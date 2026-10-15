డబ్బు కోసం పూజల పేరిట స్నేహితుడి హత్య - సీసీ ఫుటేజీలతో దొరికిన నిందితులు
Murder Case in Gundla Pochampally : మూడ నమ్మకాలతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నారు ఓ వ్యక్తి. ఇంట్లో చికాకుల వల్ల పూజ చేయించాలని స్నేహితుడితో చర్చించి వెళ్లగా హత్యకు గురయ్యాడు.
Published : October 15, 2026 at 3:22 PM IST
Murder Case in Gundla Pochampally : కొత్తగా పెట్టిన వ్యాపారం సాఫీగా సాగకపోవడంతో పాటు ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువయ్యాయి. ఎవరో బాగా దిష్టి పెట్టడం వల్లే ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని ఆ వ్యాపారి బాగా నమ్మేవాడు. ఇదే విషయాన్ని తన స్నేహితుడితో పంచుకున్నాడు. ఇంట్లో చికాకులు పడలేకున్నానని ఏదైనా మంచి పూజ చేయించాలని అంటుండేవాడు. తనకు తెలిసిన మంచి మంత్రగాడు ఉన్నాడని అతను పూజ చేస్తే దోషాలన్నీ పోతాయని చెప్పాడు. కానీ ఈ ప్రక్రియకు బాగా ఖర్చవుతుందని చెప్పగా ఎంతైనా పర్వాలేదని మనశ్శాంతి ముఖ్యమని అన్నాడు. పూజకోసం వ్యాపారిని ఒంటరిగా తీసుకెళ్లాడు. అంతే ఆ తర్వాత ఆ వ్యాపారి ఇంటికి తిరిగి రాలేదు? ఇంతకీ ఆ వ్యాపారి ఏమయ్యాడు? పూజ కోసం తీసుకెళ్లిన అతని స్నేహితుడు ఏం చేశాడు?
బంగారం, వెండి వ్యాపారంలో పెట్టుబడి
మేడ్చల్ జిల్లా గుండ్ల పోచంపల్లికి చెందిన నేమారాం చౌదరి అనే వ్యక్తి బంగారం, వెండి వ్యాపారం చేస్తుండేవాడు. ఇతనికి సయ్యద్ ఉజ్జమాన్ఖాస్మీ అనే స్నేహితుడు ఉన్నాడు. ఇద్దరూ కలిసి గతంలో వ్యాపారం చేశారు. చాలాకాలం ఇరువురి మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు కూడా నడిచాయి. బంగారం, వెండి వ్యాపారంలో పెట్టుబడిగా పెట్టిన రూ.30 లక్షల ఇవ్వాలంటూ ఖాస్మీ పదే పదే నేమారాంను అడుగుతున్నాడు. కుమార్తె పెళ్లి పెట్టుకున్నానని వెంటనే డబ్బులివ్వాలంటూ ఒత్తిడి చేశాడు. అయితే ఇటీవలే కొత్త ఇల్లు కట్టి అందులోనే హార్డ్వేర్ షాపు పెట్టడంతో తన వద్ద డబ్బులు లేవని తప్పించుకుంటున్నాడు. పైగా వ్యాపారంలో వరుస నష్టాలు వచ్చాయని ఎప్పటికప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వకుండా దాటవేస్తూ వచ్చాడు.
ఇంట్లో సమస్యలు ఉన్నాయని
తన కుమార్తె పెళ్లికి కూడా నేమారాం చౌదరి డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో ఉజ్జమాన్ ఖాస్మీ అతనిపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఎలాగైనా తన వద్ద నుంచి డబ్బులు రాబట్టాలని అదునుకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇదే సమయంలో ఇంట్లో సమస్యలు ఉన్నాయని, వ్యాపారంలోనూ నష్టాలు వస్తున్నాయని నేమారాం చౌదరి ఖాస్మీతో చెప్పాడు. అయితే తనకు తెలిసిన మంత్రగాడు ఉన్నాడని అతనితో పూజలు చేయిస్తే సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయని నమ్మించాడు. కాకపోతే ఖర్చు బాగా ఎక్కువ అవుతుందని తెలిపాడు. స్నేహితుడు చెప్పినట్లే రూ.25 లక్షలు తీసుకుని నేమారాం చౌదరి చెప్పిన చోటకు వచ్చాడు. అప్పటికే ఖాస్మీ తన స్నేహితుడు హమీద్తో కలిసి హత్యకు కుట్రపన్నాడు. నిందితులిద్దరూ కలిసి చౌదరిని యాడారం గ్రామ సమీపంలోని చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లి హత్య చేసి అతని వద్ద ఉన్న రూ.25 లక్షలు తీసుకుని పరారయ్యారు.
హత్య కేసు నమోదు వివరాలపై
ఉదయం డబ్బులతో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన తండ్రి తిరిగి రాకపోవడంతో నేమారం చౌదరి కుమారుడు పేట్-బషీరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. యాడారం పొదల్లో మృతదేహం లభించడంతో పోలీసులు హత్య కేసు నమోదు వివరాలపై ఆరా తీశారు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా నేమారాం ఆటోలో వెళ్లినట్లు గుర్తించి నిందితులను పట్టుకున్నారు.
"చనిపోయిన వ్యక్తి, ఉజ్జమాన్ గత పదిహేనేళ్ల నుంచి మంచి మిత్రులు. వీళ్లద్దరికీ వ్యాపారాలు ఉండటంతో మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఉజ్జమాన్ ఖాస్మీ నేమారాంకు నగదు ఇచ్చాడు. అవి వసూలు చేయడంలోనే సమస్య వచ్చింది. అతన్ని ఉజ్జమాన్ హత్య చేసి పారిపోతున్న క్రమంలో పట్టుకుని అరెస్టు చేశాం" -శంకర్ రెడ్డి, మేడ్చల్ ఏసీపీ
నిందితుడు ఉజ్జమాన్ తనకు తోడుగా వచ్చిన హామీద్కు అడ్వాన్స్గా రూ.లక్ష ఇచ్చి రూ.6 లక్షలు తన బ్యాంక్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మిగిలి సొమ్ము ఇంట్లో పెట్టగా పోలీసులు వెళ్లే సరికి వారంతా ఆ డబ్బుతో పరారయ్యారు.
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