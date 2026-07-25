బైపాస్ ఎందుకున్నట్లు? - పోలీసులున్నా నేరుగా నగరంలోకే భారీ వాహనాలు
పోలీసుల నిర్లక్ష్యంతో ట్రాఫిక్ కష్టాలు - ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం - బెజవాడలోకి రాత్రీపగలు భారీ వాహనాల రాక - పర్యవేక్షణ కొరత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 1:28 PM IST
Heavy Vehicles Entering Vijayawada Day And Night : విజయవాడ నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం, ప్రమాదాలను నివారించడం, నగర ప్రజలకు సులభ రాకపోకలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా రూ.2,700 కోట్ల వ్యయంతో విజయవాడ బైపాస్ను నిర్మించారు. అయితే ఈ బైపాస్ నిర్మాణం వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశాన్ని ట్రాఫిక్ పోలీసులు పూర్తిగా విస్మరించిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. నగరంలోకి భారీ వాహనాలు రాకుండా నిర్దిష్ట సమయాల్లో నిషేధం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో ఆ నిబంధనలు అమలు కావడం లేదు. పోలీసులు పర్యవేక్షణను గాలికొదిలేయడంతో టోల్ చార్జీలు తప్పించుకునేందుకు భారీ వాహనాలు బైపాస్ను వదిలి నగరంలోకి విచ్చలవిడిగా ప్రవేశిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రధాన కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ స్తంభించడమే కాకుండా ప్రమాదాల ముప్పు కూడా పెరుగుతోంది.
పర్యవేక్షణ ఎక్కడ? : చినఆవుటపల్లి వద్ద భారీ వాహనాలను నిలువరించేందుకు ప్రత్యేకంగా పోలీసు గుడారం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, అక్కడ ఒక్క సిబ్బంది కూడా లేకపోవడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, సాయంత్రం 4 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు భారీ వాహనాలు నగరంలోకి ప్రవేశించరాదని బోర్డులు ఏర్పాటు చేసినా వాటిని అమలు చేసే వారు కనిపించడం లేదు. శుక్రవారం పరిశీలనలో ఉదయం 11 గంటలకే భారీ లారీలు, ట్రక్కులు నగరంలోకి నిరభ్యంతరంగా ప్రవేశించిన దృశ్యాలు కనిపించాయి. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే 7 నుంచి 8 భారీ వాహనాలు నగరంలోకి రావడం గమనార్హం. ఇదే పరిస్థితి రాత్రి వేళల్లోనూ కొనసాగుతోంది. నిషేధ సమయం ముగియకముందే సాయంత్రం 7 గంటల నుంచే భారీ వాహనాలు నగరంలోకి ప్రవేశిస్తుండగా, వాటిని అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. గొల్లపూడి వద్ద పోలీసులు ఉన్నా, వాహనాలు వెళ్లిపోతున్నా పట్టించుకోకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.
టోల్ తప్పించుకునేందుకే నగరంలోకి : బైపాస్లో టోల్ చెల్లించకుండా తప్పించుకునేందుకే చాలా మంది భారీ వాహనాల డ్రైవర్లు నగర మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. చినఆవుటపల్లి, గొల్లపూడి, కాజ ప్రాంతాల నుంచి పగటి వేళ నిమిషానికి సగటున మూడు, రాత్రి ఐదు వరకు భారీ వాహనాలు నగరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు పరిశీలనలో వెల్లడైంది. ఒక్క శుక్రవారం నిషేధ సమయాల్లోనే ఈ మూడు ప్రవేశ మార్గాల ద్వారా 155 భారీ వాహనాలు నగరంలోకి వచ్చినట్లు గుర్తించారు. ఇవన్నీ దూర ప్రాంతాలకు సరుకు రవాణా చేస్తున్న వాహనాలే కావడం గమనార్హం.
బెంజ్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్, రామవరప్పాడు, మహానాడు జంక్షన్, రమేష్ ఆస్పత్రి, నిర్మలా కాన్వెంట్, రామలింగేశ్వరనగర్, ప్రకాశం బ్యారేజ్ వారధి పరిసరాల్లో భారీ వాహనాలు స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తుండటంతో ట్రాఫిక్ తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. సాధారణంగా 10 నిమిషాల్లో చేరాల్సిన గమ్యానికి 20 నిమిషాలకుపైగా సమయం పడుతోందని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారీ వాహనాలను బైపాస్ వైపు మళ్లించాల్సిన బాధ్యత కలిగిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు పర్యవేక్షణలో విఫలమవడంతో నగర ప్రజలు ప్రతిరోజూ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బైపాస్ నిర్మాణం కోసం వేల కోట్లు ఖర్చు చేసినా, అమలు లోపాలతో పాటు పోలీసుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా దాని ప్రయోజనం ప్రజలకు అందడం లేదని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
బైపాస్ ఉన్నా నేరుగా నగరంలోకే భారీ వాహనాలు - నిమిషానికి మూడు చొప్పున ఎంట్రీ
సూచిక బోర్డుల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం - విజయవాడ బైపాస్పై ప్రయాణికుల గందరగోళం