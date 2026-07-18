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ప్రకాశం జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా - తప్పిన పెను ప్రమాదం

ప్రకాశం జిల్లాలో పల్లెవెలుగు బస్సు బోల్తా - కొండపి–మద్దూరు మార్గంలో ప్రమాదం - రాత్రి కురిసిన వర్షానికి బస్సు జారినట్లుగా సమాచారం - ప్రమాదంపై స్పందించిన మంత్రి

Bus Accident In Prakasam District
Bus Accident In Prakasam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 1:09 PM IST

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Bus Accident In Prakasam District : ప్రకాశం జిల్లాలో 'పల్లె వెలుగు' బస్సు బోల్తా పడిన ఘటన కలకలం రేపింది. కొండపి–మద్దూరు మార్గంలో, ద్వారక సీఫుడ్స్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును తప్పించబోయి నియంత్రణ కోల్పోవడంతో 'పల్లె వెలుగు' బస్సు బోల్తా పడింది. సింగల్ రోడ్డు కావడం, మూలమలుపు వద్ద దట్టంగా ముళ్ల చెట్లు ఎదగడంతో ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు కనిపించడం లేదు. రాత్రి వర్షం కురవడం భూమి అంతా తడిగా ఉండడంతో మూలమలుపు వద్ద ఎదురుగా వస్తున్న బస్సును తప్పించే క్రమంలో బ్రేక్ వేయగా పక్కకు జారి బోల్తా కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. స్థానికుల సహాయంతో వారిని కొండపి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, ప్రస్తుతం అక్కడ చికిత్స పొందుతున్నారు.

ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో సుమారు 60 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని, వారిలో 20 మంది పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. అదృష్టవశాత్తూ, ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బస్సు డ్రైవర్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలపై దర్యాప్తు చేపట్టారు.

"మలుపు వద్ద చెట్లు అడ్డుగా ఉండటం వల్ల, ఎదురుగా వస్తున్న బస్సు డ్రైవర్‌కు కనిపించలేదు. ప్రమాదాన్ని తప్పించే ప్రయత్నంలో వాహనం అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. బ్రేకులు పనిచేయకపోవడం కూడా అందుకు ఒక కారణం. అంతేకాకుండా, మలుపు వద్ద ఏ డ్రైవర్‌ కూడా హారన్​ మోగించకపోవడం, రెండు బస్సులు వేగంగా నడపడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగింది".- ప్రయాణికులు

ప్రమాదం పై స్పందించిన మంత్రి : పల్లె వెలుగు బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి స్వామి స్పందించారు. యాక్సిడెంట్​కు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. గాయపడినవారికి మెరుగైాన చికిత్స అందించాలని అదేశించారు.

ప్రకాశం జిల్లా కొండపి వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ఆరా తీశారు. ప్రమాద ఘటనపై ఆర్టీసీ, జిల్లా అధికారులతో మంత్రి ఫోన్‌లో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు తక్షణ వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన కండక్టర్‌కు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని సూచించారు. బాధిత ప్రయాణికులకు, పాఠశాల విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని వైద్య సదుపాయాలు కల్పించాలని సూచించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా భద్రతా చర్యలు మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలన్నారు.

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ప్రకాశం జిల్లాలో బస్సు ప్రమాదం
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