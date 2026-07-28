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ఎట్టకేలకు మోక్షం - బుట్టాయగూడెం- పట్టిసీమ- కొవ్వూరు రోడ్డు విస్తరణకు గ్రీన్​ సిగ్నల్​

రెండు వరుసలుగా మారనున్న బుట్టాయగూడెం- పట్టిసీమ- కొవ్వూరు జాతీయ రహదారి - రూ.705 కోట్ల మంజూరుకు మోర్త్‌ ఆమోదం

Buttayagudem Pattiseema Kovvur Route to Be Upgraded to Two Lanes
Buttayagudem Pattiseema Kovvur Route to Be Upgraded to Two Lanes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:15 AM IST

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Buttayagudem Pattiseema Kovvur Route to Be Upgraded to Two Lanes: బుట్టాయగూడెం- పట్టిసీమ- కొవ్వూరు హైవేలో 44.70 కి.మీ. విస్తరణకు అనుమతులు లభించాయి. పది మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు రూ.705 కోట్ల మంజూరుకు కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్‌)లోని స్టాండింగ్‌ ఫైనాన్షియల్‌ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పుడున్న ప్రతిపాదనకు అదనంగా రెండుచోట్ల బైపాస్‌లు నిర్మించేందుకు డీపీఆర్‌లు రూపొందించాలని ఆదేశించింది.

2 భాగాలుగా: తెలంగాణలో సూర్యాపేట నుంచి ఖమ్మం, వైరా, ఏపీలోని జీలుగుమిల్లి, బుట్టాయగూడెం, పట్టిసీమ మీదుగా కొవ్వూరు వరకు జాతీయ రహదారి-365బీబీ ఉంది. ఇందులో ఏపీ పరిధిలో బుట్టాయగూడెం నుంచి లక్ష్మీనారాయణదేవిపేట (ఎల్‌ఎన్‌డీ పేట), పట్టిసీమ నుంచి కొవ్వూరు వరకు కలిపి 44.70 కి.మీ. మేర రెండు భాగాల్లో రోడ్డు విస్తరణకు నోచుకోలేదు. కొంతకాలం క్రితం పది మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు ఎన్‌హెచ్‌ అధికారులు దిల్లీలోని మోర్త్‌కు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. అయితే పలు కొర్రీలతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఆమోదానికి జాప్యం జరుగుతూ వచ్చింది. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ పురందేశ్వరి ఈ హైవే విస్తరణ ప్రాధాన్యాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దిల్లీలో గతవారం జరిగిన మోర్త్‌ స్టాండింగ్‌ ఫైనాన్షియల్‌ కమిటీ సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు ప్రాథమికంగా కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.

4 వరుసలతో బైపాస్‌: ఈ హైవేలో పట్టిసీమ ప్రాంతం నుంచి 3 కి.మీ. దూరంలోనే పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ ఉంది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తయితే దానిని సందర్శించే పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. వాహనాలన్నీ హైవేలో పట్టిసీమ ఊరి మీదుగా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పట్టిసీమ వద్ద 3.20 కి.మీ. మేర నాలుగు వరుసలతో బైపాస్‌కు డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేయాలని ఉన్నతాధికారులు తాజాగా ఆదేశించారు. కన్నాపురం వద్ద కూడా బైపాస్‌ నిర్మాణానికి సూచనలు చేశారు.

డీపీఆర్‌ దశలో: పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని ఆకివీడు నుంచి దిగమర్రు వరకు 40 కి.మీ. మేర హైవేను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు డీపీఆర్‌ను రూపొందిస్తున్నారు. ఆకివీడు, ఉండి, భీమవరం వద్ద బైపాస్‌లు నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు రూ.2,700 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు. ఇందులో భూసేకరణకు రూ.666 కోట్లు, మిగిలిన వాటిని సివిల్‌ పనులకు ఖర్చు చేయనున్నారు. త్వరలో ఈ డీపీఆర్‌ మోర్త్‌ ఆమోదానికి వెళ్లనుంది.

ఆ జాతీయ రహదారిని పట్టించుకోరేం?: డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలోని అమలాపురం నుంచి రావులపాలెం వరకు హైవే విస్తరణకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపి మూడేళ్లు అవుతున్నా డీపీఆర్‌ రూపొందించలేదు. 31.89 కి.మీ. మేర రెండు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు వీలుగా 2023-24లో అలైన్‌మెంట్‌ను ఖరారు చేశారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి మోర్త్‌ వార్షిక ప్రణాళికలో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను చేరుస్తున్నా డీపీఆర్‌ రూపొందించి, నిధులు మంజూరు చేయించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ హైవే పది మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరణకు రూ.705 కోట్లు ఖర్చవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. ప్రజాప్రతినిధులు దీని డీపీఆర్‌పై దృష్టిసారిస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ త్వరగా పట్టాలెక్కేందుకు అవకాశం ఉంటుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

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