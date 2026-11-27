దేవుడిలా వచ్చాడు - 73 మంది ప్రాణాలు కాపాడాడు
Bus Passenger Saved 73 People: ఓ వ్యక్తి సమయస్ఫూర్తి 73 మంది ప్రాణాలు కాపాడింది. కదులుతున్న బస్సులో డ్రైవర్కు మూర్ఛ రాగా, ఓ ప్రయాణికుడు బస్సును అదుపు చేసి తోటివారి పాలిట దేవుడయ్యాడు.
Published : November 27, 2026 at 2:06 PM IST
ఓ ప్రయాణికుడి చాకచక్యం, సమయస్ఫూర్తి, సాహసం 73 మంది ప్రాణాలు నిలబెట్టాయి. కదులుతున్న బస్సులో డ్రైవర్కు ఒక్కసారిగా మూర్ఛ రావడంతో స్టీరింగ్పై పడిపోయాడు. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ ప్రయాణికుడు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి బస్సును అదుపులోకి తీసుకుని ప్రమాదం జరగకుండా కాపాడి తోటి ప్రయాణికుల పాలిట దేవుడయ్యాడు. హనుమకొండ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటన గురించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
డ్రైవర్కు ఒక్కసారిగా మూర్ఛ
ఓ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు 73 మంది ప్రయాణికులతో గురువారం మధ్యాహ్నం 2.25 గంటలకు హనుమకొండ నుంచి హైదరాబాద్కు బయలుదేరింది. బస్సు కాజీపేట బాపూజీనగర్ చౌరస్తా దాటగానే డ్రైవర్ రాజుకు ఒక్కసారిగా మూర్ఛ రావడంతో స్టీరింగ్ ఒక వైపునకు తిప్పేశారు. దీంతో ప్రయాణికులంతా భయంతో గట్టిగా కేకలు వేశారు.
కండక్టర్ అప్రమత్తత - ప్రయాణికుడి చాకచక్యం
పరిస్థితి తీవ్రతను గుర్తించిన కండక్టర్ విజయ్ అప్రమత్తమయ్యాడు. వెంటనే డ్రైవర్ వద్దకు వెళ్లి బ్రేకులు వేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినా బస్సు అదుపులోకి రాలేదు. ఇంతలో ప్రయాణికుల్లో జనగామకు చెందిన రామకోటి అనే వ్యక్తి స్పందించారు. కండక్టర్ విజయ్తో కలిసి డ్రైవర్ రాజును పక్కకు జరిపి బ్రేకులు వేసి బస్సును ఆపారు. ప్రమాదం జరగబోతుందని గుర్తించిన కండక్టర్ విజయ్, ఆపేందుకు సాహసించిన ప్రయాణికుడు రామకోటిని ప్రయాణికులు, ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రశంసించారు.
ఊపిరి పీల్చుకున్న ప్రయాణికులు
ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక అప్పటి వరకు భయభ్రాంతులకు గురైన ప్రయాణికులు బస్సుకు బ్రేకులు పడి ఆగిన తర్వాత ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బస్సును అదుపు చేసే క్రమంలో రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్న ఆగమ్మ అనే వృద్ధురాలు, మరో మహిళను ఢీకొనడంతో వారికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
ప్రయాణికుడు, కండక్టర్కు ఏసీపీ ప్రశాంత్ రెడ్డి అభినందన
ప్రమాద సమయంలో అటుగా వస్తున్న కాజీపేట ఏసీపీ ప్రశాంత్ రెడ్డి తన వాహనాన్ని ఆపారు. వివరాలు తెలుసుకుని డ్రైవర్ రాజు, వృద్ధురాలిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. చాకచక్యంగా వ్యవహరించి బస్సును అదుపులోకి తీసుకుని 73 మంది ప్రయాణికులను కాపాడిన రామకోటిని, కండక్టర్ విజయ్లను అభినందించారు. వారికి శాలువా కప్పి సత్కరించారు.
మంత్రి పొన్నం అభినందన
విషయం తెలుసుకున్న రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ రామకోటికి ఫోన్ చేసి అభినందించారు. అతని సాహసాన్ని మెచ్చుకున్నారు.
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