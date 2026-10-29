'అర్నబ్' ఎఫెక్ట్ - రాబోయే 2 రోజుల పాటు తెలంగాణలో వర్షాలు
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో తెలంగాణలో రానున్న రెండు రోజుల పాటు తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురువనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. తుపాను కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గినట్లు తెలిపింది.
Published : October 29, 2026 at 8:43 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 9:44 AM IST
Arnab Cyclone Effect On Telangana : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే రెండు రోజుల పాటు తెలంగాణలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. తుపాను ప్రభావంతో బుధవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిశాయి.
మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కొన్ని జిల్లాల్లో 5.8 డిగ్రీల నుంచి 1.5 డిగ్రీలకు తగ్గాయని, అన్ని జిల్లాల్లోనూ సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది.
సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు సిబ్బంది అప్రమత్తం
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ తుపాను ప్రభావం రాష్ట్రంలోని తూర్పు జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలపై అధికంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ మూడు రోజుల ముందే హెచ్చరించింది. దీంతో ఆయా జిల్లా అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ములుగు జిల్లా కలెక్టర్ హేమంత్ భోర్ఖడే అన్ని శాఖలను సమన్వయం చేస్తూ, విపత్తులను ఎదుర్కొనేందుకు పూర్తి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. తక్షణమే సహాయం అందించేలా వారియర్స్ను రంగంలోకి దించారు.
కలెక్టరేట్లో హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు
బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచే ములుగు జిల్లాలో బలమైన ఈదురు గాలులు వీయడం ప్రారంభమైంది. వాజేడు, వెంకటాపురం మండలాల్లో మోస్తరు వానలు కురవగా, మిగిలిన మండలాల్లో జల్లులు పడ్డాయి. వివిధ శాఖల అధికారులు తుపాను తీవ్రతను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తుపాను కారణంగా ప్రజలు ఎదుర్కొనే సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండేలా ములుగు కలెక్టరేట్లో ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ మేరకు 1800 425 7109, 94937 16990 టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు కేటాయించారు. ఆపదలో ఉన్నవారు ఈ నంబర్లకు కాల్ చేసి అధికారుల సహాయం పొందొచ్చని సూచించారు.
సహాయక చర్యల కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధం
మరోవైపు తుపాను ప్రభావంతో గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు సహాయం అందించేందుకు రాబోయే రెండు రోజులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ములుగు ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. రోడ్లపై చెట్లు విరిగిపడటం, వాగులు పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉందని, ప్రజలకు సహాయం అందించేలా మండల స్థాయిలో ఇతర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని సూచించారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా ఏటూరునాగరం, మంగపేట మండలాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచారు.
విద్యుత్ సరఫరాకు ఆటంకం లేకుండా
నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా అందించడానికి ములుగు జిల్లా అధికారులు ప్రత్యేక సిబ్బందిని కేటాయించారు. 24 మంది సిబ్బందితో పాటు రెండు బ్రేక్డౌన్ రెస్పాన్స్ వాహనాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. బలమైన గాలుల కారణంగా విద్యుత్ తీగలు తెగిపోవడం, చెట్లు పడిపోవడం, స్తంభాలు విరిగిపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తితే సత్వరమే సరఫరాను పునరుద్ధరించేందుకు ములుగు, తాడ్వాయి కేంద్రంగా మరమ్మతు బృందాలను మోహరించారు.
అత్యవసర వైద్య సేవలకు సన్నద్ధత
జిల్లా వ్యాప్తంగా అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సిబ్బందిని సంసిద్ధం చేశారు. డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ గోపాల్ రావు సిబ్బందితో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి, వారిని అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో 90 మంది ప్రసవానికి దగ్గరపడిన గర్భిణీలు ఉన్నారని, వారిని బర్త్ వెయిటింగ్ హాలుకు లేదా ఆసుపత్రులు సమీపంలో ఉండే వారి బంధువుల ఇళ్లకు తరలించడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు.
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