హైదరాబాద్​ టు బెంగళూరు - కర్నూలు మీదుగా బుల్లెట్​ ట్రైన్​

ముమ్మరంగా బుల్లెట్​ ట్రైన్​ సర్వే - ట్రాక్‌ నిర్మాణానికి వడివడిగా అడుగులు - వేగవంతమైన గుంటూరు-గుంతకల్లు, ముద్కేడ్‌-డోన్‌ డబ్లింగ్‌ పనులు

Bullet Train Service in Kurnool District
Bullet Train Service in Kurnool District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 1:18 PM IST

Bullet Train Service in Kurnool District: ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా మీదుగా బుల్లెట్‌ రైలు వెళ్లేందుకు మార్గం సుగమం అవుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని మార్గాల్లో బుల్లెట్‌ ట్రైన్లను నడపాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు మార్గాన్ని ఎంపిక చేశారు. అందుకు అనువైన ట్రాక్‌ నిర్మాణానికి మట్టి నమూనాలను సేకరిస్తున్నారు. అదే విధంగా గుంటూరు-గుంతకల్లు, ముద్కేడ్‌-డోన్‌ డబ్లింగ్‌ పనులన్నీ వేగవంతమయ్యాయి. అయితే అమృత్‌ భారత్‌ కింద స్టేషన్ల ఆధునికీకరిస్తున్నారు.

వేగాన్ని తట్టుకునేలా ట్రాక్​ నిర్మాణం: కర్నూలు-బెంగళూరు మధ్య దూరం 427 కి.మీ. మేర ఉంది. ప్రస్తుతం వందే భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో 5.30 గంటలు పడుతోంది. దీని గరిష్ఠ వేగం దాదాపుగా 180 కిలోమీటర్లు అయినప్పటికీ 130 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే నడుపుతున్నారు. బుల్లెట్‌ రైలు అందుబాటులోకి వస్తే మాత్రం కర్నూలు నుంచి బెంగళూరు కంటోన్మెంట్‌ స్టేషన్‌కు 1.20 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు. దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 350 కి.మీ. అయితే భద్రత కారణాల నేపథ్యంలో 320 కి.మీ. వేగంతోనే నడుపుతారు. ఈ వేగం తట్టుకునేలా అనువైన ట్రాక్​ను నిర్మించాల్సి ఉంటుంది.

నూతన సర్వీసులు నడిపేందుకూ అవకాశం: గుంటూరు-గుంతకల్లు రైలు మార్గంలో డబ్లింగ్‌ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. రూ.3,631 కోట్లు వెచ్చించి 401.47 కి.మీ. మార్గాన్ని బాగు చేస్తున్నారు. 57.738 కి.మీ. మేర పనులు చేయాల్సి ఉంది. తద్వారా 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇవి పూర్తైతే నంద్యాల నుంచి గుంటూరు, విజయవాడ, గుంతకల్లు వైపు పలు నూతన సర్వీసులను నడిపేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ఉత్తర, దక్షిణ భారతాన్ని కలిపే ఉద్దేశం: ఉత్తర-దక్షిణ భారతదేశ ప్రాంతాలను కలిపే ఉద్దేశంతో ముద్కేడ్‌-డోన్‌ రైల్వే లైన్‌కు కేంద్రం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా మహారాష్ట్రలోని ముద్కేడ్‌ నుంచి ఏపీలోని డోన్‌ వరకు 417.88 కిలోమీటర్ల మేర రూ.4,686.09 కోట్లతో డబ్లింగ్‌ పనులను చేపడుతున్నారు. పెండింగ్‌లో ఉన్నటువంటి మహబూబ్‌నగర్‌-డోన్‌ మధ్య 197 కి.మీ. మేర పనులు 2029 నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవి ఒకవేళ పూర్తైతే హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు, తిరుపతి, చెన్నై వైపు ఎక్కువ రైళ్లను నడిపే అవకాశముంటుంది.

గతంలో బుల్లెట్​ ట్రైన్​పై సీఎం చంద్రబాబు: సౌత్‌ ఇండియాలో 4 ముఖ్యమైన నగరాలను హైదరాబాద్‌, అమరావతి, చెన్నై, బెంగళూరు అనుసంధానం చేసేలా బుల్లెట్‌ రైలు నడిపేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా గతంలో సీఎం చంద్రబాబు కోరిన విషయం తెలిసిందే. ఈ 4 ఎకానమిక్‌ హబ్‌లను కవర్‌ చేస్తూ బుల్లెట్‌ రైలు పెడితే ఆర్థికపరమైన కార్యలాపాలు మరింతగా పెరుగుతాయని చంద్రబాబు అన్నారు.

2027 నాటికి పనులు ప్రారంభం కావొచ్చని అన్నారు. అయితే నడికుడి-శ్రీకాళహస్తి, కోటిపల్లి-నరసాపురం మధ్య రైల్వే లైన్లు ఇవ్వాలని కోరామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. కొన్ని రైల్వే లైన్లకు మ్యాచింగ్‌ గ్రాంట్‌ ఇవ్వాలనీ, వాటిపై చర్చిస్తామని తెలిపారు. ఏపీలో రూ.75,000 కోట్ల రైల్వే పనులు జరుగుతున్నాయని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు.

