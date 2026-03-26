ఘోర బస్సు ప్రమాదం - 13 మంది ప్రయాణికులు సజీవదహనం
ఏపీలోని మార్కాపురంలో ప్రైవేట్ బస్సు దగ్ధం - 13 మంది సజీవదహనం - ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 35 మంది ఉన్నారని సమాచారం - హరికృష్ణ ట్రావెల్స్ బస్సుగా గుర్తించిన అధికారులు
Published : March 26, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 9:00 AM IST
Markapuram Bus Accident AP : ఏపీలోని మార్కాపురం జిల్లాలో టిప్పర్ను ఢీకొని ప్రైవేట్ బస్సు దగ్ధమైంది. ఈ ఘటనలో 13 మంది సజీవ దహనమవ్వగా, 15 మందికి గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 35 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రమాద సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్షతగాత్రులను మార్కాపురం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ప్రైవేటు బస్సు హరికృష్ణ ట్రావెల్స్కు చెందినది గుర్తించారు.
ఈ ప్రమాదంలో కోరుట్ల, జగిత్యాల ప్రాంతానికి చెందిన నలుగురు ఉన్నట్లు సమాచారం. జీవనోపాధి కోసం ఆంధ్రా ప్రాంతానికి చెందిన సుతారీలు, కార్మికులు వచ్చి ఇక్కడ గృహ నిర్మాణ పనులు చేస్తుంటారు. ఏపీలోని కనిగిరి, పామూరు వాసులు ఉన్నట్లు తెలిసింది. 3 అగ్నిమాపక యంత్రాలతో పోలీసులు మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. బస్సు, టిప్పర్ లారీ పూర్తిగా కాలిపోయాయి.
అసలు ఏం జరిగిందంటే? : ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీలోని పామూరుకు వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని మార్కాపురం జిల్లా పలకల క్వారీల వద్ద ఎదురుగా వస్తున్న టిప్పర్ను బస్సు ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సులో మంటలు చెలరేగి మొత్తం కాలిపోయింది. ఇందులో 13 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మంటలు చెలరేగడంతో అది గమనించిన 10 మంది ప్రయాణికులు హుటాహుటిన బస్సు నుంచి కిందకు దిగిపోయారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి : మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. టిప్పర్-ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులు మృతి చెందడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంపై ఆయన అధికారులతో మాట్లాడారు. గాయపడిన వారికి అందుతున్న వైద్య సాయంపై సమాచారం తెలుసుకున్నారు.
హరికృష్ణ ట్రావెల్స్కు చెందిన ఈ బస్సు తెలంగాణలోని నిర్మల్ నుంచి బయలుదేరి నెల్లూరుకు వెళుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని తక్షణమే వివిధ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నామని జిల్లా పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి లోకేశ్ : బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రయాణికులు మృతి చెందడం తీవ్రంగా కలచి వేసిందని విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.
బస్సు ప్రమాదంపై రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి స్పందించారు. ప్రమాదంలో పలువురు మృతి చెందడం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ప్రమాద ఘటనా స్థలిని మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన కారణాలను ఎమ్మెల్యే అధికారులతో కలిసి ఆరా తీస్తున్నారు. క్షతగాత్రులను తక్షణమే వైద్య సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు. దీంతో సహాయక చర్యలను అధికారులు ముమ్మరం చేస్తున్నారు.
బస్సు ప్రమాదానికి ముందే డివైడర్ను ఢీకొన్న బైక్ - పోలీసుల క్లారిటీ