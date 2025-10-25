YUVA : వాహనాల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలతో కార్ల తయారీ - 'అస్త్రా' పోటీల్లో మెరిసిన మెదక్ విద్యార్థులు
రసాయన ప్రతిచర్యల ద్వారా కార్లు తయారీ - తొలి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన బీవీఆర్ఐటీ విద్యార్థులు - పాల్గొన్న వివిధ కళాశాలలకు చెందిన 17 విద్యార్థి బృందాలు
Published : October 25, 2025 at 3:04 PM IST
BVR IT Student Develops Pollution Less Car : సాధారణంగా పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలు చూస్తూనే ఉంటాం. రీసెంట్గా ఈవీలు సైతం జోరందుకున్నాయి. అయితే మారుతున్న సాంకేతికత ఆధారంగా రసాయనాల ప్రతిచర్యల ద్వారా పలు విద్యార్థులు వాహనాలు తయారు చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ బీవీ రాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాలలో కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో అస్త్రా-2025 పేరుతో రసాయన ప్రతిచర్యల ద్వారా నడిచే కార్లపై పోటీలు జరిగాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన 17 విద్యార్థి బృందాలు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నాయి. మరిన్ని విశేషాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని ఉద్దేశంతో : వాహనాల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాల నుంచి పర్యావరణం కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విద్యార్థి బృందాలు ప్రోటోటైప్ కార్లు రూపొందించారు. రియాక్ట్-ఓ-కార్, టెక్-ఓ-కార్, కెమ్-ఓర3.0, మోడల్ మార్వెల్స్ అనే 4 అంశాల ఆధారంగా పోటీలు నిర్వహించారు. ఇందులో కారు తయారీకి ఉపయోగించిన పరికరాలు, డిజైన్, వాహన సామర్థ్యం ఇలా అన్నింటిని పరిగణనలోకి తీసుకొని విజేతలను ప్రకటించారు. ప్రతి దశలో తమ ప్రతిభా నైపుణ్యాలతో సత్తాచాటి తొలి మూడు స్థానాల్లో నిలిచి బీవీఆర్ఐటీ కళాశాల విద్యార్థులు బహుమతులు చేజిక్కించుకున్నారు.
బయోపెట్రోల్ కార్ తయారు : కళాశాల ల్యాబ్లో వృథాగా పడి ఉన్న ఖాళీ ఇథనాల్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్తో తిరుపతికి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు బయోపెట్రోల్ కార్ తయారు చేశారు. ప్లాస్టిక్ను రీసైక్లింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన మెకానికల్ ఎనర్జీతో కారు పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూయెల్స్ వాడకుండా కేవలం కాల్షియం కార్బైట్ ఉపయోగించి కాలెక్స్ అనే కార్ రూపొందించారు మరో విద్యార్థి బృందం. ఇది పూర్తిగా రసాయన ప్రతిచర్య ద్వారానే నడుస్తుందని అంటున్నారు. దీంతో ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించడంతో పాటు పర్యావరణాన్ని కాపాడవచ్చని చెబుతున్నారు.
''ఇది కార్ కాలెక్స్.ఈ కార్ను మేము కెమికల్ రియాక్షన్ బేస్పైన దీనిని రెడీ చేశాం. ఈ కార్ అనేది కేవలం కెమికల్స్ ద్వారానే స్టార్ట్ అవుతుంది, కెమికల్స్ ద్వారానే స్టాప్ అవుతుంది. ఈ కార్ పేరు కాలెక్స్ అని ఎందుకు పెట్టామంటే లాటిన్లో క్యాల్షియం కాలెక్స్ అంటారు. మేము దీనికి కాల్షియం కార్బైట్ అనే కెమికల్ ఉపయోగిచాం కాబట్టి దీనికి కాలెక్స్ అని పేరు పెట్టాం.''- ప్రణవి, బీవీఆర్ఐటీ కళాశాల
బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్తో కార్ తయారీ : సాధారణంగా బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్ని వంట తయారీలోనే వాడుతుంటాం. కానీ వాటిని కలపడం ద్వారా వచ్చిన ప్రతి చర్యలను ఒడిసిపట్టి వాహనం ముందుకు కదిలేలా కారు విద్యార్థులు తయారు చేశారు. ఇది పూర్తిగా ఒత్తిడి ద్వారా పనిచేస్తోంది. వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తున్న సమయంలో దీన్నుంచి ఎలాంటి వ్యర్థాలు వెలువడవని తద్వారా పర్యావరణాన్ని కాపాడవచ్చని చెబుతున్నారు. సిట్రిక్ యాసిడ్, సోడియం బైకార్బోనేట్ ద్రావణాలను కలపగా వచ్చిన ప్రతిచర్య ద్వారా ముందుకు నడిచే ప్రోటోటైప్ కారును మరో విద్యార్థి బృందం అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
కరెంట్ అవసరం లేకుండా విద్యుత్ సప్లై : అల్యూమినియం ఎయిర్ బ్యాటరీని ఉపయోగించి ముందుకు నడిచే కారును మరో విద్యార్థి బృందం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కరెంట్ అవసరం లేకుండా ఛార్జింగ్ పెట్టకుండా కారులో నుంచే విద్యుత్ సప్లై అయ్యే విధంగా దీన్ని ఆవిష్కరించారు. ఇలాంటి పోటీల ద్వారా తమ ఆలోచనలు మెరుగుపరుచుకోవడమే కాక కొత్త అంశాలు తెలుసుకుంటున్నామని విద్యార్థులు అంటున్నారు.
అస్త్రా- 2025 ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే? : వాహనాల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాల వల్ల పర్యావరణం కలుషితమవుతోంది. ఈ క్రమంలో రసాయన ప్రతిచర్యల ద్వారా వాహనాలు నడిచేలా కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడమే అస్త్రా- 2025 ముఖ్య ఉద్దేశం. విద్యార్థులు తరగతి నుంచే అధునాతన సాంకేతికతపై అవగాహన కల్పించడం ద్వారా సమాజానికి అవసరమయ్యే ఆవిష్కరణలు చేయగలరని కెమికల్ డిపార్టమెంట్ హెచ్వోడీ డాక్టర్ రాధిక చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పోటీల వల్ల విద్యార్థులు తమలో దాగి ఉన్న ప్రతిభకు పదును పెడుతున్నారు. ఏఐ ప్రపంచంతో కొత్త ఆవిష్కరణలకు సూచిస్తున్నారు.
