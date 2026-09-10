హైదరాబాద్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ - ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ జారీ
బహదూర్గూడలో 796.28 ఎకరాల భూమిని సేకరించనున్న అధికారులు - ఇంటిగ్రేటెడ్ మొబిలిటీ హబ్ పేరిట ఏర్పాటు - శంషాబాద్ విమానాశ్రయ రన్వేకు కూతవేటు దూరంలో బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్
Published : September 10, 2026 at 9:42 AM IST
Bullet Train Hub in Hyderabad : తెలంగాణ రవాణా రంగాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ప్రతిష్ఠాత్మక అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయనున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్కు మొదటి అడుగు పడింది. హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని దేశంలోనే మొట్టమొదటి హైస్పీడ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ కనెక్టివిటీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ను శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో భారీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మొబిలిటీ హబ్ పేరిట (సమీకృత సమగ్ర రవాణా కేంద్రం) ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. ఈ మెగా మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన భూసేకరణ ప్రక్రియను రంగారెడ్డి జిల్లా రెవెన్యూ అధికారులు అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
సర్వీస్ రోడ్డును ఆనుకుని : ఈ భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు కోసం శంషాబాద్-తుక్కుగూడ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) సర్వీస్ రోడ్డును ఆనుకుని ఉన్న బహదూర్గూడ పరిధిలో 796.28 ఎకరాల భూమిని సేకరించనున్నారు. ఈ మేరకు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి ఈ ప్రక్రియ కోసం ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం సేకరిస్తున్న మొత్తం స్థలంలో సర్వే నంబర్లు 28, 62 పరిధిలోని 750 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉండగా, మిగిలిన 46.28 ఎకరాలు ప్రైవేటు, పట్టా భూములుగా అధికారులు గుర్తించారు. నోటిఫికేషన్ వెలువడిన నేపథ్యంలో కలెక్టర్ ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఈ భూముల్లో ఎలాంటి లావాదేవీలు లేదా ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ పనులు చేపట్టరాదని రెవెన్యూ యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రతిపాదనలపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే 60 రోజుల్లోగా లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయవచ్చని పేర్కొంది.
ప్రయాణికులు నేరుగా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సరిగ్గా ఆరు నెలల క్రితం తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు. విమానాశ్రయ రన్వేకు అత్యంత సమీపంలో ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తులో విమాన ప్రయాణికులు నేరుగా బుల్లెట్ రైలు సేవలను వినియోగించుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఈ బహదూర్గూడ హబ్ కేంద్రంగా హైదరాబాద్-ముంబయి, హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-చెన్నై (వయా అమరావతి) వంటి మూడు ప్రధాన హైస్పీడ్ బుల్లెట్ రైలు కారిడార్ల కార్యకలాపాలను నిర్వహించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాలకు ప్రయాణ సమయం కేవలం 2 గంటలకు తగ్గిపోనుంది.
ఒకే చోట మెట్రో, అంతర్రాష్ట్ర బస్సులు : అంతేకాకుండా ఈ సమగ్ర రవాణా కేంద్రంలో 150 ఎకరాల్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ మెగా బస్ టెర్మినల్ను కూడా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ హబ్ను ప్రతిపాదిత నాగోల్-శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో కారిడార్తో అనుసంధానించడం ద్వారా ప్రయాణికులు ఒకే చోట మెట్రో, అంతర్రాష్ట్ర బస్సులు, బుల్లెట్ రైళ్లు, విమాన ప్రయాణ సదుపాయాలను పొందవచ్చు. తద్వారా ఈ ప్రాంతం దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత కీలకమైన, అతిపెద్ద ఆర్థిక-రవాణా హబ్గా అవతరించనుంది.
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