నేడు రాష్ట్ర కేబినెట్ భేటీ - ఇందిరమ్మ రెండో విడత సహా 15 కీలక అంశాలపై చర్చ!
నేడు సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం - రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకల్లో ప్రారంభించనున్న పలు అంశాలపై కేబినెట్ నిర్ణయం - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం రెండో విడతపై చర్చించి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే ఛాన్స్
Published : May 23, 2026 at 7:38 AM IST
Telangana Cabinet Meeting Today : రాష్ట్రావిర్భావ వేడుకల్లో ప్రారంభించనున్న పలు అంశాలపై మంత్రివర్గం ఇవాళ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా విధి విధానాలు ఖరారు కానుండగా, రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపునకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. సవరించిన భూముల మార్కెట్ విలువల ప్రతిపాదనకు మంత్రిమండలి ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా ఆసరా పింఛన్ల మంజూరుకు కేబినెట్ అంగీకారం తెలపనున్నట్లు సమాచారం. ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రజా ప్రతినిధులు, సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు, జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపుపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ధాన్యం సేకరణ, ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫీజుల నియంత్రణ, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, హ్యామ్ రోడ్లపై కీలక చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
సచివాలయంలో సాయంత్రం 4 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరగనున్న కేబినెట్ భేటీలో సుమారు 15 అంశాలపై చర్చించనున్నారు. పలు కీలక అంశాలపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా విధి విధానాలను మంత్రివర్గం ఖరారు చేయనుంది. జూన్ 2న ఆ పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. కుటుంబ యజమాని మరణిస్తే రూ.5 లక్షల బీమా పరిహారం అందేలా పథకం అమలు చేయనుండగా, అందుకోసం ఈసారి బడ్జెట్లో రూ.4 వేల కోట్లు కేటాయించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం రెండో విడతపై కేబినెట్ చర్చించి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. తొలి విడతలో నియోజకవర్గానికి 3 వేల 500 మంజూరు చేయగా, రెండో విడతలో ఎన్ని కేటాయించాలనే అంశంతో పాటు విధి విధానాలు, అర్హతల్లో కొన్ని మార్పులు చేయాలన్న డిమాండ్లపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.
రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పంపిణీ : జూన్ 2న రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పంపిణీని కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. సవరించిన భూముల మార్కెట్ విలువలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. భూముల మార్కెట్ విలువల సవరణపై అధికారులు పలు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. భూముల రిజిస్ట్రేషన్ విలువ కనీసం 5 నుంచి 100 శాతం వరకు పెంచేందుకు ప్రతిపాదనలు చేశారు. ఓఆర్ఆర్ లోపల ఎకరానికి కనీసం రూ.15 లక్షలుగా ఖరారు చేశారు. మంత్రివర్గం తుది ఆమోదం పొంది ఈ నెల 28 నుంచి సవరించిన భూముల విలువలను అమల్లోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఆసరా పింఛన్లకు కేబినెట్ ఆమోదం : కొత్త ఆసరా పింఛన్ల పంపిణీకి కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా రెండు లక్షల మందికి ఆసరా పింఛన్లను జూన్ 2 నుంచి ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో వృద్ధాప్య, వితంతు, దివ్యాంగులు, డయాలసిస్, ఒంటరి మహిళ తదితర కేటగిరీల్లో ఇప్పటికే 42 లక్షల మంది పింఛను పొందుతుండగా, మరో 10 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసి వేచి చూస్తున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు, సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు, జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపుపై కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఫ్యూచర్ సిటీలో 500 ఎకరాలు కేటాయించాలని ఇటీవల అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. పూర్తిస్థాయి విధి విధానాలపై నేడు స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
భూముల కేటాయింపుపై చర్చించే అవకాశం : ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫీజుల నియంత్రణకు సంబంధించి కేబినెట్ సబ్ కమిటీ సిఫార్సులపై మంత్రివర్గం చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. హ్యామ్రోడ్లకు కాంట్రాక్టర్లు అధిక రేట్ కోట్ చేసినందున ఎలా ముందుకెళ్లాలని మంత్రివర్గం చర్చించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో ధాన్యం సేకరణ, రైతుల ఇబ్బందులు, విపక్షాల విమర్శలపై మంత్రివర్గం చర్చించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని బ్యారేజీల మరమ్మతులు, తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణం, దేవాదుల, పాలమూరు-రంగారెడ్డి వంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, ఉద్యోగులకు నగదు రహిత చికిత్స పథకం, పలు కంపెనీలకు భూముల కేటాయింపుపై చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈనెల 23న తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ - పలు అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు
ఆగస్టు నాటికి మూసీ పునరుజ్జీవ పనులు స్టార్ట్! - తొలి దశలో రూ.7,055 కోట్లతో అభివృద్ధి