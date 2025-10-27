ETV Bharat / state

నారసింహుడికి బ్రిటీష్​ తూటా గాయం - నేటికీ ఆ దెబ్బతిన్న విగ్రహానికే పూజలు

విశేషాల సమాహారం ముండ్లపాడు భవానీశంకరాలయం - 32 హస్తాలతో ఉగ్ర నరసింహస్వామి దర్శనం

Mundlapadu Bhavani Shankaralayam Temple at Prakasam District
Mundlapadu Bhavani Shankaralayam Temple at Prakasam District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 4:56 PM IST

Mundlapadu Bhavani Shankaralayam Temple at Prakasam District : సాధారణంగా ప్రతీ ఊరు చారిత్రక నేపథ్యాన్ని, విశిష్టత కలిగి ఉంటాయి. కొన్నిచోట్ల దేవాలయాలు సంస్కృతి సంప్రదాయలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంటాయి. మరికొన్ని ప్రదేశాలు స్వాతంత్య్ర చరిత్ర ప్రాముఖ్యత తెలియజేస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రకాశం జిల్లాలో భవానీ శంకరాలయం అవశ్యకతను చాటుకుంటోంది. ఈ ఆలయం ప్రాముఖ్యత, చరిత్రకు సంబంధించిన విషయాలను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం ముండ్లపాడులోని భవానీ శంకరాలయం ఉంది. ఈ శివాలయంలో 32 హస్తాలతో ఉగ్ర నరసింహడు దర్శనం ఇస్తాడు. ఈ దేవాలయంలో నిత్య పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ఆలయం విషయానికి వస్తే బ్రిటీష్ వారి కాల్పుల్లో విగ్రహం దెబ్బ తిన్నా, నేటికీ దానినే భక్తులు కొలుస్తున్నారు. ఇలా ఎన్నో చారిత్రక విశేషాలతో పాటు శివకేశవుల అభేదాన్ని చాటుతూ ప్రత్యేకత చాటుతోంది.

ఉయ్యాలవాడ కీర్తి : ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి పుట్టిన నేలను 'రేనాడు' అని పిలుస్తారు. అలా పిలవడానికి కారణం అక్కడి భూములు నల్లరేగడి కావడం అయ్యి ఉండొచ్చు. అందుకే ఆయనను రేనాటి సూర్యుడిగా నేటికీ అక్కడ ప్రజలు ఆరాధిస్తున్నారు. నరసింహారెడ్డి నిర్మించిన కోటలు ఇప్పటికీ కోవెలకుంట్ల, నొస్సం, ఉయ్యాలవాడ, రూపనగుడి ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఉయ్యాలవాడ గాథలను కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటారు. చెన్నై మ్యూజియంలో నరసింహారెడ్డి తిరుగుబాట్లు, ఆయనను ఉరి తీసిన విషయాలు ఉన్నాయి. ఆంగ్లేయుల వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన తెలుగువాడిగా ఖ్యాతి గడించిన నరసింహారెడ్డి తెగువను చూసి ప్రతి ఒక్కరూ గర్వించాల్సిందే. బ్రిటీష్ వారిపై తిరుగుబాటు క్రమంలో ముండ్లపాడు భవానీశంకరాలయాకి ఓ చారిత్రక నేపథ్యంతో ముడిపడి ఉంది.

1846వ సంవత్సరంలో స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి బ్రిటీష్ సైన్యంపై తిరుగుబాటు చేశాడు. ఈ సమయంలో నరసింహారెడ్డి ఆలయంలోనే తలదాచుకున్నారు. ఈ విషయం బ్రిటీష్​ వారికి తెలిసింది. దాంతో ఆలయాన్ని తెల్ల సైన్యం చుట్టుముట్టి, పశ్చిమ ద్వారానికి ఉన్న చిన్నపాటి రంద్రం నుంచి తుపాకీతో కాల్పులు జరిపారు. ఆ గుండ్లకు నరసింహస్వామి విగ్రహం ఎడమ చేయి, పెదాలు, విగ్రహంలోని హిరణ్యకశపుడి తలభాగం దెబ్బ తిన్నాయి. నేటికీ ఆ దెబ్బతిన్న విగ్రహానికే పూజలు నిర్వహించటం విశేషమనే చెప్పాలి.

ఇదీ స్థల పురాణం : దేవస్థానం పశ్చిమ ద్వారం తెరిచిన సమయంలో స్వామి వారి ఉగ్రరూపానికి ఎదురుగా ఉన్న పెద్ద, చిన్న పిడతల గ్రామాలు అగ్ని ప్రమాదానికి గురయ్యాయని శంకరాచార్యుల వారి సూచన మేరకు శివలింగం, భవానీమాత విగ్రహం ప్రతిష్ఠించాక అవి నివారణ అయ్యాయని స్థల పురాణం తెలియజేస్తోంది. అప్పటి నుంచి ఈ ఆలయం భవానీశంకరాలయంగా ప్రాచుర్యం పొందింది.

ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న ఎనుమలేరు జీవ నదిగా ప్రవహించేదని, మునులు ఇక్కడ తపస్సు చేస్తుండేవారు. దాంతో ఈ ప్రాంతాన్ని మునులపురిగా పిలిచేవారు. కాలక్రమంలో దీన్ని ముండ్లపాడుగా మారిందని చరిత్ర చెబుతోంది.

