'మౌలిక వసతులు కల్పిస్తే కేరళను మించి పర్యాటకాభివృద్ధి'
ఏపీ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ‘బిజినెస్ ఎక్స్పో’లో పర్యాటక రంగంపై సదస్సు - పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదా చక్కని నిర్ణయమన్న వ్యాపారవేత్తలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 1:27 PM IST
Business EXPO 2025 Tourism Seminar at Vijayawada : మౌలిక సదుపాయాలు తగిన విధంగా కల్పిస్తే పర్యాటకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళను మించి అభివృద్ధి చెందుతుందని ప్రముఖ పర్యాటక, ఆతిథ్య సేవల సంస్థల ప్రతినిధులు అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగానికి పారిశ్రామిక హోదా కల్పించడంతో పాటు ప్రోత్సాహకరమైన పాలసీ తీసుకొచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఏపీ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో శుక్రవారం ప్రారంభమైన ‘బిజినెస్ ఎక్స్పో’లో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిపై సదస్సు నిర్వహించారు. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పలు సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరై రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.
కోనసీమతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో : రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ పూర్వ మేనేజింగ్ డైరక్టర్ టీవీఎన్రావు సదస్సుకి సంధానకర్తగా వ్యవహరించారు. ఏపీలో భౌగోళికంగా 20 శాతం అటవీ ప్రాంతం ఉంది. ఎకో టూరిజం అభివృద్ధికి ముందుకొచ్చే సంస్థలకు ప్రభుత్వం సహకారం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని రాష్ట్ర అటవీశాఖ సలహాదారు మల్లిఖార్జునరావు తెలిపారు. కోనసీమతో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 10 రిసార్ట్లు ఏర్నాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని స్టెర్లింగ్ హాలిడే రిసార్ట్స్ గ్రూపు ఎండీ విక్రం లాల్వానీ ప్రకటించారు.
విజయవాడను హెలీ హబ్గా : ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జెట్టీలు ఏర్పాటు చేస్తే ఏపీలోని తీర ప్రాంతంలో, నదుల్లో తగిన సౌకర్యాలతో ప్రయాణికుల బోట్లు నడిపేందుకు అనేక సంస్థలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆక్వామెరైన్ బోట్స్ డైరెక్టర్ హేమమాలిని తెలిపారు. హెలీ టూరిజం అభివృద్ధికి ఏపీలో చక్కని అవకాశాలున్నాయని ఖర్చుతో కూడిన ఏదైనా హెలికాప్టర్లలో కొద్ది నిమిషాలైనా ప్రయాణించాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని కైరాలీ ఏవియేషన్ డైరెక్టరు కెప్టెన్ కేఆర్ శశికుమార్ తెలిపారు.
విజయవాడను హెలీ హబ్గా అభివృద్ధి చేయనున్నామన్నారు. ఇక్కడి నుంచి శ్రీశైలంకు హెలికాప్టర్ త్వరలో నడపనున్నామని తెలిపారు. రాబోయే 3 ఏళ్లలో 2 హెలికాప్టర్లు విజయవాడలో సిద్ధం చేస్తామని అన్నారు. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరంలోనూ హెలీ టూరిజం ప్రవేశపెట్టే యోచనతో ఉన్నామని పేర్కొన్నారు.
'రాష్ట్రంలో ఎకో టూరిజం అభివృద్ధికే వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన సంస్థల ప్రతినిధులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అడవుల సంరక్షణతో దీని అభివృద్ధికై దృష్టి సారిస్తాం.' - మల్లిఖార్జునరావు, రాష్ట్ర అటవీశాఖ సలహాదారు
కేరళ తరహాలో ఏపీలో అభివృద్ధి : ఆయర్వేద, వెల్నెస్ పర్యాటకంలో కేరళ తరహాలో ఏపీలో అభివృద్ధి చేయొచ్చని కేరళకు చెందిన ఆయర్వేద, హెల్త్ టూరిజం డైరెక్టర్ బెన్నీ థామస్ వివరించారు. 'రాష్ట్ర పర్యాటక రంగం అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదా కల్పించి కొత్త పాలసీ ప్రకటించాలి. అనేక సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయని' పర్యాటకశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ పరంగా వారికి అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్నామన్నారు. అనుమతులు కూడా సులభతరం చేశామన్నారు. నదులు, తీర ప్రాంతంలో జెట్టీలు ఏర్పాటు చేసే అంశం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందని అన్నారు.
