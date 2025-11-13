భద్రత రెట్టింపు, ప్రతీ లగేజ్ చెకింగ్ - విమానాశ్రయాలకు కేంద్రం ఆదేశం
అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు కేంద్ర పౌర విమానయాన భద్రతా విభాగం మార్గదర్శకాలు - విమానాశ్రయాలలో భద్రతను రెట్టింపు - సరకు రవాణా చేసే ప్రాంతమంతా విమానాశ్రయ భద్రత అధికారులకు యాక్సెస్ కంట్రోల్
Published : November 13, 2025 at 8:58 PM IST
Security Guidelines For Airports : దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలోని పేలుడు దుర్ఘటన దేశం మొత్తం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఈ తరహా దాడులు మరెక్కడా చోటుచేసుకోకుండా ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. దీనికోసం దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ప్రజారవాణా వ్యవస్థలపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో విమానాశ్రయాలలో భద్రత విభాగాన్ని మరింత కట్టుదిట్టం చేసింది.
విమానయాన భద్రతా విభాగం మార్గదర్శకాలు : దేశవ్యాప్తంగా అన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు కేంద్ర పౌర విమానయాన భద్రతా విభాగం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో ఇతర విమానయాన సంస్థల విమానాల్లో భద్రతను పర్యవేక్షించాలని స్పష్టం చేసింది. ఉగ్ర చర్యలకు పాల్పడే వ్యక్తులు హానికరమైన రసాయన పదార్థాలు, విషపూరితమైన వస్తువులు, ఐఈడీ వంటి పేలుడు పదార్థాలను వేర్వేరుగా తరలించే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. దీని దృష్ట్యా ప్రతి కార్గో కన్సైన్మెంట్ను సెన్సర్లతో పరీక్షించడమే కాకుండా భౌతికంగా పరిశీలించాలని మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది. ఎవరైనా అనుమాదస్పద, అపరిచిత వ్యక్తులు వస్తువులు కనిపించినా ప్రయాణికులు వెంటనే విమానాశ్రయ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపింది. దేశంలోని అత్యంత రద్దీ కలిగిన ప్రధాన విమాశ్రయాల వద్ద మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని తెలిపింది.
మరికొన్ని మార్గదర్శకాలు ఇలా :
- అన్ని విమానాశ్రయాలలో భద్రతను రెట్టింపు చేయండి. ప్రవేశ (ఎంట్రీ), నిష్క్రమణల (ఎగ్జిట్) ద్వారాల వద్ద నిఘా వ్యవస్థ బలోపేతం చేయడమే కీలకం.
- ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద వంద శాతం సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి ప్రయాణికుడి పీఎన్ఆర్ నంబరును విధిగా పరిశీలించి, సామాగ్రిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశాకే విమానాశ్రయం లోపలికి పంపాలి.
- అన్ని విమానాల వద్ద రెండు నిచ్చెనలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. కాస్త సమయం ఎక్కువైనా ప్రాయాణికుల హ్యాండ్ బ్యాగులు, ఎలక్రానిక్ వస్తువులను సెన్సర్లు, డిటెక్టర్లతో తనిఖీలు నిర్వహించాలి. అవసరమైతే భౌతికంగా తనిఖీలు చేయాలి.
- బాంబు నిర్వీర్య దళాలను అప్రమత్తంచేసి గంట, రెండు గంటలకు ఒక సారి విమానాశ్రయంలోని కీలక ప్రాంతాలు, ద్వారాల వద్ద తనిఖీలు చేయించాలి.
- భద్రత సిబ్బంది తక్కువగా ఉంటే స్థానిక పోలీసుల సాయం తీసుకోవాలి. సత్వర స్పందన బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి వాహనాన్ని తనిఖీచేసి విమానాశ్రయంలోకి పంపించాలి.
- ప్రయాణికుల విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో వారి ప్రవర్తన అనుమాస్పందా అనిపించినా పక్కకు తీసుకెళ్లి విచారించాలి. వారి సామగ్రి, బ్యాగ్లను ఇన్లైన్ హోల్డ్ బ్యాగేజ్ పద్ధతి ద్వారా స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరిగా చేయాలి.
- విమానాశ్రయ పరిసర ప్రాంతాల్లోని పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, రన్వేకి దగ్గరిలోని వాహనాలు నిలిపే చోట విమానాల టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ సమయానికి పావుగంట ముందు స్నైఫర్ డాగ్స్తో తనిఖీలు నిర్వహించాలి.
- ఎయిర్పోర్టు సమీపంలో మెక్రోలైట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, ప్రైవేటు జెట్ విమానాలతో పాటు సంప్రదాయేతర విమాన మోడళ్లు పారా గ్లైడర్, డ్రోన్లు, హైట్ ఎయిర్ బెలూన్ల కదలికలను భద్రత అధికారులు పర్యవేక్షిస్తుండాలి.
- సరకు రవాణా చేసే ప్రాంతమంతా విమానాశ్రయ భద్రత అధికారులకు యాక్సెస్ కంట్రోల్ పద్ధతిలో ఉండేలా ఉన్నతాధికారులు చర్యలు చేపట్టాలి.
అలర్ట్- దిల్లీ, ముంబయి ఎయిర్పోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు- పలు విమానాలకు కూడా సందేశాలు
200 IEDలతో 26/11 తరహా కుట్రకు ప్లాన్- తవ్వే కొద్దీ వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు