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అనంతపురం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు

బ్రిడ్జిపై నుంచి పడిన ట్రావెల్స్‌ బస్సు, ఐషర్ వాహనం - 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు, డ్రైవర్​ పరిస్థితి విషమం

Bus Accident At pogaruru of Anantapur District
Bus Accident At pogaruru of Anantapur District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:33 AM IST

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Bus Accident At pogaruru of Anantapur District: అనంతపురం జిల్లా పామిడి మండలం పొగురూరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఈ రోజు (ఆదివారం) తెల్లవారు జామన రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పొగురూరు బ్రిడ్జిపై వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సును ఐషర్ వాహనం ఢీ కొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు రెండు వాహనాలు బ్రిడ్జిపై నుంచి పడిపోయాయి. ఈ ఘటనలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 20 మందికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు, పోలీసులు అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి సమీపంలోని పామిడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదం కారణంగా హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. రహదారిపై వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టి, ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించారు. ఘటనకు సంబంధింతి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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BUS ACCIDENT AT ANANTAPUR DISTRICT

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