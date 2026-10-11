దసరాకి సొంతూళ్లకు పయనం - ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లు
Rush at Bus and Railway Stations : దసరా పండుగ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, ఉద్యోగస్థులు సొంతూళ్లకు పయనమయ్యారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన రహదారులు, బస్స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లు జనసందోహంగా మారాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 1:52 PM IST
Bus and Railway Stations Crowded with Passengers: విజయదశమి వేడుకల వేళ రాష్ట్రంలోని పల్లెలు పండగ శోభను సంతరించుకుంటుంటే పట్టణాలు, నగరాలు ఖాళీ అవుతున్నాయి. ఏపీ విద్యాశాఖ అక్టోబరు 12 నుంచి దసరా సెలవులు ప్రకటించడంతో విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు శనివారం రాత్రి నుంచే సొంతూళ్లకు పయనమయ్యారు. ముఖ్యంగా పొరుగు రాష్ట్రాల మహానగరాల నుంచి రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలకు వచ్చే ప్రయాణికుల తాకిడి అనూహ్యంగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన రహదారులు, బస్స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లు జనసందోహంగా మారాయి.
రిజర్వేషన్లు నిల్: పండగ పూట బంధుమిత్రుల మధ్య గడపాలనే ఆశతో ప్రయాణికులు ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. దీంతో రెగ్యులర్ రైళ్లలో రిజర్వేషన్లు ఎప్పుడో ముగిసిపోయి 'నో రూమ్' బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఏపీకి వచ్చే రైళ్లలోని సాధారణ (జనరల్) బోగీలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాయి. ప్లాట్ఫారాలపై కాలు పెట్టేందుకు సందు లేకపోవడంతో మహిళలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలానే ఆర్టీసీ సుదూర ప్రాంత సర్వీసుల్లో సీట్లన్నీ భర్తీ కావడంతో, బస్టాండ్లలో కరెంట్ బుకింగ్ కౌంటర్ల వద్ద ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు.
5,261 ప్రత్యేక బస్సులు: ప్రయాణికుల ఇబ్బందులను గమనించిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఈనెల 16 నుంచి 25వ తేదీ వరకు అత్యధికంగా 5,261 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. రైల్వేశాఖ సైతం ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఈ ప్రత్యేక సేవలు ఈనెల 16 నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుండగా విద్యాసంస్థల సెలవుల కారణంగా రద్దీ మాత్రం ముందే నుంచే మొదలైపోయింది. ఈ ముందస్తు రద్దీకి సరిపడా అదనపు సర్వీసులు లేకపోవడంతో బస్స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ దోపిడీ : ఆర్టీసీ, రైళ్లలో చోటు దొరకని ప్రయాణికులే లక్ష్యంగా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు దోపిడీకి తెరలేపారు. సిటీల నుంచి ఏపీకి వచ్చే ప్రైవేట్ బస్సుల టికెట్ ధరలను సాధారణ రోజుల కంటే రెండు నుంచి మూడు రెట్లు అదనంగా పెంచేశారు. పండగ పూట సొంతూరికి వెళ్లక తప్పని పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు అడిగినంత ఇచ్చుకుంటూ జేబులు గుల్ల చేసుకుంటున్నారు. అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రైవేట్ వాహనాల అడ్డగోలు వసూళ్లకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదని జనం వాపోతున్నారు. పండగ ప్రయాణం సంతోషాన్ని ఇవ్వాల్సింది పోయి ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తోందన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
బోగీల కిటికీల్లోనుంచి లోపలికి : రాష్ట్ర ఆర్థిక రాజధాని విశాఖ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో రైళ్లు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. శనివారం మధ్యాహ్నం విశాఖ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే ‘రత్నాచల్’లోకి అడుగుపెట్టేందుకు కూడా వీలుపడనంతగా కిటకిటలాడిపోయింది. సీట్లు కోసం బోగీల కిటికీల్లోనుంచి కూడా కొందరు లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నారు. పిల్లలు, వృద్ధులు అవస్థలకు గురయ్యారు. మరికొన్ని రోజులు పరిస్థితి ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది. దీంతో కొన్ని రైళ్ల వద్దనైనా ప్రయాణికులు వరుస క్రమం పాటించేలా అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు సూచిస్తున్నారు.
ప్లాట్ఫామ్లపైనే బ్యాగులు: విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్లు ప్రయాణికులతో నిండిపోయాయి. రద్దీ దృష్ట్యా ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నారు. వీటికి ముందస్తు రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పించారు. శనివారం ప్రయాణికుల్లో అత్యధికులు ప్రయాణానికి ముందు అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లడంతో వారి బ్యాగులు భద్రపరిచే క్లోక్రూమ్లు నిండిపోయాయి. దీంతో ఆర్టీసీ అధికారుల అనుమతితో క్లోక్రూం సిబ్బంది ప్లాట్ఫామ్లపైనే బ్యాగులను భద్రపరిచారు.
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