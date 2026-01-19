ETV Bharat / state

ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు సరే జాగ్రత్తలు ఏవీ? - బ్యాటరీ ఛార్జింగ్​ మాటేంటి

మన్యం జిల్లాలో సుమారు 15 వేల వరకు ఈవీ వాహనాలు తిరుగుతుండగా, వీటిలో ఎక్కువగా ద్విచక్ర వాహనాలే - వాహనాల బ్యాటరీలు కాలిపోవడం, విద్యుత్తు షార్ట్‌సర్క్యూట్​తో ప్రమాదాలు

Fire Accident Happened With EV Vehicle in sithampeta
Fire Accident Happened With EV Vehicle in sithampeta (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Problems With EV Vehicles : మన్యం జిల్లాలో ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు(ఈవీ) వినియోగం క్రమేపీ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం సుమారు 15 వేల వరకు ఈవీ వాహనాలు తిరుగుతుండగా, వీటిలో ఎక్కువగా ద్విచక్ర వాహనాలే ఉన్నాయి. పర్యావరణహితంతో పాటు పెట్రోల్, డీజిల్‌తో నడిచే వాహనాలతో పోల్చితే వీటి ప్రయాణ ఖర్చు తక్కువగా ఉండడంతో కొనుగోలుకు వినియోగదారులు ఎక్కువ మొగ్గుచూపుతున్నారు.

రాబోయే రోజుల్లో వీటి వాడకం మరింత ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈవీ వాహనాల వాడకం మంచి పరిణామమే అయినప్పటికీ కొన్నిచోట్ల వాహనాల బ్యాటరీలు కాలిపోవడం, విద్యుత్తు షార్ట్‌సర్క్యూట్‌ ప్రమాదాలు అత్యధికంగా జరుగుతుండడం కొంచెం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈవీ వాహనాల కొనుగోలు, వాటి నిర్వహణలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సంబంధిత నిపుణులు కొనుగోలుదారులకు సూచిస్తున్నారు. ఈవీ వాహనాల బ్యాటరీలకు ఛార్జింగ్‌ నిర్నిత సమయంలోనే పెట్టాలంటున్నారు. రాత్రంతా పెట్టేసి అలా వాహనాన్ని వదిలేయడం చాలా ప్రమాదకరం. ఛార్జింగ్‌ 20 నుంచి 80 శాతం వరకే ఉండేలా చూస్తే ఈవీ వాహనం ఎక్కువ రోజులు మన్నిక వస్తుంది.

నిర్వహణ ఇలా :

  • దూర ప్రయాణాలు చేసి వచ్చిన వెంటనే వాహనానికి ఛార్జింగ్‌ పెట్టకూడదు. అప్పటికే బ్యాటరీ చాలా వేడెక్కి ఉండడంతో అది పేలిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది.
  • వాహనం కడిగిన తర్వాత నీటి తడి మొత్తం పూర్తిగా ఆరిపోయేలా చూసుకోవాలి.
  • వీటికి ఉన్న వాటర్‌ ప్రూఫ్‌ అరగంట వరకు మాత్రమే వాహనానికి రక్షణ ఇస్తుంది. అంతకుమించి నీటిలో ఉంటే బ్యాటరీలోకి నీరు చేసే అవకాశముంది.
  • నాసిరకం బ్యాటరీలు ఉన్నా, వైరింగ్‌లో తప్పిదాలు ఉన్నా షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ జరిగి అవి పేలుతాయి.
  • ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వాహనాన్ని తప్పకుండా తనిఖీ చేయించాలి.
  • ఆరు నెలలకు ఒకసారి వైరింగ్​ను, బ్యాటరీ పనితీరును మెరుగుపర్చాలి.
  • ఛార్జింగ్‌కు ప్రత్యేక పాయింట్‌ను మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ప్లగ్‌ తడవకుండా, శుభ్రంగా ఉండేలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.

కొనుగోలు సమయంలో ఇవి చూడండి :

  • ఎలక్ట్రిక్‌ ద్విచక్ర వాహనం, కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ముందు రోజువారీ ప్రయాణ దూరాన్ని ప్రత్యేకంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. తక్కువ దూరమైతే ఏదైనా ఈవీ వాహనం సరిపోతుంది. 400 కి.మీ పైబడి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయాలనుకున్నపుడు ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ సదుపాయం ఉన్న ఈవీ వాహనాన్ని ఎంచుకోవాలి.
  • ఈవీ వాహనానికి ఉండే బ్యాటరీనే దాదాపు సగం ధర ఉంటుంది. రేంజ్, లైఫ్, రీప్లేస్‌మెంట్‌ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి.
  • ఇంటి వద్ద ఛార్జింగ్‌ సౌకర్యాలు అన్నీ అనువుగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. లేనిపక్షంలో ఛార్జింగ్​ కోసం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
  • ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ కోసం ఈవీకి "బీమా" తీసుకోవడం మంచిది.

ఈవీ ప్రమాదాలు :

  • సీతంపేట : 2023వ సంవత్సరం డిసెంబర్‌ 19న ఓ ఈవీ ద్విచక్ర వాహనం నుంచి ఛార్జింగ్‌ పెట్టిన కొంతసేపటికే మంటలు చెలరేగాయి. అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించినా మంటలు ఆగలేదు. వాహనమంతా పూర్తిగా కాలి బూడిదైంది. ప్రమాదం జరిగే సమయంలో చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేక పోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.
  • రాజాం : 2025 డిసెంబర్‌ 8న పట్టణంలోని అంతకాపల్లి సమీపంలో ఓ వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తుండగా ఒక్కసారిగా దాని నుంచి మంటలు చెలరేగాయి. స్థానికులు మంటలను అదుపు చేశారు.

కాకినాడ 'భాను'డి కొత్త ఆవిష్కరణ - ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం కోసం ఎదురుచూపు

"అంబిగో" యాప్​తో వైద్య, రవాణా సేవలు - ఎంతోమంది ప్రాణాలకు రక్షణగా నిలుస్తోన్న యువకుడు

TAGGED:

PROBLEMS WITH EV VEHICLES
EV VEHICLES PROBLEMS
ISSUES WITH EV VEHICLES
ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు
PROBLEMS WITH EV VEHICLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.