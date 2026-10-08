గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా ఏపీ - వర్సిటీల ప్రోత్సాహక విధానం-2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం
ఏపీ విదేశీ ఉన్నత విద్యా సంస్థల విధానం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. క్యూఎస్, టైమ్స్ గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్లో టాప్-500 సంస్థలకు అవకాశం. థర్డ్ పార్టీ ప్రొవైడర్ ద్వారానూ రాష్ట్రంలో క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 11:35 AM IST
Foreign Education in Andhra Pradesh : రాష్ట్ర విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ను అంతర్జాతీయ విద్యా హబ్గా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ‘విదేశీ ఉన్నత విద్యా సంస్థలు, ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల ప్రోత్సాహక విధానం-2026’ను తీసుకొచ్చింది. దీనికి రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. 2029 నాటికి రాష్ట్రంలో ఐదుకుపైగా విదేశీ విద్యా సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడం, 5,000 మందికిపైగా విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడం విధాన ప్రధాన లక్ష్యాలు.
సింగిల్ విండోలో అనుమతులు: 2027 డిసెంబరు 31లోపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) కుదుర్చుకునే విదేశీ, జాతీయ విద్యా సంస్థలకు సింగిల్ విండో విధానంలో అనుమతులు కల్పిస్తారు. ఆ తర్వాత వచ్చే దరఖాస్తులను ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తుంది. అత్యుత్తమ గుర్తింపు, విశిష్ట సాంకేతికత కలిగిన సంస్థలకు అదనపు ప్రోత్సాహకాలు అందించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తుంది.
మూడు విధానాల్లో క్యాంపస్లు: విదేశీ విద్యా సంస్థలు మూడు విధానాల్లో రాష్ట్రంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం కల్పించారు. యూజీసీ నిబంధనలు-2023 ప్రకారం సంస్థలు స్వయంగా క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. రెండో విధానంలో థర్డ్పార్టీ ప్రొవైడర్ భూమి, భవనాలు, ఇతర మౌలిక వసతులు సమకూర్చగా విదేశీ సంస్థ విద్యాబోధన నిర్వహించవచ్చు. యూజీసీ నిబంధనలు-2022 కింద ఇక్కడి విశ్వవిద్యాలయంతో ట్విన్నింగ్, సంయుక్త, డ్యూయల్ డిగ్రీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించవచ్చు. ఈ విధానంలో సొంత భూమి, క్యాంపస్ అవసరం ఉండదు. క్యాంపస్ నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు ప్రభుత్వం ఆమోదించిన అద్దె లేదా తాత్కాలిక భవనాల్లో తరగతులు నిర్వహించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. నిర్ణీత వ్యవధిలో శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
టాప్ ర్యాంకింగ్ సంస్థలకే ప్రాధాన్యం: క్యూఎస్, టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్లో మొదటి 500 స్థానాల్లో ఉన్న విదేశీ విద్యా సంస్థలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఏదైనా సబ్జెక్టు ర్యాంకింగ్లో టాప్-100లో ఉన్న సంస్థలకూ అవకాశం ఉంటుంది. క్యూఎస్, టైమ్స్ ర్యాంకింగ్స్లో మొదటి వెయ్యిలోపు ఉన్న సంస్థలు యూజీసీ నిబంధనల ప్రకారం ట్విన్నింగ్, సంయుక్త, డ్యూయల్ డిగ్రీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించవచ్చు. ఏపీలో క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేసే భారతీయ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్-100లో ఉన్న సంస్థలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
థర్డ్పార్టీ ప్రొవైడర్ పాత్ర: ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసే భారతీయ కంపెనీ లేదా ఉన్నత విద్యా సంస్థను థర్డ్పార్టీ ప్రొవైడర్గా నియమించవచ్చు. దీనికి సొంతంగా డిగ్రీలు ప్రదానం చేసే అధికారం ఉండదు. క్యాంపస్ నిర్మాణం, నిర్వహణ, హాస్టళ్లు, ఇతర మౌలిక వసతులు, బోధనేతర సిబ్బంది నియామకం, ఇంక్యుబేషన్, పరిశోధన వసతుల ఏర్పాటు వంటి బాధ్యతలను ప్రొవైడర్ నిర్వహిస్తుంది.
సిలబస్, ప్రవేశాలు, బోధన, పరీక్షలు, అధ్యాపకుల నియామకం, డిగ్రీల ప్రదానం వంటి విద్యాపరమైన అంశాలపై పూర్తి అధికారం విదేశీ విద్యా సంస్థకే ఉంటుంది. విద్యాపరమైన విధులను ప్రొవైడర్కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవుట్సోర్స్ చేయబోమని విదేశీ సంస్థ ప్రభుత్వం వద్ద హామీ ఇవ్వాలి.
50 ఎకరాల వరకు భూమి: విదేశీ విద్యా సంస్థలకు 50 ఎకరాల వరకు రాయితీ ధరకు భూమి కేటాయించే అవకాశం ఉంది. విద్యా ప్రయోజనాల కోసం భూమి కొనుగోలు, లీజుపై స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ రుసుముల నుంచి పూర్తి మినహాయింపు కల్పిస్తారు. పారదర్శక విధానంలో భూమిని లీజుకు కేటాయిస్తారు. స్థానిక పరిశ్రమలు, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి సంస్థలతో ఒప్పందాలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది.
శాశ్వత క్యాంపస్ పూర్తయ్యేలోపు కమిషన్ ఆమోదించిన ప్రాంగణం నుంచి తరగతులు ప్రారంభించినా ప్రోత్సాహకాలను రద్దు చేయరు. అయితే యూజీసీ అనుమతి పొందిన తర్వాత నిర్ణీత వ్యవధిలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించకపోతే లీజును రద్దు చేసి, భవనాలతో సహా భూమిని ప్రభుత్వం తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంటుంది.
ఒకే పోర్టల్లో దరఖాస్తు: ఏపీఈడీబీ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు నుంచి అనుమతుల వరకు ప్రక్రియను ఒకే చోట పూర్తి చేసేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. యూజీసీ, కేంద్ర విద్యాశాఖ నుంచి అవసరమైన అనుమతుల కోసం ప్రభుత్వం సమన్వయం చేస్తుంది. ఉన్నత విద్యాశాఖ కమిషనరేట్ నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తుంది. విదేశీ అధ్యాపకులు, పరిపాలనా సిబ్బందికి వీసా, వర్క్ పర్మిట్ పొందడంలో సహకారం అందిస్తుంది.
ఒప్పందాలు, మేధోసంపత్తి, వివాదాల పరిష్కారంలో చట్టపరమైన సహకారం ఉంటుంది. యూజీసీ నుంచి అనుమతి పొందిన 6 నెలల్లోపు భూమి, నిర్మాణ అనుమతుల మంజూరు చేస్తారు. అనుమతులు, ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక పోర్టల్. ప్రతి విద్యా సంస్థకూ ఒక ప్రత్యేక రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ కేటాయిస్తారు.
ప్రాధాన్య రంగాలు: సెమీకండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, పోర్టులు, సముద్ర రవాణా, పునరుత్పాదక ఇంధనం, వైద్య సాంకేతికత, ఫార్మాస్యూటికల్స్, లైఫ్ సైన్సెస్, వ్యవసాయం, ఆహార సాంకేతికత, క్వాంటం టెక్నాలజీ, కృత్రిమ మేధ, అవసరం అనుకుంటే ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ద్వారా ప్రాధాన్య రంగాల జాబితాను మరింత విస్తరిస్తుంది.
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