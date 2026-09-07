విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్కు భారీ ఊరట - 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం
శరవేగంగా సాగుతున్న బైపాస్ రైల్వే లైన్ పనులు - 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం పనులు - రూ.500 కోట్లతో వేగంగా సాగుతున్న నిర్మాణాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 12:06 PM IST
Bypass Railway Line Works Progressing Rapidly in Vijayawada : విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్ ప్రధాన స్టేషన్పై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు చేపట్టిన బైపాస్ రైల్వే లైను పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం పనుల్ని 500 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్నారు. రాయనపాడు-ముస్తాబాద మార్గంలో రెండు చోట్ల రైల్ ఓవర్ రైలు వంతెనలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే సికింద్రాబాద్-కాజీపేట-విజయవాడ-విశాఖ మార్గంలో సరకు రవాణా మరింత వేగవంతం కానుంది.
నిత్యం వందల సంఖ్యలో రైళ్లు రాకపోకలు : విజయవాడ రైలు జంక్షన్ మీదుగా నిత్యం వందల సంఖ్యలో రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఎక్స్ ప్రెస్, గూడ్స్ రైళ్ల రాకపోకలతో ప్రధాన స్టేషన్ రద్దీగా ఉంటుంది. విశాఖ-ఖాజీపేట మార్గంలో ప్రయాణించే గూడ్స్ రైళ్లు తప్పని సరిగా విజయవాడ స్టేషన్ మీదుగా వెళ్లాలి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక్కోసారి గూడ్స్ రైళ్లు గంటల కొద్దీ లూప్ లైన్లలో వేచి ఉండే పరిస్థితి ఉంది. సమస్య అధిగమించేందుకు రైల్వే ఇంజినీరింగ్ విభాగం భారీ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టింది. విజయవాడ జంక్షన్లోకి గూడ్స్ రైళ్లు ప్రవేశించకుండా శివారు నుంచి నేరుగా ఖాజీపేట-విశాఖ మార్గంలో ప్రయాణించేలా 22 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే బైపాస్ లైన్ నిర్మిస్తోంది. గుణదల మీదుగా ముస్తాబాద వరకు మూడు విభాగాలుగా నిర్మిస్తున్న నూతన బైపాస్ లైన్ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న వంతెనలు : బైపాస్ నిర్మాణంలో చేపట్టిన రెండు రైలు ఓవర్ రైలు వంతెనలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఒక రైల్వే లైనును మరో లైను అడ్డంగా దాటే చోట సాధారణంగా లెవల్ క్రాసింగ్లు ఉంటాయి. దీనికి బదులుగా ఒక మార్గాన్ని మరో మార్గంపై నుంచి తీసుకెళ్లేందుకు ROR నిర్మిస్తున్నారు.
అంతరాయం లేకుండా రైలుకూత : అలాగే బైపాస్ లైన్ పూర్తయిన తర్వాత రాయనపాడు, గుణదల స్టేషన్ల ప్రాధాన్యం మరింత పెరగనుంది. విజయవాడ ప్రధాన స్టేషన్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా రాయనపాడు శాటిలైట్ స్టేషన్ ఇప్పటికే సేవలు అందిస్తోంది. గుణదలను కూడా శాటిలైట్ స్టేషన్గా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ నిర్మాణం పూర్తయితే ప్రస్తుత రైల్వే లైను అంతరాయం లేకుండా కొత్త మార్గంలో రైళ్లను నడిపేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. అలాగే రైలుపై రైలు వంతెనలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
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