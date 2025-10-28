ETV Bharat / state

అమరావతికి బుల్లెట్‌ రైలు - విమానాశ్రయంతో అనుసంధానం

రైల్వే ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - అమరావతిలో నిర్మించనున్న విమానాశ్రయంతో కలిసేలా బుల్లెట్‌ రైలు ప్రణాళిక

Bullet Train to Amaravati Airport
Bullet Train to Amaravati Airport (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Bullet Train to Amaravati Airport: ఏపీలో రవాణా, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు రైల్వే ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష నిర్వహించారు. పోర్టు ప్రాంతాలకు రైల్వే లైన్‌ అనుసంధానం ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. మూలపేట, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, రామాయపట్నం వంటి నూతన పోర్టులను రైల్వే నెట్వర్క్‌తో కలుపుతూ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయాలని సూచించారు.

సోమవారం సచివాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో రూ.33,630 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టుల పురోగతిని సీఎం పరిశీలించారు. ఇప్పటివరకు ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య రైల్వే అనుసంధానం మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. ఇకపై తూర్పు, పశ్చిమ దిశల్లో రైల్వే కనెక్టివిటీ విస్తరణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.

ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు, బుల్లెట్‌ రైల్‌ ప్రాజెక్టులు: హైదరాబాద్‌- బెంగళూరు, హైదరాబాద్​-చెన్నై మార్గాల్లో హైస్పీడ్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ ప్రతిపాదనలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. అమరావతిలో ఏర్పడనున్న అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని కలుపుతూ బుల్లెట్‌ రైలును అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన సూచించారు. చెన్నై-బెంగళూరు హైస్పీడ్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ తిరుపతి మీదుగా వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు.

ఖరగ్‌పుర్‌ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా చెన్నై వరకు నిర్మించనున్న డెడికేటెడ్‌ రైలు రవాణా కారిడార్‌పై కూడా సీఎం చర్చించారు. నడికుడి-శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో భూసేకరణను పూర్తి చేసేందుకు రూ.27 కోట్లు తక్షణమే విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు. రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించిన అమరావతి, గన్నవరంలో కొత్త టెర్మినళ్ల నిర్మాణానికి భూమి కేటాయింపునకు సీఎం సమ్మతించారు. గుంటూరు-గుంతకల్లు డబ్లింగ్‌ పనులు, కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య మూడో లైన్‌ నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని సూచించారు.

ఐకానిక్‌ రైల్వే స్టేషన్ల అభివృద్ధి: ‘విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లను ఐకానిక్‌ స్టేషన్లుగా అభివృద్ధి చేయాలి. కొత్తగా నిర్మించనున్న అమరావతి స్టేషన్‌ వినూత్న రూపంలో ఉండాలి’ అని సీఎం పేర్కొన్నారు. విజయవాడ స్టేషన్‌ ఆధునికీకరణ పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని, తిరుపతి స్టేషన్‌ నుంచి ప్రయాణికులు బయటకు వచ్చేందుకు సౌలభ్యం కోసం స్కైవాక్‌ వంతెన నిర్మించాలని ఆదేశించారు. విశాఖపట్నం స్టేషన్‌ను జ్ఞానాపురం వైపు అభివృద్ధి చేస్తే ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు తగ్గుతాయని సూచించారు.

‘అమృత్‌ భారత్‌ పథకం కింద జరుగుతున్న పనులన్నీ ఈ డిసెంబరు లోపల పూర్తయ్యేలా చూడాలి. విశాఖలో దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ కార్యాలయ నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలి. కొత్తవలస-కిరండోల్‌, కొత్తవలస-విజయనగరం, దువ్వాడ-సింహాచలం మార్గాల్లో అదనపు లైన్ల నిర్మాణంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలి. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే రాజమహేంద్రవరం స్టేషన్‌లో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాలి’ అని సీఎం ఆదేశించారు.

పుష్కరాల కోసం ప్రత్యేక రైళ్లు: రాజమహేంద్రవరం స్టేషన్‌ను రూ.271 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. గోదావరి పుష్కరాల సందర్భంగా రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి 1,012 ప్రత్యేక రైళ్లు నడిపే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. విజయవాడ, గుంటూరు నగరాల్లోని రైల్వే కోచింగ్‌ టెర్మినళ్ల విస్తరణ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు ఎంటీ కృష్ణబాబు, సాయిప్రసాద్‌, దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సంజయ్‌ శ్రీవాస్తవ, తూర్పు కోస్తా రైల్వే జీఎం పరమేశ్వర్‌ ఫంక్వాల్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

