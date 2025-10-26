రాత్రి వరకు డ్రైవింగ్ చేయాలి - మళ్లీ తెల్లవారుజామునే స్టీరింగ్ పట్టాలి - నిద్రపోయేది నాలుగైదు గంటలే
నిద్రపోయేది నాలుగైదు గంటలే - ఆర్టీసీ నైట్ హాల్ట్ సర్వీసుల డ్రైవర్ల విశ్రాంతికి అరకొర ఏర్పాట్లు - ఒక్కో గదిలో నేలపైనే ఆరేడుగురి నిద్ర - కొన్నిచోట్ల బస్సు సీట్లలోనే
Story on RTC Bus Drivers Problems : సుదూర ప్రాంతాలకు ఆర్టీసీ బస్సులు నడిపే డ్రైవర్లకు ముఖ్యంగా నైట్ హాల్ట్ సర్వీసుల్లో వెళ్లేవారికి నిద్రించేందుకు తగినంత సమయం, సరైన సౌకర్యాలూ కొరవడుతున్నాయి. వారికి రాత్రి నిద్రకు కనీసం ఆరున్నర నుంచి ఏడు గంటల వరకైనా ఉండాలి. కానీ నైట్ హాల్ట్లో విధులు నిర్వర్తించే బస్సుల డ్రైవర్లు నాలుగైదు గంటల నిద్ర కూడా పూర్తికాకుండానే మళ్లీ బస్సు స్టీరింగ్ పట్టాల్సి వస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని నగరాలకు వెళ్లే ప్రైవేటు బస్సుల డ్రైవర్లకూ తగినంత విశ్రాంతి లభించడం లేదని తెలుస్తోంది.
కనీస సదుపాయాలు కరవు : నైట్ హాల్ట్ సర్వీసుల డ్రైవర్లు మధ్యాహ్నం 1-2 గంటలకు స్టీరింగ్ పడితే రాత్రి 10:30 గంటలకు డ్యూటీ ముగుస్తుంది. ఏకదాటిగా 8-9 గంటలపాటు బస్సు నడపాల్సి ఉంటుంది. గమ్యం చేరినాక నిద్రపోయేందుకు చాలాచోట్ల కనీస సదుపాయాలు లేకపోవడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. కొన్నిచోట్ల రోడ్డు పక్కనే బస్సు ఆపి అందులోనే సీట్లపై నిద్రించాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి. మరికొన్నిచోట్ల రెస్ట్ రూములున్నప్పటికీ చిన్న గదిలో ఆరేడుగురు నిద్రపోవాలి. అదీ కటిక నేలపై. భోజనానంతరం నిద్రించేసరికే రాత్రి 11.30 అవుతుంది. రూట్ ఆధారంగా తెల్లవారుజామున 3:30-4:00 గంటలకు నిద్ర లేచి 4:00-4:30 గంటలకు మళ్లీ స్టీరింగ్ పడుతున్నారు. అంటే నిద్రపోయే సమయం 5 గంటల్లోపే ఉంటోంది. దీంతో ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అది పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీస్తోంది. ఈ పరిస్థితి కేవలం ఆర్టీసీలోనే కాదు ప్రైవేటు బస్సుల్లోనూ ఉంది.
ప్రైవేటు బస్సుల్లోనూ : హైదరాబాద్ నగరం నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, విశాఖపట్నం, ముంబయిలతో పాటు భువనేశ్వర్, కోయంబత్తూరు, కొచ్చి వంటి సుదూర ప్రాంతాలకూ ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు నడిపించే బస్సుల్లో ఇద్దరేసి డ్రైవర్లు ఉంటున్నప్పటికీ వారికీ తగినంత విశ్రాంతి ఉండట్లేదు. కొన్ని బస్సుల్లో రెండో డ్రైవర్ నిద్రించేందుకు ఉన్న బెర్తును కాస్తుల కక్కూర్తి కోసం ప్రయాణికులకు ఇస్తున్నారు.
సులభ్ కాంప్లెక్స్లో కాలకృత్యాలు : నగరంలోని ఉప్పల్లో నైట్ హాల్ట్ చేసే బస్సుల డ్రైవర్లకు కనీస సదుపాయాలు లేకపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. వరంగల్-2 డిపో బస్సులు 19, తొర్రూరు డిపోవి 18 మొత్తం 37 బస్సులు రోడ్డు పక్కన నైట్ హాల్ట్ చేస్తాయి. బస్సుల్లోనే డ్రైవర్లు నిద్రిస్తారు. రోడ్డు పక్కన సులభ్ కాంప్లెక్స్లో కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. రాత్రి 10:30-11:00 గంటలకు చేరుకుంటే నిద్రపోయేసరికి 11:30 దాటుతుంది. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకల్లా బయల్దేరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. కొన్ని బస్సులయిత వేకువజామున మూడింటి నుంచే మొదలవుతుంటాయి.
సరిగ్గా నిద్రే ఉండదు : సూర్యాపేట, తొర్రూరు, జనగామ తదితర డిపోలకు చెందిన 40కిపైగా బస్సులు రాత్రి 10:30-11:00 గంటలకు జగద్గిరిగుట్టకు చేరుకుని తెల్లవారుజామున నాలుగింటికి మళ్లీ బయల్దేరుతాయి. ‘సరిగ్గా నిద్రే ఉండదు. ఒక గదిలోనే ఏడెనిమిది మంది నిద్రపోవాలి. మా బెడ్షీట్లు మేమే తెచ్చుకోవాలి’ అని ఓ డ్రైవర్ వాపోయారు.
మిర్యాలగూడ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు బయల్దేరే ఓ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు సూర్యాపేట, మోత్కూరు మీదుగా ప్రయాణించి జగద్గిరిగుట్టకు రాత్రి 11 గంటలకు చేరుకుంటుంది. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు తిరిగి బయల్దేరి ఉదయం 10 గంటలకు సూర్యాపేటకు చేరుతుంది. ఒకే డ్రైవర్ మొత్తం 20 గంటల డ్యూటీ చేయాల్సి ఉంటుంది. రాత్రి విరామం ఐదు గంటల్లోపే. ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్ లాంటి ప్రధాన బస్టాండ్లలో విశ్రాంతి గదులున్నా సరిపడా లేవు.
