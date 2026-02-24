మెట్రో స్వాధీనానికి కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర - మార్చిలోగా ప్రభుత్వం చేతికి
ఎల్ అండ్ టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అంగీకారం - మెట్రో రెండో దశ విస్తరణ పనులను వేగంగా చేపట్టాలని నిర్ణయం - మంజీరా నీటి సరఫరా ఆధునికీకరణ ప్రాజెక్టుకు సైతం కేబినెట్ ఆమోదం
Published : February 24, 2026 at 8:38 AM IST
Hyderabad Metro Second Phase : హైదరాబాద్లో కాలుష్యం తగ్గింపుతో పాటు రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపరచడంలో భాగంగా మెట్రో విస్తరణకు ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా కృషి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 69 కిలోమీటర్లున్న ప్రస్తుత ఫేజ్-1ను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. మెట్రో రైల్ స్వాధీనం సాధ్యాసాధ్యాలపై కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై సుదీర్ఘంగా చర్చించిన మంత్రివర్గం, మెట్రో రెండో దశ విస్తరణ పనులను వేగంగా చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఫేజ్-2 కోసం మెట్రో నెట్వర్క్ మొత్తం ఒకే సంస్థ చేతిలో ఉండాలని కేంద్రం షరతు విధించగా, విస్తరణలో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు ఎల్ అండ్ టీ విముఖత చూపింది.
ఎల్ అండ్ టీ నుంచి ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి : దీంతో మెట్రో ఫేజ్-1ను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రుణాలు సహా మొత్తం రూ.15 వేల కోట్లను ప్రభుత్వం ఎల్ అండ్ టీకి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సబ్ కమిటీ నివేదికలో వెల్లడించింది. మెట్రో ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.19 నుంచి రూ.22 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేసింది. సుమారు 22 శాతం తగ్గింపు ధరకు ప్రభుత్వం మెట్రో ఫేజ్-1 ను సొంతం చేసుకుంటుంది. ఫేజ్-2 ఏలో భాగంగా 5 కొత్త కారిడార్లలో 76.4 కిలోమీటర్లు, ఫేజ్-2 బీలో 3 కారిడార్లలో 86.1 కి.మీ.ల మెట్రో విస్తరణ ప్రతిపాదనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేంద్రానికి పంపించింది.
''ఫేజ్-1 కారణంగా ఫేజ్-2, 3 ఎక్స్టెన్షన్ చేయలేమని వారు ఖరాకండిగా చెప్పడం జరిగింది. పలు విధాలుగా ఆలోచించి అనేక పర్యాలు చర్చించిన తర్వాత కేబినెట్లో ఫేజ్-1 ఎల్ అండ్ టీ నుంచి టేక్ అవుట్ చేసే కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. మార్చి 1వ తేదీలోపు టేక్ ఓవర్ చేయాలని కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది.'' - పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, సమాచార శాఖ మంత్రి
మెట్రో రెండో దశ చేపట్టేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో సమగ్ర రహదారి నిర్వహణ కార్యక్రమం రెండో దశ చేపట్టేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టు ఫేజ్-1లోని 744 కిలోమీటర్లకు అదనంగా మరో 300 కిలోమీటర్ల రోడ్లను ఫేజ్-2లో అభివృద్ధి, మెయింటెనెన్స్ చేయనున్నారు. రూ.3.145 కోట్ల జీహెచ్ఎంసీ నిధులతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మంజీరా నీటి సరఫరా పథకం ఫేజ్-1, ఫేజ్-2 ఆధునికీకరణ ప్రాజెక్ట్కు సైతం మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. హైదరాబాద్ జల మండలి ప్రతిపాదనల మేరకు రూ.722 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులకు నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆర్ఈడీఎల్ ఇచ్చేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం : హెచ్ఎండీఏ విస్తరణలో భాగంగా మరో 4 గ్రామాలను చేర్చేందుకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. వికారాబాద్ జిల్లా నవాబ్పేట్ మండలంలోని చిట్టిగూడ, యావపూర్, మోమిన్ పేట మండలంలోని టేకులపల్లి, ఎంకతాల గ్రామాలను హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో చేర్చారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడలో మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పార్క్తో పాటు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పండ్లమార్కెట్ ఏర్పాటుకు తగిన భూకేటాయింపులు చేసింది. భద్రాచలంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ మినీ స్టేడియం, ఖమ్మం అర్బన్ మండలం దంసలాపురంలో టీటీడీ ఆలయ నిర్మాణానికి, మహబూబాబాద్లో జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ, హుస్నాబాద్లో శాతవాహన వర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ నిర్మాణానికి భూ కేటాయింపులు చేసింది. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీలో భాగంగా 300 మెగావాట్ల విద్యుత్ వినియోగించే డేటాసెంటర్లకు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్ ఇచ్చేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
తొలి విడత ఎప్పుడంటే? : రాష్ట్రంలో జనగణనకు ఏర్పాట్లపైనా కేబినెట్ చర్చించింది. తొలి విడత జరిగే ఇళ్ల గణన మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. హౌజ్ లిస్టింగ్కు కేంద్రం నిర్దేశించిన 34 ప్రశ్నల నమూనాను సీఎస్ మంత్రివర్గానికి వివరించారు. రాష్ట్రంలో ఎన్యూమరేటర్లతో పాటు నోడల్ ఆఫీసర్లు మొత్తం 89 వేల మంది ఉద్యోగులు జన గణన ప్రక్రియలో పాలుపంచుకుంటారు. రెండో దశ జన గణన ప్రక్రియ వచ్చే ఏడాది 2027 ఫిబ్రవరి లో చేపట్టనున్నారు.
