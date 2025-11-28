ETV Bharat / state

అమరావతిలో 2వ దశ భూసమీకరణ - ఏపీ కేబినెట్‌ ఆమోదం

సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం - అజెండాలోని 26 అంశాలకు ఆమోదం తెలిపిన కేబినెట్‌

AP CABINET MEETING (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 6:49 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 8:28 PM IST

Cabinet Approves Second Phase of Land Consolidation in Amaravati: రాజధాని అమరావతి పరిధిలో 2వ దశ భూసమీకరణకు ఏపీ కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. 7 గ్రామాల పరిధిలో మరో 16,666.57 ఎకరాల భూసమీకరణకు సీఆర్డీఏకు అనుమతించే ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. వైకుంఠపురం, పెదమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి, వడ్లమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి గ్రామాల పరిధిలో సీఆర్డీఏ భూసమీకరణ చేయనుంది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన పలు అజెండా అంశాలతో సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభం కాగా దాదాపు 3 గంటల పాటు సమావేశం జరిగింది. అజెండాలోని 26 అంశాలకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది.

రైతుల అంగీకారంతోనే భూ సమీకరణ: రాజధాని విస్తరణలో భాగంగానే మలిదశ భూ సమీకరణ చేపడుతున్నామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. కేబినెట్‌ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రైల్వే స్టేషన్‌, స్పోర్ట్స్‌ సిటీ, విమానాశ్రయం, స్మార్ట్‌ సిటీ, ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌కు 16,666 ఎకరాలు సమీకరిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఒలింపిక్స్‌ నిర్వహించే స్థాయిలో అంతర్జాతీయ క్రీడానగరం నిర్మిస్తామని తెలిపారు.

రైతుల అంగీకారంతోనే భూ సమీకరణ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. 5000 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయం నిర్మించనున్నట్టు వివరించారు. గతంలో ఇచ్చిన ప్రయోజనాలనే రైతులకు అందిస్తామని కొండప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమి కూడా తీసుకుంటామన్నారు. అమరావతిలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ స్పోర్ట్స్‌ సిటీ నిర్మిస్తామని అలానే అమరావతి రైతుల సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తున్నట్టు మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.

అమరావతిలో 2వ దశ భూసమీకరణ - ఏపీ కేబినెట్‌ ఆమోదం (ETV)

కేబినెట్‌ ఆమోదం అంశాలు ఇవే:

మంత్రి వర్గ సమావేశం అనంతరం కేబినెట్‌ ఆమోదించిన అంశాలను మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరించారు. ప్రతి ఇంటిపై రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏపీ డిస్కంలు రూ.3762.26 కోట్లు రుణం పొందేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. భారత్ నెట్ ప్రోగ్రాం అమలు కోసం కొత్త ఎస్పీవీ ఏర్పాటు కోసం త్వరితగతిన టెండర్లు పిలిచే ప్రతిపాదనకు అనుమతిచ్చింది, భారత్ నెట్, ఏపీఎస్​ఎఫ్​ఎల్​లు కలిపి అత్యుత్తమ సేవలతో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మంత్రి వెల్లడించారు. ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ విభాగంలో 16 మంది సిబ్బంది నియామకానికి అలానే పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిధిలో పలు పనులు పూర్తి కోసం రూ.524.85 కోట్ల మంజూరుకు క్యాబినెట్ అనుమతి లభించిందని మంత్రి కొలుసు వివరించారు.

చిత్తూరు మంగసముద్రంలో 8.8 ఎకరాల్లో కేంద్రీయ విద్యాలయం ఏర్పాటుకు భూమిని ఉచితంగా బదిలీకి నిర్ణయం తీసుకుంది. భూ యజమాని చనిపోతే వారి భూమిని వారసులకు పంపకాలు చేసేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో వెసులుబాటు ఇంకా వారసులు కేవలం 100 రూపాయలో రిజిస్ట్రార్ డ్యాక్యుమెంట్​తో వారసత్వ భూములు రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేందుకు అనుమతి లభించింది. పీపీపీ విధానంలో నిర్మించే మెడికల్ కళాశాలల్లో రాష్ట్రంలోని తెలుగు విద్యార్థులకు గతంలో 35 శాతం సీట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా ప్రస్తుతం మార్పులు చేసి 50 శాతం సీట్లు రిజర్వు చేస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. పీపీపీ విధానంలోని బోధనాసుపత్రుల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం 70:30 ఉంచాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.

పీపీపీ విధానంలోని బోధనాసుపత్రుల్లో ఓపీ 100 శాతం మెడిసిన్ సహా వైద్యం ఉచితంగా అందించాలని, 625 పడకల బోధనా ఆస్పత్రుల్లో 70 శాతం బెడ్లు పేదలకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆస్పత్రుల్లోని 30 శాతం పీపీపీ విధానంలో నిర్మించిన వారు ఫీజులు వసూలు చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. పీపీపీ విధానంలో నిర్మించే మెడికల్ కళాశాలలకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల, ఆస్పత్రిగా పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఆయూష్ హెల్త్​కేర్​ను అలోపతి హెల్త్​కేర్​కు సమానంగా అభివృద్ది చేయాలని అలానే ఆయుష్ మందులను లీగల్​గా విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు చట్ట సవరణకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపిందని మంత్రి కొలుసు వివరించారు.

హైదరాబాద్​లా అభివృద్ధి చెందాలంటే 29 గ్రామాల పరిధి సరిపోదు: సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులు పరుగు - వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు పూర్తి

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

