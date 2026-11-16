ధ్రువపత్రాలతో భారీ మోసం - నకిలీ బర్త్ సర్టిఫికెట్స్తో దందా చేస్తున్న ముఠా అరెస్టు
Fake Birth Certificates Racket : హైదరాబాద్ నగరంలో అంగడి సరుకులా జనన ధ్రువపత్రాలు తయారీ చేస్తున్నారు. ఈ నకిలీ పత్రాలతో నేరాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాలను పట్టుకోవడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
Published : November 16, 2026 at 4:32 PM IST
జనన ధ్రువపత్రం, అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి చదువుకునే విద్యార్థుల వరకు చాలా సందర్భాల్లో ఎంతో కీలకం. బడిలో చేరాలన్న, ఆధార్ పొందాలన్నా , ఎక్కడైనా ఏ పథకంలోనైనా అప్లై చేసుకోవాలన్న ఇది తప్పనిసరిగా మారింది. కానీ ఇప్పుడు జనన ధ్రువపత్రమే అడ్డగోలుగా జారీ చేస్తున్నారు. తమ జీవితంలో కీలకమైన జనన ధ్రువపత్రాలు అంగడి సరకులా మారుతున్నాయి.
నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నో తనిఖీల తర్వాత జారీ కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు అనర్హుల చేతుల్లోకి వెళ్తున్నాయి. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉండే కొన్ని ముఠాలకు అడిగినంత డబ్బిస్తేచాలు ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాలకు చెందిన పౌరులకు జనన ధ్రువపత్రాలు ఇప్పిస్తున్నాయి. దీన్నే పునాదిగా మార్చి ఆధార్, పాన్కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇప్పిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత సిమ్కార్డులు తీసుకుంటున్నారు. తప్పుడు వివరాలతో ధ్రువపత్రాలు పొంది నేరాలకు పాల్పడిన తర్వాత స్వస్థలాలకు పారిపోతుండటం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది.
విచారణలో తప్పుడు ధ్రువపత్రాల వ్యవహారం
సైబర్, లైంగిక నేరాలు, డ్రగ్స్ రవాణా చేస్తూ తప్పుడు వివరాలతో తప్పించుకుని కొన్ని ముఠాలు తిరుగుతున్నాయి. నెలలపాటు వెంటాడి నిందితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాక తప్పుడు ధ్రువపత్రాల వ్యవహారం వెలుగులోకి వస్తుంది. తాజాగా ఆర్సీపురం ఎస్వోటీ పోలీసులకు ఓ ముఠా చిక్కింది. నిందితులు ఓ సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో 10 సెకన్ల వ్యవధిలో ధ్రువప్రతాల్ని తయారుచేస్తున్నట్లు తేలింది. ఇలాంటి ముఠాలు నగరంలో భారీగా ఉంటాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
- యూసుఫ్గూడ పరిధిలోని రెహ్మత్నగర్కు చెందిన మహ్మద్ యాహిమా స్థానిక వీడియోగల్లీలో బహుమతుల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. డబ్బు కోసం 2025 నుంచి నకిలీ ధ్రువపత్రాలు సృష్టించే దందాకు తెరలేపాడు. టెలిగ్రామ్ యాప్లోని ఒక గ్రూపు ద్వారా నకిలీ పత్రాలు తయారుచేసేందుకు వీలుండే ఒక వెబ్సైట్ వివరాలు తెలుసుకుని దాని సాయంతో నకిలీ ధ్రువపత్రాలను తయారుచేసి విక్రయించేవాడు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ పత్రాల కోసం హైదరాబాద్కు చెందిన మీసేవ కేంద్రం నిర్వాహకుడు వెంకటేశ్ సాయం తీసుకున్నాడు. వీరు నకిలీ ధ్రువపత్రాలను తయారుచేసి పలువురి సాయంతో ఒకొక్కదాన్ని రూ.2,500-3,500 చొప్పున విక్రయించేవారు. ఇటీవల జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నకిలీధ్రువపత్రాలతో వెళ్తున్న డెలివరీబాయ్ ఎండీ సలీమ్(40) ఆర్సీపురం ఎస్వోటీ పోలీసులకు చిక్కాడు. అతను యాహిమా, వెంకటేశ్ పేర్లు చెప్పడంతో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ శాఖలకు డేటాబేస్ లేకపోవడమే కారణం
అసలు ఈ ధ్రువపత్రమే అడ్డగోలుగా జారీ అవుతుండడం సమస్యగా మారుతోంది. దీనికి ప్రభుత్వ విభాగాల మధ్య సమన్వయ లోపం పెద్ద సమస్య. దీన్ని పాస్పోర్టుకు దరఖాస్తు చేసినప్పుడు మాత్రం తనిఖీ చేసే విధానం ఉంది. ఆధార్, పాన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్సు సంబంధించిన డేటాబేస్ ఇతర శాఖలకు అందుబాటులో లేకపోవడమే దీనికి కారణం. పేరు, ప్రాంతం మార్చుకుని ధ్రువపత్రాలు పొంది నేరాలకు పాల్పడుతూ పోలీసులకు సవాలుగా మారుతున్నారు.
మీసేవ ఏజెంట్ల సహకారంతో జోరుగా దందా
వీరంతా ఎక్కువగా గోవా, బెంగళూరు కేంద్రంగా ఉంటూ హైదరాబాద్కు డ్రగ్స్ రవాణా చేసే నిందితులు ఈ పంథా అనుసరిస్తున్నారు. పాతబస్తీ ప్రాంతంలో ఉండే నేరగాళ్లు, రౌడీషీటర్లు కొత్త పేర్లతో గుర్తింపు పత్రాలు పొంది దందాలు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో బయటపడుతోంది. కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మీ సేవ ఏజెంట్లు ఈ ముఠాలకు సహకరిస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. పాతబస్తీ, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో నకిలీ జనన ధ్రువపత్రాలు, ఆధార్లో చిరునామాల మార్పు దందా ఎక్కువగా జరుగుతోంది. గతంలో జీహెచ్ఎంసీలో ఇన్స్టంట్ అప్రూవల్ విధానం ఉన్నప్పుడు పదిహేను వేల నకిలీపత్రాలు జారీ అయినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
బర్త్, డెత్ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే - ఒక్కో ఓటీపీకి రూ.1000, రూ.2000
ఇకపై పకడ్బందీగా బర్త్, డెత్ సర్టిఫికెట్స్ - గతంలోని లోపాల వల్ల చలామణిలో నకిలీ ధ్రువపత్రాలు