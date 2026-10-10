పండగ నేపథ్యంలో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్లు - అదనపు బస్సులు నడపాలని విజ్ఞప్తి
Rush in Hyderabad Bus Stands :పండుగ నేపథ్యంలో సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు బస్సులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. ఆర్టీసీ 7వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నా సరిపోవడం లేదు.
Published : October 10, 2026 at 3:36 PM IST
Rush in Hyderabad Bus Stands : దసరా పండుగ నేపథ్యంలో సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో హైదరాబాద్లోని బస్టాండ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రజలు ఇబ్బందులు లేకుండా 7వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నట్లు టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. జేబీఎస్, ఎంజీబీఎస్తో పాటు ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఆరాంఘర్ తదితర కూడళ్ల నుంచి కూడా ప్రత్యేక బోర్డింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసింది. రద్దీ దృష్ట్యా శనివారం నుంచి ఈ నెల 22 వరకు 1300 బస్సులను వివిధ జిల్లాలకు నడిపేలా గ్రేటర్ ఆర్టీసీ ప్రణాళిక రూపొందించింది. శుక్రవారం 50 అదనపు బస్సులను పంపినట్టు గ్రేటర్ ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎ.శ్రీధర్ పేర్కొన్నారు.
మరిన్ని బస్సులు నడిపాలి
పండుగ నేపథ్యంలో సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు బస్సులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. గంటల తరబడి బస్టాండ్లోనే వేచి ఉండాల్సివస్తోందని వాపోతున్నారు. మరిన్ని బస్సులు నడిపి తమను గమ్యస్థానాలకు చేర్చాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. ప్రజలు ఇబ్బందులు లేకుండా 7 వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.
"పండగ సందర్భంగా పిల్లలు ఇంటికి వెళ్లడానికి వచ్చారు. బస్టాండ్లు రద్దీగా ఉన్నాయి. అదనపు బస్సులు నడిపితే అందరికీ సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అధికారులు స్పందించి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని కోరుతున్నాం" - గంగాధర్, ప్రయాణికుడు
"నేను గంట నుంచి బస్సు కోసం వేచి చూస్తున్నాను. బస్టాండ్ చాలా రద్దీగా ఉంది. బస్సులు లేటుగా వస్తున్నాయి" - శ్వేత, విద్యార్థిని
జేబీఎస్ నుంచి ఈ నెల 10 నుంచి 13 వరకు సాధారణ సర్వీసులతో పాటు రోజుకు వంద, 16, 17, 18 తేదీల్లో 300 నుంచి 400 అదనపు సర్వీసుల ద్వారా ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చనున్నట్టు పికెట్ డిపో మేనేజర్ శ్రీనివాస్రావు తెలిపారు. ఎంజీబీఎస్ నుంచి రోజూ 3400 సర్వీసులను ఆర్టీసీ నడుపుతుండగా పండగ నేపథ్యంలో మరో 1000 బస్సులను అదనంగా నడపాలని ఆర్టీసీ ప్రణాళికలు రూపొందించింది.
"7 వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నాం. ఈ నెల, 9, 10, 16, 17, 18 అదనపు బస్సులను నడుపుతున్నాం. రద్దీని బట్టి ఎక్కువ బస్సులను రన్ చేస్తాం" - ఆర్టీసీ అధికారి
ప్రైవేట్ వాహనాలే దిక్కు
ఆర్టీసీ బస్సులు సరిపోకపోవడంతో ప్రయాణికులు ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా వారు అందిన కాడికి దండుకుంటున్నారు.