. గ్రీన్ ఫార్మాసిటీలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వికేంద్రీకరణ, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, తయారీ, సేవలు, నూతన ఆవిష్కరణలు, సమగ్ర, సమతౌల్యంతో కూడిన పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేయనననట్లుగా సమాచారం. 2026-2030 మధ్య కనీసం 25 బిలియన్ అమెరికా డాలర్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించేవిదంగా లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది.
లైఫ్ సైన్సెస్ ఆవిష్కరణలకు ప్రపంచ కేంద్రంగా తెలంగాణ రాట్ట్రాన్ని నిలబెట్టేందుకు ఈ విధానాన్ని సిద్ధం చేసింది. సమతుల, వికేంద్రీకృత, సమగ్ర పారిశ్రామికాభివృద్ధి కోసం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ(ఓఆర్ఆర్) 1,000 నుంచి 3,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 10 ఫార్మా విలేజ్లను అభివృద్ధి చేయనుంది. క్లినికల్ పరిశోధనలు, డయాగ్నస్టిక్స్, మెడికల్ ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించేవిధంగా, ప్రపంచస్థాయి మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ఈ విధానం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. తెలంగాణ లైఫ్ సైన్సెస్ స్కూల్ నైపుణ్య శిక్షణ(స్కిల్ ట్రైనింగ్) కల్పించడం ద్వారా అవసరమైన మానవ వనరులను సిద్ధం చేయనుంది. అంకుర సంస్థలు, పరిశోధనలకు అవసరమైన పెట్టుబడులకు ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం(పీపీపీ) కింద తొలుత రూ.100 కోట్లతో లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్నోవేషన్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. భవిష్యత్లో రూ.1,000 కోట్లకు పెంచనుంది. లైఫ్ సైన్సెస్, ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ, వ్యాక్సిన్, వైద్యపరికరాలకు సంబంధించిన రంగాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది.
అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దేందుకు :
- రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యూనిట్లను పారిశ్రామిక సంస్థలుగా వర్గీకరించి, తయారీ యూనిట్లతో సమానంగా ఆర్థిక, ఆర్థికేతర ప్రోత్సాహకాలు అందించనుందనున్నట్లుగా సమాచారం. తద్వారా మరిన్ని అత్యాధునిక పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలు కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించి లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో తెలంగాణ స్థానం బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఉంది.
- బయలాజిక్స్, ఫ్రాంటియర్ ఆర్అండ్డీ, ఆధునిక తయారీ, సెల్ అండ్ జీన్ చికిత్స, బయోసెమిలర్స్, ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్లాట్ఫాం, సీఆర్ఐఎస్ పీఆర్ టెక్నాలజీ, యాంటీబాడీ డ్రగ్ కాంజుగేట్స్, ఒలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్, పెప్టైడ్స్, ప్రెసిషన్తో పాటు తదుపరి తరం టెక్నాలజీలు, ప్లాట్ఫాంలను అభివృద్ధి చేస్తుంది.
- క్లినికల్ పరిశోధన పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారా అది రోగనిర్ధారిత క్లినికల్ రిజిస్ట్రీలు, క్లినికల్ ఇన్నోవేషన్ శాండ్బాక్స్ను అభివృద్ధి చేస్తుంది.
జీవోన్ వ్యాలీ విస్తరణ :
- గ్రీన్ ఫార్మాసిటీని ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి. వ్యర్థాలను బయటకు పంపించే పరిస్థితి లేకుండా జీరో లిక్విడ్ డిశ్ఛార్జి (జెడ్ఎల్డీ) అమలయ్యేవిధంగా సుస్థిరమైన, సమగ్ర పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు, సెంట్రల్ వేస్ట్ మేనేజ్ మెంట్ సిస్టమ్, ఇంధన వ్యవస్థలతో నెట్జీరో పద్ధతి అమలు చేస్తుంది.
- జీనోమ్వ్యాలీని 300 ఎకరాల వరకు విస్తరించేందుకు చర్యలు
- వైద్యపరికరాలు, డయాగ్నస్టిక్స్లో పరిశోధనలు, తయారీకి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పన, ప్లగ్ అండ్ ప్లే సదుపాయాలతో వైద్యపరికరాల సెంటర్ను విస్తరించనుంది.
- భద్రతా నియమాలకు లోబడే లైఫ్ సైన్సెస్ సెంటర్లలో 24 గంటల కార్యకలాపాలకు అనుమతిస్తుంది. నిర్దిష్ట సమయంలోగా ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం, డీమ్డ్ ఆమోదాలతో అనుమతులకు టీజీ-ఐపాస్ పద్ధతిని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. కేంద్ర అనుమతి సంస్థలతో సంప్రదింపులు చేసేందుకు కూడా ఓ ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా తెలిసింది.
- అర్హత కలిగినటువంటి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలును అందించనున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరక స్టాంపుడ్యూటీ మినహాయింపు, మూలధన పెట్టుబడి రాయితీలు, విద్యుత్తు సబ్సిడీలు, భూమి వ్యయం, రాష్ట్ర వస్తుసేవల పన్నుల తిరిగి చెల్లింపులు, భూమి బదిలీ ఛార్జీల మినహాయింపులను ఈ విధానంలో చేర్చింది.
