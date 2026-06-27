అమ్మో యాసిడ్ పురుగులు - కుట్టవు కానీ చాలా ప్రమాదకరం
కడియం పరిసరాల్లో పెరుగుతున్న వీటి సంచారం - దద్దుర్లు, దురద, మంటతో ఇబ్బంది పడుతున్న కార్మికులు - దాని విషం కంట్లో పడితే చూపు కోల్పొయే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 10:05 AM IST
Acid Beetle Issue In East Godavari : జాతీయ స్థాయిలో మొక్కల పెంపకానికి ప్రసిద్ధి చెందిన తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియపులంక నర్సరీలు ప్రస్తుతం యాసిడ్ పురుగుల బెడదతో ఆందోళన చెందుతున్నాయి. సుమారు మూడు వేల మంది నర్సరీ రైతులు మొక్కల ఉత్పత్తి, రవాణా పనుల్లో నిత్యం నిమగ్నమై ఉండగా, దాదాపు 50 వేల మంది కార్మికులకు ఈ రంగం జీవనాధారంగా ఉంది. ఇటీవల కురుస్తున్న చెదురుమదురు వర్షాల కారణంగా మొక్కల ఎగుమతులు ఊపందుకున్నప్పటికీ, అదే సమయంలో యాసిడ్ పురుగుల ఉధృతి కూడా పెరగడంతో శ్రామికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
మొక్కల పనుల్లో ఇబ్బందులు : నర్సరీల్లో మొక్కల ఏరివేత, కట్టలు కట్టడం, లోడింగ్, రవాణా వంటి పనుల సమయంలో యాసిడ్ పురుగులు శరీరంపై పాకుతుండటం కార్మికులను కలవరపెడుతోంది. చీమల మాదిరిగా కనిపించే ఈ పురుగులను తొలగించే ప్రయత్నంలో చాలామంది వాటిని చేతులతో నలిపేస్తున్నారు. దీంతో చర్మంపై దద్దుర్లు, దురద, మంట వంటి సమస్యలు ఏర్పడి పని చేయడమే కష్టంగా మారుతోంది.
కుట్టవు కానీ ప్రమాదకరం : ఈ కీటకాలను శాస్త్రీయంగా పెడిరోవ్ బీటిల్స్ అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఇవి మనుషులను కుట్టవు లేదా కరవవు. అయితే భయంతో వాటిని నలిపినప్పుడు వాటి శరీరంలోని చివరి భాగం నుంచి పెడిరిన్ (Pederin) అనే విషపదార్థం విడుదల అవుతుంది. ఈ విషపదార్థం చర్మాన్ని తాకితే అలెర్జీ, దద్దుర్లు, మంట, దురద వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
కంట్లో పడితే తీవ్ర ముప్పు : యాసిడ్ పురుగులు కంటిలో పడకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. పురుగులోని పెడిరిన్ కంటికి తగిలితే తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్కు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిని "నైరోబీ-ఐ" (Nairobi Eye) అని పిలుస్తారని, నిర్లక్ష్యం చేస్తే చూపు దెబ్బతినే అవకాశం కూడా ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సినవి :
- శరీరంపై యాసిడ్ పురుగు పాకితే చేతితో నలపకుండా మెల్లగా ఊదడం లేదా కాగితం సహాయంతో తొలగించాలి.
- పొరపాటున పురుగును నలిపితే వెంటనే ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని సబ్బుతో బాగా రుద్ది, స్వచ్ఛమైన నీటితో కడగాలి.
- దద్దుర్లు, మంట లేదా దురద ఎక్కువైతే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి వారి సూచించిన మందులనే వాడాలి.
- కంటికి పురుగు లేదా దాని విషపదార్థం తగిలినట్లు అనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా నేత్ర వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
- ఇంటి చిట్కాలు, పసర్లు లేదా ఇతర స్వీయ చికిత్సలు చేయకుండా ఉండాలి.
- నర్సరీల్లో పనిచేసే సమయంలో పూర్తి చేతుల దుస్తులు, చేతి తొడుగులు ధరించడం వల్ల ప్రమాదాన్ని కొంతవరకు నివారించవచ్చు.
- వర్షాకాలంలో యాసిడ్ పురుగుల సంచారం పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున నర్సరీ రైతులు, కార్మికులు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అల్లూరి జిల్లాలో అరుదైన ఉడత - రెక్కలు కూడా ఉన్నాయ్!
జులై1న అనంతపురం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి తొలి స్నాతకోత్సవం - ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము