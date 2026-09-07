ETV Bharat / state

విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్‌కు భారీ ఊరట - 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం

శరవేగంగా సాగుతున్న బైపాస్ రైల్వే లైన్‌ పనులు - 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం పనులు - రూ.500 కోట్లతో వేగంగా సాగుతున్న నిర్మాణాలు

శరవేగంగా సాగుతున్న బైపాస్ రైల్వే లైన్‌ పనులు
శరవేగంగా సాగుతున్న బైపాస్ రైల్వే లైన్‌ పనులు (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bypass Railway Line Works Progressing Rapidly in Vijayawada : విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్ ప్రధాన స్టేషన్‌పై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు చేపట్టిన బైపాస్ రైల్వే లైను పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం పనుల్ని 500 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్నారు. రాయనపాడు-ముస్తాబాద మార్గంలో రెండు చోట్ల రైల్ ఓవర్ రైలు వంతెనలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే సికింద్రాబాద్-కాజీపేట-విజయవాడ-విశాఖ మార్గంలో సరకు రవాణా మరింత వేగవంతం కానుంది.

విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్‌కు భారీ ఊరట - 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం (ETV)

నిత్యం వందల సంఖ్యలో రైళ్లు రాకపోకలు : విజయవాడ రైలు జంక్షన్ మీదుగా నిత్యం వందల సంఖ్యలో రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఎక్స్ ప్రెస్, గూడ్స్ రైళ్ల రాకపోకలతో ప్రధాన స్టేషన్ రద్దీగా ఉంటుంది. విశాఖ-ఖాజీపేట మార్గంలో ప్రయాణించే గూడ్స్ రైళ్లు తప్పని సరిగా విజయవాడ స్టేషన్ మీదుగా వెళ్లాలి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక్కోసారి గూడ్స్ రైళ్లు గంటల కొద్దీ లూప్ లైన్లలో వేచి ఉండే పరిస్థితి ఉంది. సమస్య అధిగమించేందుకు రైల్వే ఇంజినీరింగ్ విభాగం భారీ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టింది. విజయవాడ జంక్షన్​లోకి గూడ్స్ రైళ్లు ప్రవేశించకుండా శివారు నుంచి నేరుగా ఖాజీపేట-విశాఖ మార్గంలో ప్రయాణించేలా 22 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే బైపాస్ లైన్ నిర్మిస్తోంది. గుణదల మీదుగా ముస్తాబాద వరకు మూడు విభాగాలుగా నిర్మిస్తున్న నూతన బైపాస్ లైన్ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.

అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న వంతెనలు : బైపాస్ నిర్మాణంలో చేపట్టిన రెండు రైలు ఓవర్ రైలు వంతెనలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఒక రైల్వే లైనును మరో లైను అడ్డంగా దాటే చోట సాధారణంగా లెవల్ క్రాసింగ్​లు ఉంటాయి. దీనికి బదులుగా ఒక మార్గాన్ని మరో మార్గంపై నుంచి తీసుకెళ్లేందుకు ROR నిర్మిస్తున్నారు.

అంతరాయం లేకుండా రైలుకూత : అలాగే బైపాస్ లైన్ పూర్తయిన తర్వాత రాయనపాడు, గుణదల స్టేషన్ల ప్రాధాన్యం మరింత పెరగనుంది. విజయవాడ ప్రధాన స్టేషన్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా రాయనపాడు శాటిలైట్ స్టేషన్ ఇప్పటికే సేవలు అందిస్తోంది. గుణదలను కూడా శాటిలైట్ స్టేషన్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ నిర్మాణం పూర్తయితే ప్రస్తుత రైల్వే లైను అంతరాయం లేకుండా కొత్త మార్గంలో రైళ్లను నడిపేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. అలాగే రైలుపై రైలు వంతెనలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

కర్నూలు జిల్లాలో 'రైల్‌ ఓవర్‌ రైల్‌' - రూ.350 కోట్లతో నిర్మాణానికి చర్యలు

"దయచేసి వినండి రాబోతోంది రైలుబండి" - నడికుడి-శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో గుంటూరు నుంచి ప్రత్యేక రైలు

TAGGED:

BYPASS RAILWAY LINE IN VIJAYAWADA
VIJAYAWADA RAILWAY JUNCTION ISSUE
BYPASS LINE EXTENSION IN VIJAYAWADA
BYPASS RAILWAY LINE WORKS
BYPASS RAILWAY LINE WORKS IN VJA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.