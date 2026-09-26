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నాగావళిలో పెరుగుతున్న వరద - భయం గుప్పిట్లో 'బూర్జ'

నాగావళి నదికి వరద పెరిగిందంటే చాలు గ్రామస్థులందరికి కంటి మీద కునుకు ఉండదు. ఈసారి కూటమి ప్రభుత్వమైనా న్యాయం చేస్తుందని ఆశగా వేడుకుంటున్నారు.

చిన్న వరద వచ్చినా బూర్జను చుట్టేసే నాగావళి నది
చిన్న వరద వచ్చినా బూర్జను చుట్టేసే నాగావళి నది (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:44 PM IST

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Burja Mandal Center Faces Constant Flood Threat from Nagavali River : నాగావళి నదికి వరద వస్తుందంటే చాలు అక్కడ జనాల్లో గుబులు. తరతరాలుగా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతున్నా పట్టించుకోనే నాధుడే కరువయ్యారు. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి తప్ప వీరి తలరాతలు మారడం లేదు. నాగావళి నదిలో వరద పెరిగిందంటే చాలు వీరందరికీ కంటి మీద కునుకు ఉండదు. ఈసారి కూటమి ప్రభుత్వమైన న్యాయం చేస్తదేమోనని ఆశగా వేడుకుంటున్నారు.

సుదీర్ఘంగా ప్రయాణం చేస్తూ : ఒడిశా రాష్ట్రంలో పుట్టిన నాగావళి నది సుమారు 2 వందల 56 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి చివరకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. జిల్లాలోని బూర్జ, ఆమదాలవలస, శ్రీకాకుళం మండలాల మీదుగా ఈ నాగావళి నది సుదీర్ఘంగా ప్రయాణం చేస్తూ చివరకు పెద్ద గనగళ్లవానిపేట సముద్రతీరంలో కలుస్తుంది. అయితే నాగావళి నదికి వరదలు రావడం సహాజం. కానీ నదిలో ఏ మాత్రం వరద పెరిగితే చాలు బూర్జ మండల కేంద్రాన్ని చుట్టిముట్టేస్తుంది.

పురాతన దేవాలయాలు : కళింగపట్నం, పార్వతీపురం ప్రధాన రహదారికి మూడు కిలోమీటర్లు దూరంలో నాగావళి నది పక్కనే బూర్జ మండల కేంద్రం ఉంటుంది. బూర్జలో 9 వందల 72 ఇళ్లల్లో 3 వేల 46 మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. పురాతన దేవాలయాలు ఉన్న బూర్జలో ఏ మాత్రం నాగావళి నదిలో వరద నీరు వస్తే చాలు నేరుగా తెలగవీదిని తాకుతోంది. ఇక వరద ప్రవాహం పెరిగిందంటే చాలు గ్రామాన్ని చుట్టిముట్టేస్తుంది.

స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఏళ్లు గడుస్తున్నా : మండల కేంద్రం కావడంతో పోలీస్ స్టేషన్​తో పాటు మిగిలిన కార్యాలయాలకు వరద నీరు చేరడంతో కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న అధికారులు, సిబ్బంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఏళ్లు గడుస్తున్నా అభివృద్ధికి నోచుకోక, మౌలిక వసతుల కొరతతో సతమతమవుతోంది బూర్జ మండల కేంద్రం. నదికి వరదలు వచ్చే ప్రతి సారి వీధుల్లోకి, ఇళ్లలోకి వరద నీరు చొరబడుతుందని స్థానికులు లబోదిబోమంటున్నారు. ఎన్ని సార్లు మెర పెట్టుకున్నా పట్టించుకునే నాధుడే కరువయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చిన్నపాటి వరద వచ్చినా : చిన్నపాటి వరద వచ్చినా రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా భయం గుప్పిట్లో కాలం వెల్లబుచ్చుతున్నామని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే చాలా మంది ఇళ్లు విడచిపెట్టి వెళ్లిపోయారని స్ధానికులు అంటున్నారు. ఎన్నికల వేళ, వరద వచ్చే సమయంలో మాత్రమే ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు హడావుడి చేస్తున్నారు తప్ప నాగావళి నదికి వరద గట్టు నిర్మాణం చేయడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

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TAGGED:

BURJA FLOODS
BURJA MANDAL ANDHRA
BURJA FLOOD THREAT
BURJA DEVELOPMENT ISSUES
NAGAVALI RIVER FLOOD

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