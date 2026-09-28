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'దిశ' ఘటన జరిగిన చోట మరో దారుణం - ప్రయాణికురాలిపై లైంగిక దాడికి యత్నించిన క్యాబ్ డ్రైవర్

శంషాబాద్‌ పరిధిలో ఓ మహిళపై క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దిశ ఘటన జరిగిన ప్రదేశంలోనే ఈ ఘటన చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.

CAB DRIVER HARASSMENT ON A WOMAN
ప్రయాణికురాలిపై క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ లైంగికదాడి యత్నం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 11:43 AM IST

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Cab Driver Harassment on a Woman : హైదరాబాద్​ నగర శివారులో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. శంషాబాద్‌ సమీపంలోని దిశ ఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో ఓ మహిళపై క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ లైంగిక దాడికి యత్నించడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలోని శివాజీనగర్‌కు చెందిన ఓ మహిళ ఈ నెల 26వ తేదీన సాయంత్రం 6 గంటలకు ఓ క్యాబ్​లో జడ్చర్ల నుంచి హైదరాబాద్​కు బయల్దేరింది. హైదరాబాద్​ సమీపంలోని తుండుపల్లి వద్ద అంటే 2019లో దిశ ఘటన జరిగిన ప్రదేశంలోని టోల్‌ ప్లాజా వద్ద డ్రైవర్‌ ఉన్నట్టుండి ఒకేసారి కార్​ రూట్‌ మార్చాడు.

రూ.60 వేల నగదుతో పాటు ఓ బ్యాగుతో పరార్​

కొత్వాల్‌గూడ సమీపంలో నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లిన క్యాబ్​ డ్రైవర్, పథకం ప్రకారం ఆ మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. దీంతో బాధితురాలు ప్రతిఘటించింది. తీవ్ర భయాందోళనకు గురై క్యాబ్‌ నుంచి కిందకు దిగి గట్టిగా కేకలు వేసింది. దీంతో భయాందోళనకు గురైన క్యాబ్​ డ్రైవర్​ అక్కడి నుంచి కారు తీసుకుని వేగంగా పరార్​ అయ్యాడు. బాధితురాలి బ్యాగులో రూ.60 వేలు ఉండగా, ఆ బ్యాగ్​ కారులోనే ఉండిపోయింది. ఈ ఘటనపై బాధితురాలు శంషాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ ఎయిర్​పోర్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు.

సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ఇతరత్రా ఆధారాలు

నిందితుడిని చూస్తే గుర్తు పట్టగలనని బాధిత మహిళ పోలీసులతో చెప్పింది. దీంతో పోలీసులు టోల్​గేట్​ వద్ద సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, ఇతరత్రా ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. తన బ్యాగులో రూ.60 వేలు ఉన్నాయని, ఎలాగైనా తన డబ్బులు తనకు ఇప్పించాలని పోలీసులను కోరింది. నిందితుడికి శిక్ష వేసి తనకు న్యాయం చేయాలని బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 'దిశ' కేసు

2019 నవంబర్ 27న రాత్రి 9 గంటల సమయంలో దిశ దారుణ హత్యకు గురైంది. సాయంత్రం శంషాబాద్​లో తన ఇంటి నుంచి బయల్దేరి తొండుపల్లి బాహ్యవలయ రహదారి వద్దకు చేరుకున్న దిశ, తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని రహదారి పక్కనే నిలిపి చికిత్స కోసం క్యాబ్​లో గచ్చిబౌలికి వెళ్లింది. అనంతరం రాత్రి 9 గంటలకు తిరిగి క్యాబ్​లో తొండుపల్లి గేట్ వద్దకు చేరుకుంది. దిశ వెళ్లే సమయంలోనే గమనించిన నిందితులు ప్రణాళిక ప్రకారం ఆమె ద్విచక్ర వాహనం వెనక టైరులో గాలి తీసేశారు. ద్విచక్ర వాహనం వద్దకు చేరుకున్న దిశ గాలి లేని విషయాన్ని గమనించి అక్కడే ఆగిపోయింది.

పథకం ప్రకారమే

నలుగురు నిందితుల్లో ఓ యువకుడు అక్కడికి చేరుకొని టైరులో గాలి నింపుకొని వస్తానని అక్కడి నుంచి బయల్దేరాడు. చాలా సేపటికి కానీ అతడు రాలేదు. ఆలోపు మిగతా ముగ్గురు దిశను బలవంతంగా జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలంలోకి తీసుకెళ్లి ఒకరి తర్వాత ఒకరు అత్యాచారం చేశారు. బలవంతంగా నోట్లో మద్యం కూడా పోశారు. అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన దిశ ముక్కు, నోరు మూసి ఊపిరాడకుండా చేసి హతమార్చారు. అనంతంరం మృతదేహాన్ని దుప్పటిలో చుట్టి లారీలో చటాన్​పల్లికి తీసుకెళ్లారు. వంతెన కింద మృతదేహాన్ని కాల్చివేశారు. 28వ తేదీ తెల్లవారుజామున అటు నుంచి వెల్తున్న వ్యక్తి కాలిపోతున్న మృతదేహాన్ని చూసి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా, విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది

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TAGGED:

SHAMSHABAD INCIDENT
CAB DRIVER HARASSMENT ON A WOMAN
DISHA INCIDENT IN HYD
CAB DRIVER HARASSMENT ON A WOMAN

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