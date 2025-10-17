పారడైజ్ జంక్షన్ వద్ద ట్రాఫిక్కు చెక్ - ఆ రెండు ఎలివేటెడ్ కారిడార్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్
హైదరాబాద్లో నూతనంగా రెండు ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు - ఆమోదం తెలిపిన మంత్రి మండలి - పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్పేట ఓఆర్ఆర్ మార్గంలో, పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి డెయిరీ ఫాం రోడ్లో నిర్మాణం
Published : October 17, 2025 at 3:29 PM IST
Elevated Corridors In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ వల్ల ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో అయితే రోడ్లన్నీ వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. వీటితో పాటు పండగ సందర్భాల్లోను, పాఠశాలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు విడిచే సమయాల్లో ఇళ్లకు చేరుకోవాలంటే ట్రాఫిక్లోనే అధిక సమయం గడపవలసి వస్తోంది. నగరంలోని ఈ ట్రాఫిక్ కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం నూతన ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టింది. నగరంలో రెండు నూతన ఎలివేటెడ్ కారిడార్లను నిర్మించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా గురువారం మంత్రిమండలి వీటి నిర్మాణానికి ఆమోదముద్ర వేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
ఈ మార్గాలలో నిర్మాణం : హైదరాబాద్లోని పారడైజ్ నుంచి శామీర్పేట, డెయిరీ ఫాం రోడ్ మార్గాల్లో భవిష్యత్లో ట్రాఫిక్ చిక్కులు తొలగిపోనున్నాయి. ఈ మార్గాల్లో రెండు ఎలివేటెడ్ కారిడార్లను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. వీటి నిర్మాణానికి గురువారం మంత్రి మండలి ఆమోదముద్ర వేసింది. నగరంలోని పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్పేట ఓఆర్ఆర్ మార్గంలో రాజీవ్ రహదారిలో (ఎస్హెచ్-01) ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించనున్నారు. పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి డెయిరీ ఫాం రోడ్లో (ఎన్హెచ్-44) మరొక ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించనున్నారు. త్వరలోనే ఈ 2 కారిడార్ల నిర్మాణ పనులు డిజైన్లు, టెండర్లు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
భూములు బదలాయింపు : వీటి నిర్మాణం కోసం అల్వాల్ మండలంలోని కౌకూర్, శామీర్పేట మండలంలోని సింగాయిపల్లి, తూముకుంట, కాప్రా మండలంలోని జవహర్నగర్ గ్రామాల పరిధిలో 435.08 ఎకరాల భూముల అవసరం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన భూములు రక్షణశాఖ పరిధిలో ఉండగా తాజాగా ప్రభుత్వం వాటిని బదలాయించుకుంది. ఈ భూముల విలువ రూ.1,018.79 కోట్లు ఉండగా వాటికి సమాన విలువైన భూములను ఇవే మండలాల్లో రక్షణశాఖ ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్ కోసం ప్రభుత్వం అప్పగించనుంది.
పోలీసు అమరుల కుటుంబాలకు మరో చోట భూమి : నక్సల్స్ ఎదురుకాల్పుల్లో ఒడిశా (2008)లో మరణించిన 33 మంది పోలీసు సిబ్బందికి సంబంధించిన కుటుంబాల వారికి గతంలో కుత్బుల్లాపూర్ మండలం గాజులరామారంలో రెండు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా వారికి కేటాయించిన రెండు ఎకరాల స్థలానికి బదులు ఇదే గ్రామంలో వేరే చోట 3.10 ఎకరాల (పార్కు, కమ్యూనిటీ హాల్ తదితరాలు కలిపి) భూమిని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమిలో పేదలు నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
గోశాలకు 87 రైతులకు 9.34 ఎకరాలు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మించాలనుకుంటున్న గోశాలకు మొయినాబాద్ మండలం ఎంకేపల్లిలోని సర్వే నంబరు 180లో 87 ఎకరాలను కేటాయిస్తూ మంత్రి మండలి ఆమోదముద్ర వేసింది. ఇక్కడ మొత్తం 99.14 ఎకరాలు ఉండగా గోశాలకు కేటాయింపు పోను భూములు కోల్పోతున్న రైతులకు పరిహారం, రోడ్డు, ఇతర మౌలిక సౌకర్యాలకు 9.34 ఎకరాలను కేటాయించగా ఎంకేపల్లి నుంచి జేబీఐటీ వరకు రోడ్డు కోసం 2.20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు.
