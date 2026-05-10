ఏపీకి నాలుగువైపులా బుల్లెట్ ట్రైన్ - గంటకు 600 కి.మీ. వేగంతో దూసుకెళ్లేలా
బుల్లెట్ రైల్ కారిడార్ డిజైన్లో మార్పులతో డీపీఆర్ - గరిష్ఠంగా 320 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే పరుగులు - హైదరాబాద్- చెన్నై కారిడార్ అమరావతి విమానాశ్రయం మీదుగా వెళ్లేందుకు గ్రీన్సిగ్నల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 1:38 PM IST
Bullet Trains From Amaravati To Hyderabad And Chennai: భాగ్యనగరం హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా చెన్నై, బెంగుళూరు, చెన్నై నుంచి బెంగుళూరు మధ్య బుల్లెట్ రైలు వెళ్లే డిజైన్తో రూపొందించనున్నారు. ఇప్పటివరకు గంటకు 350 కిలోమీటరు వేగంతో రైళ్లు వెళ్లేటటువంటి డిజైన్తో ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే, డీపీఆర్ తయారు చేస్తున్నారు. దాదాపు 600 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉండేలా డిజైన్లో పలు మార్పులను చేయాలంటూ డీపీఆర్ను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తయారు చేస్తున్నారు. అదే విధంగా గంటకు 600 కిలోమీటర్లు వేగం డిజైన్తో కారిడార్లు నిర్మించినప్పటికీ బుల్లెట్ రైళ్లను మాత్రం గరిష్ఠంగా గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే నడుపుతారు.
ప్రధానంగా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ హైదరాబాద్-అమరావతి- చెన్నై మధ్య హైస్పీడ్ రైల్వే లైన్ను అమరావతిలో నిర్మించనున్న విమానాశ్రయం మీదుగా వెళ్లే విధంగా ఎలైన్మెంట్లో పలుమార్పులను చేయాల్సిందిగా సీఎం చంద్రబాబు గతేడాది అక్టోబర్లోనే రైల్వే శాఖ అధికారులతో సమీక్షలో సూచనలు చేశారు. అందుకు అనుగుణంగా అధికారులు రైల్వే బోర్డుకు ప్రతిపాదనలు పంపించగా, దానికి రైల్వేశాఖ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అదే విధంగా హైదరాబాద్-చెన్నై లైన్కు రెండు ఎలైన్మెంట్లను పరిశీలిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ముంబయి వైపు వెళ్లే హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ పాయింట్ నుంచి శంషాబాద్, బాటసింగారం, నార్కెట్పల్లి, ఖమ్మం మీదుగా ఏపీ ప్రాంతంలోనికి ప్రవేశించే అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, తిరుపతి విమానాశ్రయం స్టేషన్ల మీదుగా చెన్నై సెంట్రల్ వరకు ఎలైన్మెంట్ను రైల్ ఇండియా టెక్నికల్ అండ్ ఎకనమిక్ సర్వీస్ను ప్రతిపాదించడం గమనార్హం. అయితే తెలంగాణ సర్కార్ మాత్రం హైదరాబాద్లోని ముంబయి వైపుగా వెళ్తున్న హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ పాయింట్ నుంచి శంషాబాద్, ఫ్యూచర్సిటీ, అదే విధంగా ఏపీలో దాచేపల్లి, అమరావతి మీదుగా ఆపై అక్కడి నుంచి రైట్స్ ప్రతిపాదించిన మార్గాన్ని సూచించింది.
ఏపీ పరిధిలోని ఎలైన్మెంట్పై క్లారిటీ: మొత్తంగా చూసినట్లయితే హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై కారిడార్ దాదాపు 760 కిలోమీటర్లు ఉండనుండటం గమనార్హం. అయితే ఇందులో ఏపీ పరిధిలో 504 కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్- బెంగళూరు కారిడార్ విషయంలోనూ ఏపీ పరిధిలోని ఎలైన్మెంట్పై క్లారిటీ వచ్చినప్పటికీ తెలంగాణలో రెండు మార్గాలను పరిశీలిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ముంబయి వైపు వెళ్లేటటువంటి హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ పాయింట్ నుంచి శంషాబాద్, భారత్సిటీ, మహబూబ్నగర్, వనపర్తిరోడ్ మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు, డోన్, గుత్తి, అనంతపురం, దుద్దేబండ , హిందూపురం, కర్ణాటకలో అలిపుర, దేవనహళ్లి, కొడిహళ్లి మీదుగా బెంగళూరు వరకు ఎలైన్మెంట్ను రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించడం గమనార్హం.
అయితే దీనికి తెలంగాణ సర్కార్ మాత్రం హైదరాబాద్లో ముంబయి వైపు వెళ్లే హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ పాయింట్ నుంచి శంషాబాద్, భారత్సిటీ, మన్ననూర్, సోమశిల రోడ్ మీదుగా ఏపీలో కర్నూలు వైపు వెళ్లే ఎలైన్మెంట్ను సూచించడం విశేషం. ఈ కారిడార్ సుమారు 605 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు 263 కిలోమీటర్లు ఉండనుంది.
చెన్నై-బెంగుళూరు కారిడార్లో.. అంతేకాకుండా చెన్నై- బెంగళూరు మధ్య 306 కిలోమీటర్ల హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ను నిర్మించనున్నారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు, పలమనేరు మీదుగా 90 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధానంగా చిత్తూరు నుంచి తిరుపతికి 70 కిలోమీటర్ల హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ నిర్మించినట్లయితే అటు చెన్నై- బెంగళూరు కారిడార్కు, ఇటు హైదరాబాద్- అమరావతి- చెన్నై కారిడార్కు అనుసంధానం కలుగుతుందని సీఎం చంద్రబాబు గతంలోనే రైల్వే అధికారులకు సూచించడం అభినందనీయం. దీనికి సంబంధించి రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఏప్రిల్లో విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబుతో సమావేశమై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా చిత్తూరు- తిరుపతి మధ్య హైస్పీడ్ కారిడార్ను పరిశీలిస్తామని రైల్వే మంత్రి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
విజయవాడ-విశాఖ కారిడార్: దీనికితోడు విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నానికి హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ను సైతం నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. గడచిన ఏప్రిల్ నెలలో జరిగిన సమావేశంలో రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ దీనిపై సైతం స్పష్టతను ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఏడు హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లు నిర్మించనున్నామని, అవి కొలిక్కి వచ్చిన తర్వాత విజయవాడ-విశాఖపట్నం కారిడార్ను తర్వాత దశలో పరిశీలిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
