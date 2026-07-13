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రన్నింగ్‌లో ఊడిన పల్లెవెలుగు బస్సు టైరు - ప్రయాణికులకు తప్పిన పెను ప్రమాదం

మార్కాపురం, బాపట్ల జిల్లాల్లో బస్సులకు తప్పిన పెను ప్రమాదం - బేరింగ్ దెబ్బతినడంతో ఊడిన బస్సు టైరు - పంట కాల్వలోకి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ బస్సు - సురక్షితంగా బయటపడిన రెండు బస్సుల ప్రయాణికులు

Bus Accidents In Markapuram and Bapatla District
Bus Accidents In Markapuram and Bapatla District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 3:47 PM IST

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Bus Accidents In Markapuram and Bapatla District : ఇటీవల రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాలలో బస్సు ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల దూర, సమీప ప్రాంతాలకు బస్సులో ప్రయాణించాలనుకునే ప్రయాణికులలో ఒక తెలియని భయం నెలకొంది. కొన్నిసార్లు తీవ్ర ప్రాణనష్టం జరుగుతుండగా, మరికొన్నిసార్లు ప్రాణనష్టం జరగకపోయినా, ఏదో ఒక విధంగా ప్రయాణికులు బస్సుల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. అలాంటిదే మార్కాపురం, బాపట్ల జిల్లాలో ప్రయాణికులకు ఒక వింత అనుభవం కలిగింది.

రన్నింగ్​లో ఊడిన బస్సు టైరు : మార్కాపురం జిల్లాలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సుకు తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. రన్నింగ్​లో ఉండగానే బస్సు ముందు టైరు ఊడి సుమారు 200 అడుగుల దూరంలో పడిపోయింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 65 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు . డ్రైవర్​ అప్రమత్తతతో ఒక పెద్ద ఘోర ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా బయటపడడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, ఆదివారం సాయంత్రం మాచర్ల డిపోకు చెందిన పల్లెవెలుగు ఆర్టీసీ బస్సు మార్కాపురం బస్టాండ్​ నుంచి సుమారు 65 మంది ప్రయాణికులతో మాచర్ల వైపు బయలుదేరిన 15 నిమిషాల వ్యవధిలోనే మార్కాపురం మండలం దరిమడుగు గుండ్లకమ్మ నది వంతెన దాటింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో బస్సు కండక్టర్ వైపు ఉన్న ముందు చక్రం బేరింగ్ ఒక్కసారిగా విరిగిపోయింది.

బేరింగ్ దెబ్బతినడంతో వేగంగా వెళ్తున్న బస్సు ముందు టైరు ఊడిపోయి, ఏకంగా 200 అడుగుల దూరంలో రోడ్డు పక్కన పడిపోయింది. టైరు ఊడిపోవడంతో బస్సు ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పి ఒక వైపునకు వాలిపోయింది. అయితే బస్సులో సాంకేతిక లోపాన్ని ముందే పసిగట్టిన డ్రైవర్ ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా సమయస్ఫూర్తితో చాకచక్యంగా స్టీరింగ్‌ను అదుపులోకి తెచ్చి బస్సును రోడ్డు పక్కన సురక్షితంగా నిలిపివేశారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రయాణికులంతా వేగంగా బస్సు దిగి కిందకు వచ్చేసారు. ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడంతో ప్రయాణికులతో పాటు స్థానికులు కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. డ్రైవర్ అప్రమత్తత వల్లే తమ ప్రాణాలు దక్కాయని ప్రయాణికులు తెలిపారు.

పంటకాల్వలోకి దూసుకెళ్లిన బస్సు : బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె మండలం పెనుమూడి సమీపంలో RTC బస్సు ప్రమాదవశాత్తు పంట కాల్వలోకి దూసుకెళ్లింది. రేపల్లె నుంచి విజయవాడ వెళ్తుండగా పెనుమూడి చెక్ పోస్ట్ వద్ద మంచి నీళ్ల కోసం డ్రైవర్ బస్సు నిలిపి కిందకు దిగాడు. రోడ్డు పల్లంగా ఉండటంతో ఈదురు గాలి రావడంతో బస్సు నెమ్మదిగా ముందుకు కదిలి పక్కనే ఉన్న పంట కాల్వలోకి దూసుకువెళ్లింది. బస్సు కాలువ గట్టును ఢీకొని బోల్తా పడి ఆగిపోయింది. బస్సులోని 10 మంది ప్రయాణికులు కేకలు వేయడంతో, స్థానిక ఆటో డ్రైవర్లు ప్రయాణికులను బయటకు లాగారు. ఎవరికీ గాయాలు కాకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

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MARKAPURAM BUS ACCIDENT
BAPATLA BUS ACCIDENT
BUS ACCIDENTS IN STATE
BUS ACCIDENTS IN STATE

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